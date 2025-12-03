चुनाव समीक्षा की मीटिंग से 15 जिला अध्यक्ष गायब, बिहार कांग्रेस में हड़कंप, शो कॉज नोटिस जारी

Bihar Congress Review Meeting: बिहार विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस राज्य में अपने कमजोर प्रदर्शन के लिए समीक्षा में जुटी है. इस क्रम में 1 दिसंबर को पटना में कांग्रेस ने समीक्षा बैठक की. इसके साथ ही कांग्रेस ने समीक्षा बैठक में शामिल न होने वाले 15 जिला अध्यक्षों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. कांग्रेस की यह बैठक हाल ही में संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पार्टी की हार के कारणों का आकलन करने के लिए बुलाई गई थी.

सूचना के बावजूद 15 जिला अध्यक्ष अनुपस्थित रहे

समीक्षा सत्र की अध्यक्षता बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने की. कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरु और वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान भी उपस्थित थे. राज्य भर के जिला अध्यक्षों को फीडबैक देने और संगठनात्मक कमियों पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया था, जिसके कारण चुनावी हार हुई.

हालांकि, पूर्व सूचना के बावजूद 15 जिला अध्यक्ष अनुपस्थित रहे.

कारण बताओ नोटिस जारी

पार्टी सूत्रों के अनुसार, बैठक का कार्यक्रम व्हाट्सएप और व्यक्तिगत फोन कॉल के माध्यम से प्रसारित किया गया था. राज्य संगठन ने उनकी अनुपस्थिति को अनुशासनहीनता का गंभीर कृत्य माना. अनुपस्थिति के बाद पार्टी कार्यालय सचिव नलिन कुमार ने सभी अनुपस्थित सदस्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किया और उनसे इतनी महत्वपूर्ण बैठक में शामिल न होने का कारण बताने को कहा. नोटिस में कहा गया है कि अगर उनके जवाब असंतोषजनक पाए गए तो उनके खिलाफ उचित संगठनात्मक कार्रवाई की जा सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

जवाबदेही का सख्ती से पालन किया जाएगा

कांग्रेस नेतृत्व ने संकेत दिया है कि बिहार में पार्टी के पुनर्गठन और उसे मजबूत करने के चल रहे प्रयासों के तहत जवाबदेही का सख्ती से पालन किया जाएगा.

जिन 15 जिला अध्यक्षों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनमें पश्चिमी चंपारण के प्रमोद सिंह पटेल, पूर्वी चंपारण के शशि भूषण राय, अररिया के शाह अहमद, मधुबनी के सुबोध मंडल, कटिहार के सुनील यादव, पटना ग्रामीण-2 के गुरजीत सिंह, पटना ग्रामीण-1 के कार्यकारी अध्यक्ष उदय चंद्रवंशी, सुपौल के कार्यकारी अध्यक्ष राज नारायण गुप्ता, भागलपुर के परवेज आलम, जमुई के अनिल कुमार सिंह, बक्सर के मनोज पांडे, गया के कार्यकारी अध्यक्ष उदय मांझी, लखीसराय के कार्यकारी अध्यक्ष अरविंद कुमार, मुंगेर के कार्यकारी अध्यक्ष इमरान हक और शेखपुरा के कार्यकारी अध्यक्ष रोशन कुमार शामिल हैं.

​यह भी पढ़ें:विधानसभा के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए प्रेम कुमार, 9वीं बार जीतकर पहुंचे हैं असेंबली

कार्यकर्ताओं में असंतोष

समीक्षा बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं में स्पष्ट असंतोष देखा गया, जिन्होंने वरिष्ठ नेताओं के फैसलों, खासकर टिकट वितरण को लेकर, पर खुलकर सवाल उठाए. बैठक में कई जिला अध्यक्षों ने तीखी आलोचना की. कई लोगों ने नेतृत्व के इस दावे को खारिज कर दिया कि हार वोटों की चोरी के कारण हुई.

इनपुट: आईएएनएस

यह भी पढ़ें: BJP MLA Prem Kumar Net Worth: कितने करोड़ों के मालिक हैं बीजेपी विधायक प्रेम कुमार