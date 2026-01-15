किसी के चाहने से कांग्रेस टूटने वाली नहीं है, 2020 के बाद भी ऐसी ही बातें कही जा रही थीं: अखिलेश प्रसाद सिंह

Bihar Politics: बिहार की राजनीति में इन दिनों कयासों का बाजार गर्म है. खबर आ रही है कि कांग्रेस के सभी छह विधायक मनोहर प्रसाद सिंह, सुरेंद्र प्रसाद, अभिषेक रंजन, आबिदुर रहमान, मोहम्मद कामरुल होदा और मनोज बिस्वान जदयू के संपर्क में हैं. सूत्रों की मानें तो ये विधायक अपनी ही पार्टी के काम करने के तरीके से काफी नाराज चल रहे हैं और जल्द ही 'तीर' थाम सकते हैं. अगर ऐसा होता है तो 243 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस के पास एक भी विधायक नहीं बचेगा.

इन अटकलों को हवा तब मिली जब हाल ही में पटना के सदाकत आश्रम में आयोजित कांग्रेस के पारंपरिक दही-चूड़ा भोज से इन सभी छह विधायकों ने दूरी बना ली. इतना ही नहीं 8 जनवरी को प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम द्वारा बुलाई गई 'मनरेगा बचाओ' अभियान की महत्वपूर्ण बैठक में भी ये विधायक नजर नहीं आए. जदयू के नेताओं का दावा है कि इन विधायकों की नाराजगी बढ़ चुकी है और इनका पार्टी में आना बस कुछ ही दिनों की बात है.

2025 के चुनाव परिणामों के बाद फिलहाल भाजपा 89 सीटों के साथ बड़ी स्थिति में है, जबकि जदयू के पास 85 सीटें हैं. यदि कांग्रेस के ये 6 विधायक नीतीश कुमार के साथ आते हैं, तो जदयू की संख्या बढ़कर 91 हो जाएगी. ऐसे में जदयू भाजपा को पछाड़कर सदन की सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी. इस बीच भाजपा भी अपनी स्थिति बचाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी (RLM) के असंतुष्ट विधायकों पर नजर गड़ाए हुए है.

दूसरी ओर, कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने बिहार कांग्रेस के विधायकों के टूट के दावों को खारिज कर दिया है. उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से ऐसी बातें कही जा रही हैं. 2020 से 2025 के बीच भी लगातार ऐसी बातें कही जा रही थीं. अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि किसी के चाहने से कांग्रेस में टूट नहीं होने वाली. एनडीए के जो भी नेता ऐसा बयान दे रहे हैं, उन्हें दरअसल छपने की बीमारी है. खबरों में रहने के लिए वे ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं. कांग्रेस के चूड़ा दही भोज में कांग्रेस के विधायकों के शामिल नहीं होने पर उन्होंने कहा, हमारे सभी विधायक 200 से 300 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं. कोई नहीं आ पाया और उसको लेकर ऐसी बात कही जाती है तो यह उचित नहीं है. कांग्रेस के सीएलपी के चुनाव अभी तक नहीं होने पर अखिलेश सिंह ने कहा कि यह जल्दी हो जाएगा. जल्द ही विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है. जल्दी फैसला हो जाएगा.

रिपोर्ट: सन्नी