Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3154763
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

रांची अब 'मर्डर कैपिटल'? अंबा प्रसाद ने पुलिस प्रशासन को कठघरे में खड़ा किया

Congress Leader Amba Prasad: कांग्रेस नेता अंबा प्रसाद ने झारखंड में बिगड़ी कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि पहले हत्या के मामलों में गुमला जिला आगे रहता था, लेकिन अब रांची इस मामले में आगे निकल गया है.

 

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 26, 2026, 04:47 PM IST

Trending Photos

झारखंड में बिगड़ी कानून-व्यवस्था: अंबा प्रसाद का सरकार पर हमला
झारखंड में बिगड़ी कानून-व्यवस्था: अंबा प्रसाद का सरकार पर हमला

Jharkhand News: रांची में 26 मार्च, 2026 दिन गुरुवार को पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता अंबा प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि राजधानी रांची समेत कई इलाकों में शाम 8 बजे के बाद लोग डर के कारण अपनी दुकानें बंद कर देते हैं, क्योंकि लूट और अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं.

उन्होंने हाल की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि हजारीबाग में 13 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना ने पूरे राज्य को झकझोर दिया है. इसके अलावा बरकागांव में ज्वेलरी दुकान में डकैती और पेट्रोल पंपों पर लगातार हो रही लूट की घटनाएं भी चिंता का विषय हैं.

अंबा प्रसाद ने कहा कि स्थिति इतनी खराब हो गई है कि राजधानी में कई पेट्रोल पंप रात में बंद रखने पड़ते हैं, क्योंकि पुलिस इन घटनाओं को रोकने में नाकाम साबित हो रही है. उन्होंने आगे कहा कि राज्य में मानव तस्करी, वेश्यावृत्ति, चोरी, डकैती और ड्रग्स जैसे मामलों में भी बढ़ोतरी हो रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

जमशेदपुर में हाल ही में हुई मारपीट और अपहरण की घटना का भी उन्होंने जिक्र किया. उन्होंने कहा कि पहले हत्या के मामलों में गुमला जिला आगे रहता था, लेकिन अब रांची इस मामले में आगे निकल गया है.

वहीं, जामताड़ा साइबर क्राइम के लिए देशभर में कुख्यात हो चुका है, और धनबाद की छवि माफिया गतिविधियों के कारण प्रभावित रही है. अंबा प्रसाद ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब किसी गरीब का घर तोड़ने की बात आती है तो पुलिस पूरी तरह सक्रिय नजर आती है, लेकिन अपराध रोकने में वही सक्रियता नहीं दिखती. उन्होंने कहा कि पुलिस को हर मामले में समान रूप से सुपर एक्टिव होकर काम करना चाहिए.

डीजीपी पद को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए और कहा कि रिटायरमेंट के बाद भी इस पद पर व्यवस्था जारी रहना चिंता का विषय है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि एक महिला अधिकारी का इतने बड़े पद पर होना सकारात्मक बात है, लेकिन मौजूदा हालात देखकर लगता है कि कानून-व्यवस्था पर नियंत्रण कमजोर पड़ा है. उन्होंने कहा कि राज्य में लोगों का पुलिस प्रशासन से विश्वास लगातार कम हो रहा है और कई इलाकों में तनाव का माहौल बना हुआ है.

रिपोर्ट: उज्ज्वल मिश्रा

यह भी पढ़ें: मंच पर थे मंत्री, बगल की ट्रेन पर मौत से जंग लड़ रहा था युवक,रांची में दर्दनाक हादसा

TAGS

congressAmba PrasadJharkhand news

Trending news

congress
रांची अब 'मर्डर कैपिटल'? अंबा प्रसाद ने पुलिस प्रशासन को कठघरे में खड़ा किया
Supreme Court
दहेज हत्या पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख, पलटा पटना हाई कोर्ट का आदेश, जानें मामला
Pawan Singh
पवन सिंह आते हैं कोर्ट में,तो ज्योति नहीं आतीं,हर डेट पर कोई ना कोई होता है गैरहाजिर
Jharkhand news
झारखंड में बिजली बिल बढ़ोतरी पर सियासी घमासान: कांग्रेस और बीजेपी आमने-सामने
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, भारी पुलिस बल और डॉग स्क्वायड तैनात
Patna High Court
आरा बम धमाका केस में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, लंबू शर्मा की फांसी रोकी, 7 अन्य बरी
Bettiah news
बगहाः टॉपर नसरीन परवीन को JDU सांसद ने किया सम्मानित, बोले- पूरे जिले का मान बढ़ाया
Jharkhand news
झारखंड स्वास्थ्य विभाग में बड़ा फेरबदल: कई जिलों के सिविल सर्जन बदले, देखें लिस्ट
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर में हैवान बना पति, बात नहीं मानने पर सो रही पत्नी के चेहरे पर डाला तेजाब
Bihar News
डिजिटल क्रांति की ओर बिहार: 'बिहार वन' से मिलेंगी घर बैठे मिलेंगी सरकारी सेवाएं