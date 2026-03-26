रांची अब 'मर्डर कैपिटल'? अंबा प्रसाद ने पुलिस प्रशासन को कठघरे में खड़ा किया

Jharkhand News: रांची में 26 मार्च, 2026 दिन गुरुवार को पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता अंबा प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि राजधानी रांची समेत कई इलाकों में शाम 8 बजे के बाद लोग डर के कारण अपनी दुकानें बंद कर देते हैं, क्योंकि लूट और अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं.

उन्होंने हाल की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि हजारीबाग में 13 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना ने पूरे राज्य को झकझोर दिया है. इसके अलावा बरकागांव में ज्वेलरी दुकान में डकैती और पेट्रोल पंपों पर लगातार हो रही लूट की घटनाएं भी चिंता का विषय हैं.

अंबा प्रसाद ने कहा कि स्थिति इतनी खराब हो गई है कि राजधानी में कई पेट्रोल पंप रात में बंद रखने पड़ते हैं, क्योंकि पुलिस इन घटनाओं को रोकने में नाकाम साबित हो रही है. उन्होंने आगे कहा कि राज्य में मानव तस्करी, वेश्यावृत्ति, चोरी, डकैती और ड्रग्स जैसे मामलों में भी बढ़ोतरी हो रही है.

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जमशेदपुर में हाल ही में हुई मारपीट और अपहरण की घटना का भी उन्होंने जिक्र किया. उन्होंने कहा कि पहले हत्या के मामलों में गुमला जिला आगे रहता था, लेकिन अब रांची इस मामले में आगे निकल गया है.

वहीं, जामताड़ा साइबर क्राइम के लिए देशभर में कुख्यात हो चुका है, और धनबाद की छवि माफिया गतिविधियों के कारण प्रभावित रही है. अंबा प्रसाद ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब किसी गरीब का घर तोड़ने की बात आती है तो पुलिस पूरी तरह सक्रिय नजर आती है, लेकिन अपराध रोकने में वही सक्रियता नहीं दिखती. उन्होंने कहा कि पुलिस को हर मामले में समान रूप से सुपर एक्टिव होकर काम करना चाहिए.

डीजीपी पद को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए और कहा कि रिटायरमेंट के बाद भी इस पद पर व्यवस्था जारी रहना चिंता का विषय है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि एक महिला अधिकारी का इतने बड़े पद पर होना सकारात्मक बात है, लेकिन मौजूदा हालात देखकर लगता है कि कानून-व्यवस्था पर नियंत्रण कमजोर पड़ा है. उन्होंने कहा कि राज्य में लोगों का पुलिस प्रशासन से विश्वास लगातार कम हो रहा है और कई इलाकों में तनाव का माहौल बना हुआ है.

रिपोर्ट: उज्ज्वल मिश्रा

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