Rahul Gandhi: बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी ने बनाई जलेबी तो तेज प्रताप यादव ने कह दी बड़ी बात, कांग्रेसियों को जरूर चुभेगी

Rahul Gandhi Making Jalebi: बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की एक तस्वीर काफी तेजी से वायरल हो रही है. इसमें राहुल गांधी जलेबी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं. बताया जा रहा है कि यह वीडियो दीवाली से पहले का है, जब राहुल गांधी ने दिल्ली की प्रसिद्ध मिष्ठान भंडार में जाकर जलेबी तली थी. कांग्रेस नेता ने खुद इस वीडियो को शेयर करके लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दीं. अब इस वीडियो की काफी चर्चा हो रही है. वहीं राहुल गांधी के इस वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए लालू यादव के बड़े तेज प्रताप यादव ने बड़ी बात कह दी. तेज प्रताप के दावे से कांग्रेसियों को मिर्ची लगनी तय है.

बिहार चुनाव से जुड़ी सारी खबरों को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

दरअसल, तेज प्रताप ने कहा कि राहुल गांधी को जलेबी बनाना हम ही सिखाए हैं. तेज प्रताप ने कहा कि राहुल गांधी तो मेरा कॉपी कर रहे हैं. उनको जलेबी बनाना हम सिखाए हैं, तब वो जलेबी छान रहे हैं. वहीं बीजेपी के दिग्गज नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी राहुल गांधी के जलेबी बनाने पर तंज कसा है. सम्राट चौधरी ने कहा कि हरियाणा चुनाव के दौरान राहुल गांधी जलेबी खरीद रहे थे और अब बिहार चुनाव के वक्त जलेबी का निरीक्षण कर रहे हैं. ईश्वर करे वे इसी तरह निरीक्षण करते रहें. उनके इस तंज के बाद बीजेपी नेताओं ने भी विपक्षी दलों पर निशाना साधना शुरू कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- पहले चरण में इस सीट पर सबसे ज्यादा उम्मीदवार, यहां महज 5 प्रत्याशियों में टक्कर

बता दें कि राहुल गांधी ने मिठाई की दुकान का ये वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया. इस वीडियो में मिठाई की दुकान के मालिक यह कहते सुने जा सकते है कि हमने आपके नाना (जवाहरलाल नेहरू), दादी (इंदिरा गांधी), पापा (राजीव गांधी) और दीदी (प्रियंका गांधी) को सर्व किया है. बस अब आपसे गुजारिश है कि जल्दी शादी करिए.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!