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Bihar Politics: कांग्रेस नेता राहुल गांधी 11 जुलाई, 2026 को बिहार की राजधानी पटना पहुंचेंगे. यहां पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एक स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करेंगे. इस दौरान वह स्टूडेंट्स से बातचीत करेंगे और पेपर लीक, भर्ती में गड़बड़ियों और युवाओं के सामने आने वाली चुनौतियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे. जानकारी के अनुसार, इस सम्मेलन में छात्रों के साथ शिक्षक, युवा संगठन और NEET परीक्षा रद्द होने से प्रभावित कैंडिडेट्स भी शामिल होंगे.
दरअसल, NEET पेपर लीक विवाद के बाद कांग्रेस ने एग्जाम पेपर लीक के खिलाफ पूरे देश में कैंपेन चलाने का ऐलान किया है, जिसकी शुरुआत 17 जून को राजस्थान के कोटा से होगी. कांग्रेस नेता राहुल गांधी 17 जून को कोटा में एक बड़े छात्र सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जहां वह स्टूडेंट्स से बातचीत करेंगे. वह 10 जुलाई को प्रयागराज, 11 जुलाई को पटना और 14 जुलाई को दिल्ली समेत दूसरे शहरों में भी इसी तरह के स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे.
जानकारी के अनुसार, ये कॉन्फ्रेंस पेपर लीक और भर्ती घोटालों से प्रभावित छात्रों और युवाओं को अपने अनुभव शेयर करने और बार-बार परीक्षा में फेल होने के लिए जवाबदेही की मांग करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देंगी.
NSUI और यूथ कांग्रेस की खास भूमिका
इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटियां, जिला कांग्रेस कमेटियां, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI), और यूथ कांग्रेस देश भर के छात्रों को जुटाने में सक्रिय रूप से शामिल होंगी.
राहुल गांधी ने कोटा ही क्यों चुना?
राजस्थान के कोटा को भारत का कोचिंग हब माना जाता है, जो हर साल लाखों स्टूडेंट्स को NEET और JEE की तैयारी के लिए जाते हैं. कई राज्यों के स्टूडेंट्स यहां पढ़ते हैं, जिससे यह NEET पेपर लीक विवाद से प्रभावित लोगों के लिए एक सेंटर बन गया है.