Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /Bihar-jharkhand politics
  • /राहुल गांधी 11 जुलाई को पटना में छात्र सम्मेलन को करेंगे संबोधित, पेपर लीक पर युवाओं से करेंगे सीधी बात

राहुल गांधी 11 जुलाई को पटना में छात्र सम्मेलन को करेंगे संबोधित, पेपर लीक पर युवाओं से करेंगे सीधी बात

Congress News: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 11 जुलाई, 2026 को पटना पहुंचेंगे. यहां पर वह एक स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करेंगे. जिसकी शुरुआत 17 जून को राजस्थान के कोटा से होगी.

Written ByShailendra
Published: Jun 13, 2026, 06:27 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 06:27 PM IST
राहुल गांधी 11 जुलाई को पटना में छात्र सम्मेलन को करेंगे संबोधित, पेपर लीक पर युवाओं से करेंगे सीधी बात
Image Credit: राहुल गांधी, नेता, कांग्रेस (File Photo)

About the Author

Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राहुल गांधी 11 जुलाई को पटना में छात्र सम्मेलन को करेंगे संबोधित
congress6 min ago
2
Cricketer Akashdeep35 min ago
3
Patna Metro39 min ago
4
siwan police1 hr ago
5
patna news1 hr ago