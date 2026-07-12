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'जिस मंदिर में दिखे बीजेपी के लोग, फौरन पुलिस को करें फोन', राम मंदिर में चंदा चोरी पर कांग्रेस का बड़ा हमला

Congress leader Rajesh Thakur: राम मंदिर में चंदा चोरी पर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर तगड़ा हमला बोला है. कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने कहा कि जिस मंदिर में बीजेपी के लोग दिखे, तुरंत पुलिस को फोन करें.

Written ByManitosh kumarEdited By:Shailendra
Published: Jul 12, 2026, 07:10 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 07:10 PM IST
'जिस मंदिर में दिखे बीजेपी के लोग, फौरन पुलिस को करें फोन', राम मंदिर में चंदा चोरी पर कांग्रेस का बड़ा हमला
Image Credit: (Z News) कांग्रेस नेता राजेश ठाकुरSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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