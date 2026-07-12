'जिस मंदिर में दिखे बीजेपी के लोग, फौरन पुलिस को करें फोन', राम मंदिर में चंदा चोरी पर कांग्रेस का बड़ा हमला

बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने राम मंदिर निर्माण के लिए जुटाए गए चंदे और ट्रस्ट के वित्तीय प्रबंधन को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि भगवान राम के नाम पर देशभर के श्रद्धालुओं से जुटाए गए चंदे में अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर तगड़ा निशाना साधा. कांग्रेस नेता ने राम मंदिर चंदा चोरी पर कहा कि जिस मंदिर में बीजेपी के लोग दिखे, तुरंत पुलिस को फोन करें.