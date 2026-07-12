'जिस मंदिर में दिखे बीजेपी के लोग, फौरन पुलिस को करें फोन', राम मंदिर में चंदा चोरी पर कांग्रेस का बड़ा हमला

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बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने राम मंदिर निर्माण के लिए जुटाए गए चंदे और ट्रस्ट के वित्तीय प्रबंधन को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि भगवान राम के नाम पर देशभर के श्रद्धालुओं से जुटाए गए चंदे में अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर तगड़ा निशाना साधा. कांग्रेस नेता ने राम मंदिर चंदा चोरी पर कहा कि जिस मंदिर में बीजेपी के लोग दिखे, तुरंत पुलिस को फोन करें.
राजेश ठाकुर ने कहा कि अगर ट्रस्ट के कार्यों में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, तो ट्रस्ट के तत्कालीन महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे क्यों हुए? उन्होंने कहा कि जब ट्रस्ट का गठन प्रधानमंत्री की देखरेख में हुआ और शीर्ष स्तर पर प्रशासनिक निगरानी की बात कही जाती रही है, तो इस पूरे मामले की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए.
उन्होंने सवाल किया कि अगर सब कुछ पारदर्शी था, तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच से परहेज क्यों किया जा रहा है? वहीं, इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी मंदिर के आसपास बीजेपी के नेता दिखे, तो तुरंत पुलिस को सूचना दें, क्योंकि इनसे चंदा चोरी का डर है. मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ मंदिर परिसर में निगरानी रखने की आवश्यकता है.
कांग्रेस नेता ने दावा किया कि मीडिया रिपोर्टों में ट्रस्ट के वित्तीय प्रबंधन, खर्च, नकद चढ़ावे, फर्जी रसीदों और लेखा-जोखा में अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं. उन्होंने कहा कि अगर जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं, तो केवल छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, बल्कि पूरे मामले में शीर्ष स्तर की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए.
राजेश ठाकुर ने मांग की कि पूरे प्रकरण की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र न्यायिक जांच कराई जाए. साथ ही चंपत राय, अनिल मिश्रा और अन्य जिम्मेदार पदाधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर निष्पक्ष कार्रवाई की जाए. उन्होंने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चंदे, चढ़ावे और खर्च का स्वतंत्र फॉरेंसिक ऑडिट कर उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करने की भी मांग की.
उन्होंने कहा कि भगवान राम करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक हैं और उनके नाम पर जुटाए गए धन के उपयोग में पूर्ण पारदर्शिता होनी चाहिए. अगर किसी स्तर पर अनियमितता हुई है, तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि श्रद्धालुओं का विश्वास कायम रहे.