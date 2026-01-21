Advertisement
'बिना चुनाव 'हल्के आदमी' को अध्यक्ष बनाने वाली पार्टी हमें न सिखाए', भाजपा पर शकील अहमद खान का बड़ा हमला

BJP Vs Congress: कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने भाजपा पर हमलावर होते हुए कहा है कि जो पार्टी बिना चुनाव के अपना अध्यक्ष चुनती है, वह कांग्रेस के गौरवशाली इतिहास पर सवाल उठा रही है. खान ने देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति और परिवारवाद के आरोपों पर भी भाजपा को घेरा.

Last Updated: Jan 21, 2026, 02:13 PM IST

शकील अहमद खान, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता (File Photo)
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला किया है. उनका कहना है कि जो पार्टी बिना किसी आंतरिक चुनाव के, मात्र 'हल्के-फुल्के आदमी' को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देती है, वह उस कांग्रेस के गौरवशाली इतिहास और पृष्ठभूमि पर सवाल खड़े करती है, जिसका देश के निर्माण में अहम योगदान रहा है. रांची में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खान ने कहा कि देश की तरक्की का इतिहास और भारत में कांग्रेस का इतिहास साथ-साथ चलता है, जिसे कोई नकार नहीं सकता. उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि वह दो सीटों से आज सत्ता के शीर्ष तक पहुंच सकती है तो कांग्रेस के पास अपनी समृद्ध विरासत और सिद्धांत हैं. 

भाजपा की राजनीतिक विचारधारा पर सवाल खड़े करते हुए शकील अहमद खान ने कहा, कांग्रेस झूठ, विभाजनकारी और सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं करती, बल्कि वह 'सबको साथ लेकर चलने' के सिद्धांत पर चलती है. यह देश की विविधता पर आधारित सोच है. खान ने देश की मौजूदा हालात पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि वर्तमान काल देश को 'अंधकारमय काल' की ओर धकेल रहा है और प्रधानमंत्री को इसकी गंभीरता समझनी चाहिए. देश की धीमी आर्थिक स्थिति का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया के सामने भारत का मजाक बन रहा है और उस पर कोई सवाल खड़ा नहीं किया जा रहा है.

परिवारवाद से जुड़े आरोपों को लेकर शकील अहमद खान ने भाजपा को करारा जवाब देते हुए कहा, कांग्रेस पर उंगली उठाने से पहले भाजपा को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और अपने चारों तरफ, अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल में देखना चाहिए कि वास्तव में 'परिवारवाद' कौन कर रहा है. उन्होंने कहा, "आसमान की तरफ, सूरज की तरफ मुंह उठाकर थूकेंगे तो सारा थूक मुंह पर आएगा." इसका अर्थ है कि आरोप लगाने वाले को खुद ही अपने लगाए गए आरोपों का सामना करना पड़ेगा. 

शकील अहमद खान ने कांग्रेस की ऐतिहासिक भूमिका और देश के प्रति उसके योगदान को नहीं भुलाया जा सकता. उन्होंने यह भी कहा कि हमारी पार्टी हमेशा से देश की एकता और प्रगति की पक्षधर रही है, जबकि भाजपा की वर्तमान नीतियां देश को गलत दिशा में धकेल रही हैं. खान का यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश में राजनीतिक बयानबाजी चरम पर है. उन्होंने भाजपा की नीतियों और कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाए हैं.

