Bihar: कांग्रेस नेता उमैर खान ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना, बिहार में वोट चोरी का लगाया आरोप

Bihar: महागठबंधन प्रत्याशी उमैर खान ने बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव की पारदर्शिता सुनिश्चित करना चुनाव आयोग की ज़िम्मेदारी है, लेकिन जब सवाल आयोग से पूछे जाते हैं तो जवाब भाजपा की ओर से आता है.

Bihar News: विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद बिहारशरीफ से महागठबंधन प्रत्याशी उमैर खान पहली बार मीडिया के सामने आए. उन्होंने धनेश्वरघाट स्थित कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता कर बिहार की जनता का धन्यवाद किया. उमैर खान ने चुनाव परिणामों पर गंभीर सवाल उठाते हुए ईवीएम में गड़बड़ी और बड़े पैमाने पर वोट चोरी का आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि कई वोटरों ने हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार में अलग-अलग वोटर आईडी से मतदान किया, जिससे चुनाव की निष्पक्षता संदिग्ध हो गई. 

साथ ही, वित्त मंत्री की पत्नी के कथित ट्वीट का हवाला देते हुए कहा कि 1 लाख 77 हजार वोट ज्यादा गिने गए. उमैर खान ने पूछा कि इतनी बड़ी गड़बड़ी के लिए जवाबदेही कौन तय करेगा. उनका कहना है कि चुनाव की पारदर्शिता सुनिश्चित करना चुनाव आयोग की ज़िम्मेदारी है, लेकिन जब सवाल आयोग से पूछे जाते हैं तो जवाब भाजपा की ओर से आता है, जिससे लोकतंत्र पर खतरे की आशंका बढ़ती है.महागठबंधन का कहना है कि उनका उद्देश्य पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव की मांग करना है.

बता दें कि नालंदा जिले की बिहारशरीफ विधानसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार और मौजूदा विधायक सुनील कुमार ने धमाकेदार जीत हासिल की. उन्होंने कांग्रेस पार्टी के उमैर खान को 29168 वोटों के अंतर से हराया. 33 राउंड की मतगणना के बाद सुनील कुमार को 109304 वोट मिले.

रिपोर्ट: ऋषिकेश, नालंदा

