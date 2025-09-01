कांग्रेस नेताओं का दावा, 'बिहार में सफल रही वोटर अधिकार यात्रा, जनता ने दिया पूरा साथ'

Voter Adhikar Yatra: यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, और अविनाश पांडे का दावा है कि 'वोटर अधिकार यात्रा' सफल रही है. इनका कहना है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ पूरे बिहार की जनता खड़ी है, 16 दिनों में भरपूर प्यार मिला है, और बिहार में बदलाव तय है. बिहार के सासाराम से शुरू हुई 'वोटर अधिकार यात्रा' कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में शुरू हुई थी.

यह यात्रा मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के विरोध में निकाली गई थी, जिसे विपक्ष ने 'वोट चोरी' का आरोप लगाते हुए जन जागरूकता अभियान के रूप में प्रस्तुत किया. यात्रा ने 16 दिनों में 20 से ज्यादा जिलों को कवर करते हुए लगभग 1300 किलोमीटर की दूरी तय की और 1 सितंबर को पटना में समाप्त हुई. इस यात्रा को लेकर कांग्रेसी नेताओं ने दावा किया कि यह यात्रा अपने उद्देश्यों में सफल रही, क्योंकि इसने मतदाता अधिकारों और लोकतंत्र की रक्षा के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया.

'वोटर अधिकार यात्रा' पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, यह पूरे देश की भावना बनने जा रही है क्योंकि यह मुद्दा सीधे तौर पर लोगों की पहचान और अस्तित्व से जुड़ा है. स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में गुस्सा और आक्रोश है, इसलिए वे सड़कों पर उतर रहे हैं और हमारे साथ खड़े हैं. चुनाव आयोग पर कांग्रेस नेता ने कहा कि हमने बस यही पूछा था कि ये नाम कैसे हटाए गए और इन लोगों को मृत कैसे घोषित कर दिया गया. हमारे पास दस्तावेज हैं और अगर वे फिर भी झूठ बोलना चाहते हैं, तो जनता देख रही है.

कांग्रेस नेता अविनाश पांडे ने कहा कि गांधी मैदान से यह आवाज पूरे देश में गूंजेगी. राहुल गांधी के साथ पूरे बिहार की जनता का समर्थन है. जो लोग लोकतंत्र को कमजोर करके और संविधान के खिलाफ साजिश रचकर सत्ता में आए हैं, उन्हें जवाब देना होगा.

यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि परिवर्तन होने जा रहा है. आज जिस तरह से बिहार की जनता सड़कों पर उतरी है, वह दिखाता है कि परिवर्तन होगा. चुनाव आयोग हो या फिर सरकार, अब राहुल गांधी को रोक नहीं पाएंगे. जनता समझ चुकी है. वह जननायक हैं, और गांव-गांव में इस यात्रा को समर्थन मिला है.

इनपुट: आईएएनएस

