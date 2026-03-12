Advertisement
बिहार की गलती से कांग्रेस ने लिया सबक: गठबंधन बचाने गौरव गोगोई पहुंचे रांची, हेमंत सोरेन से करेंगे मुलाकात

Assam Assemblt Election 2026: 2026 में जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उनमें कांग्रेस के लिए असम और केरल में ही कुछ हासिल करने की संभावना है. बाकी राज्यों में पार्टी के लिए कोई संभावनाएं नहीं दिखतीं. इसलिए कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को असम चुनाव में स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया है और अब गौरव गोगोई रांची पहुंचे हैं. 

Mar 12, 2026, 02:23 PM IST



रांची एयरपोर्ट पर गौरव गोगोई ने मीडिया से बातचीत की.
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दो बार असम का दौरा कर चुके हैं. उनकी पार्टी असम विधानसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमाने की तैयारी कर रही है. इसी सिलसिले में हेमंत सोरेन रांची से गुवाहाटी की उड़ान भर रहे हैं. हाल ही में वे तिनसुकिया जिले के मारघेरिटा में 21वीं आदिवासी महासभा के मुख्य अतिथि बन चुके हैं. उनकी रणनीति असम के आदिवासी बहुल विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी को मजबूत बनाना और चुनाव लड़ाना है. अब गुरुवार को कांग्रेस के असम प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई रांची पहुंचे. उनके आने से राज्य में राजनीतिक गहमागहमी तेज हो गई है. गौरव गोगोई की रांची यात्रा को असम में हेमंत सोरेन की बढ़ती महत्वाकांक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है.

हेमंत सोरेन उनलोगों को अपनी पार्टी से जोड़ने का काम कर रहे हैं, जो मूल रूप से झारखंड के संथाल, मुंडा और उरांव आदिवासी हैं और चाय बागान में मजदूरी करते हैं. हेमंत सोरेन ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा से मांग की है कि वे इन 70 लाख आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दें. ऐसा करके उन्होंने भाजपा को उसके ही गढ़ में बड़ी चुनौती दे डाली है. हेमंत सोरेन की नजर अपनी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को राष्ट्रीय पार्टी बनाना है. इसके लिए उन्हें कम से कम 4 राज्यों में मौजूदगी दर्ज करानी होगी और तय मत प्रतिशत हासिल करने होंगे. 

बताया जा रहा है कि गौरव गोगोई की रांची यात्रा यह तय करने के लिए हुई है कि असम में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा आपस में न लड़ें और भाजपा विरोधी वोटों में बंटवारा न हो. इससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की उपेक्षा की गई थी और इस कारण पार्टी नाराज चल रही थी. अब कांग्रेस आलाकमान ने बिहार वाली गलती से सबक सीखते हुए असम चुनाव का ऐलान होने से पहले गौरव गोगोई को रांची भेजकर इंडिया ब्लॉक को एकजुट करने का संदेश दिया है. 

कांग्रेस की इच्छा यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा असम चुनाव में उसका पुरजोर समर्थन करे और इसके बदले में वह जेएमएम के लिए कुछ विधानसभा सीटें छोड़ सकती है. रांची एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में गौरव गोगोई ने कहा कि झारखंड के कांग्रेस नेता बंधु तिर्की को पार्टी आलाकमान ने असम चुनाव का पर्यवेक्षक नियुक्त किया है. बंधु तिर्की जी ने पिछले कुछ दिनों में पूरे असम का दौरा किया है. जब उनसे पूछा गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी से क्या असम विधानसभा चुनाव में गठबंधन हो सकता है तो इस पर गौरव गोगोई ने कहा कि मैं मीडिया में इस बारे में कोई भी बात कहना उचित नहीं समझता.

Gaurav GogoiHemant SorenAssam assembly election 2026

