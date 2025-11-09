Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2994960
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

'कांग्रेस मतलब मुसलमान', रेवंत रेड्डी के इस बयान पर निशिकांत दुबे का पलटवार, कहा- इन्हें हिंदुत्व से कोई लेना-देना नहीं

Bihar Chunav 2025: भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के हालिया बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी हैरेवंत रेड्डी ने कहा था कि कांग्रेस का मतलब मुसलमान है और मुसलमान का मतलब कांग्रेस, जिसके बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Nov 09, 2025, 04:01 PM IST

Trending Photos

कांग्रेस मतलब मुसलमान', रेवंत रेड्डी के इस बयान पर निशिकांत दुबे का पलट'वार
कांग्रेस मतलब मुसलमान', रेवंत रेड्डी के इस बयान पर निशिकांत दुबे का पलट'वार

Bihar Chunav 2025: भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने रविवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के कांग्रेस और मुसलमानों पर दिए गए हालिया बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने रेड्डी के बयान को इस बात का आधार बताया कि कांग्रेस को हिंदुत्व से कोई लेना-देना नहीं है. पार्टी सिर्फ मुसलमानों की परवाह करती है. दरअसल, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सप्ताह की शुरुआत में हैदराबाद के शेखपेट संभाग में एक नुक्कड़ सभा को संबोधित किया था. इस दौरान रेड्डी ने कहा था कि केवल कांग्रेस ने ही अल्पसंख्यकों को बड़े पद दिए हैं. कांग्रेस का मतलब मुसलमान है, और मुसलमान का मतलब कांग्रेस है. हमारी सरकार में हिंदू और मुसलमान सभी समान हैं. हम भेदभाव नहीं करते.

रेड्डी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए निशिकांत दुबे ने कहा कि रेवंत हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं. उन्होंने हमारे साथ काम किया है. रेवंत का दर्द बाहर आ गया है और उन्होंने इसे समझा है. कांग्रेस का हिंदुत्व से कोई लेना-देना नहीं है और उसे सिर्फ मुसलमानों की परवाह है. उन्होंने सच कहा है.

ये भी पढ़ें: कट्टा वाली नहीं, विकास वाली सरकार चाहिए”, सतीश दूबे का कांग्रेस-राजद पर बड़ा बयान

Add Zee News as a Preferred Source

रेवंत रेड्डी ने यह भी कहा था कि उन्होंने अल्पसंख्यकों के समर्थन से कोडंगल विधानसभा सीट तीन बार जीती है और दावा किया कि राज्य में कांग्रेस के 20 महीने के शासन के दौरान अल्पसंख्यकों को कोई समस्या नहीं हुई. मुसलमानों के लिए कांग्रेस की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए रेड्डी ने बीआरएस पर मुसलमानों को धोखा देने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि बीआरएस जल्द ही भाजपा में विलय कर लेगी.

रेड्डी के बयानों के बाद, विपक्षी दलों और मुस्लिम समूहों ने उन पर निशाना साधा, क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि मुसलमानों का अस्तित्व कांग्रेस पार्टी की देन है. हालांकि उन्होंने दावा किया कि उनकी टिप्पणी को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राजनीति में आने के बाद से ही वह एक धर्मनिरपेक्ष नेता रहे हैं. भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) और मुस्लिम समूहों ने रेवंत रेड्डी के बयान की निंदा की और उनसे माफी मांग को कहा था.
इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025

Trending news

bihar chunav 2025
राहुल गांधी की बातों में अब कोई दम नहीं! जीतन राम मांझी का तंज, वोट चोरी अब बेअसर
bihar chunav 2025
आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बड़ा दावा, कहा- 14 नवंबर को होगा बिहार में बदलाव
bihar chunav 2025
'याद रखिए, जरा सी भी गलती हुई तो...', अमित शाह ने सासाराम वालों को किस बात से सावधान
Tej Pratap Yadav
'मेरी हत्या कराई जा सकती है', तेजप्रताप यादव का सनसनीखेज दावा, मिली Y+ सुरक्षा
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: 'नीतीश बनेंगे अगले सीएम...', राजीव रंजन ने किया NDA की प्रचंड जीत
bihar chunav 2025
कांग्रेस मतलब मुसलमान', रेवंत रेड्डी के इस बयान पर निशिकांत दुबे का पलट'वार
RJD
10 राउंड फायरिंग से दहला नवादा! राजद नेता अवधेश महतो पर हमले के पीछे किसका हाथ?
Asaduddin Owaisi
ओवैसी का तेजस्वी पर पलटवार, बोले- जनता की सेवा करनी है तो मन से नफरत निकालें
bihar chunav 2025
'पंचर बनाने वाले आकर विकास को कर देंगे पंचर', नरपतगंज के लोगों को CM योगी ने चेताया
bihar chunav 2025
कट्टा वाली नहीं, विकास वाली सरकार चाहिए”, सतीश दूबे का कांग्रेस-राजद पर बड़ा बयान