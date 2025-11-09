'कांग्रेस मतलब मुसलमान', रेवंत रेड्डी के इस बयान पर निशिकांत दुबे का पलटवार, कहा- इन्हें हिंदुत्व से कोई लेना-देना नहीं

Bihar Chunav 2025: भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने रविवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के कांग्रेस और मुसलमानों पर दिए गए हालिया बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने रेड्डी के बयान को इस बात का आधार बताया कि कांग्रेस को हिंदुत्व से कोई लेना-देना नहीं है. पार्टी सिर्फ मुसलमानों की परवाह करती है. दरअसल, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सप्ताह की शुरुआत में हैदराबाद के शेखपेट संभाग में एक नुक्कड़ सभा को संबोधित किया था. इस दौरान रेड्डी ने कहा था कि केवल कांग्रेस ने ही अल्पसंख्यकों को बड़े पद दिए हैं. कांग्रेस का मतलब मुसलमान है, और मुसलमान का मतलब कांग्रेस है. हमारी सरकार में हिंदू और मुसलमान सभी समान हैं. हम भेदभाव नहीं करते.

रेड्डी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए निशिकांत दुबे ने कहा कि रेवंत हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं. उन्होंने हमारे साथ काम किया है. रेवंत का दर्द बाहर आ गया है और उन्होंने इसे समझा है. कांग्रेस का हिंदुत्व से कोई लेना-देना नहीं है और उसे सिर्फ मुसलमानों की परवाह है. उन्होंने सच कहा है.

रेवंत रेड्डी ने यह भी कहा था कि उन्होंने अल्पसंख्यकों के समर्थन से कोडंगल विधानसभा सीट तीन बार जीती है और दावा किया कि राज्य में कांग्रेस के 20 महीने के शासन के दौरान अल्पसंख्यकों को कोई समस्या नहीं हुई. मुसलमानों के लिए कांग्रेस की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए रेड्डी ने बीआरएस पर मुसलमानों को धोखा देने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि बीआरएस जल्द ही भाजपा में विलय कर लेगी.

रेड्डी के बयानों के बाद, विपक्षी दलों और मुस्लिम समूहों ने उन पर निशाना साधा, क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि मुसलमानों का अस्तित्व कांग्रेस पार्टी की देन है. हालांकि उन्होंने दावा किया कि उनकी टिप्पणी को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राजनीति में आने के बाद से ही वह एक धर्मनिरपेक्ष नेता रहे हैं. भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) और मुस्लिम समूहों ने रेवंत रेड्डी के बयान की निंदा की और उनसे माफी मांग को कहा था.

इनपुट: आईएएनएस

