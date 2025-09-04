पलामू में शहीद हुए जवानों को कांग्रेस ने दी श्रद्धांजलि,कहा-नक्सलियों को लेकर गंभीर है झारखंड सरकार
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2908585
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

पलामू में शहीद हुए जवानों को कांग्रेस ने दी श्रद्धांजलि,कहा-नक्सलियों को लेकर गंभीर है झारखंड सरकार

Jharkhand News: राकेश सिन्हा ने पलामू में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने जवानों को श्रद्धांजलि दी साथ ही उन्होंने जीएस्टी स्लैब में बदलाव को लेकर भी खुशी जताई.

Edited By:  Shailendra Kumar|Last Updated: Sep 04, 2025, 02:53 PM IST

Trending Photos

राकेश सिन्हा,मीडिया प्रभारी
राकेश सिन्हा,मीडिया प्रभारी

Jharkhand News: 4 सितंबर झारखंड कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने पलामू में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने इस मुठभेड़ में शहीद हुए दो जवानों को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार और प्रशासन दोनों ही इस मामले में गंभीर हैं, ताकि राज्य के लोगों के जीवन और आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. 

ये भी पढ़ें:Bihar Chunav 2025: 5 से 15 नवंबर के बीच 2 से 3 चरणों में हो सकती है वोटिंग: सूत्र

झारखंड कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा, मैं दोनों शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और बताना चाहता हूं कि घायल जवानों का भी सरकार द्वारा उचित इलाज कराया जा रहा है. हमारा शासन और प्रशासन इस मामले में गंभीर है और झारखंड की जनता के जीवन और जीविका को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है. प्रशासन अपराधियों के खिलाफ कड़ा रुख अपना रहा है और इसका परिणाम है कि पुलिस अपराधियों तक पहुंच रही है. जहां अपराधी शासन और प्रशासन का विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां प्रशासन मुंहतोड़ जवाब दे रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

राकेश सिन्हा ने जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में लिए गए निर्णयों को लेकर कहा कि यह कदम जनहित में है, लेकिन इसे केवल राजनीतिक लाभ के लिए नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा, कांग्रेस लंबे समय से मांग कर रही थी कि जीएसटी स्लैब में बदलाव किया जाए, लेकिन जब सरकार की वोट चोरी पकड़ी गई तो उनको अहसास हो गया कि उनकी सरकार बिहार से जाने वाली है, इसलिए उन्होंने जीएसटी स्लैब में बदलाव किया है. मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं, लेकिन सवाल यह है कि खाद्य सामग्री के जीएसटी स्लैब में बदलाव होता तो इससे निम्न वर्गीय और मध्यम वर्गीय लोगों को राहत मिलती.

उन्होंने आगे कहा, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूती तब मिलती, जब छोटे और मध्यम वर्गीय उद्योग को उन्नति होती. इसमें छोटे और मध्यम वर्गीय उद्योगों की उन्नति की कोई बात नहीं की गई है. मैं पूछता हूं कि ऐसे में कैसे आत्मनिर्भर भारत बनेगा? मुझे लगता है कि सरकार को इन क्षेत्रों को उन्नति देनी होगी और इसका विकास करना होगा. यह बात तभी संभव है, जब उन पर जीएसटी का बोझ न पड़े.

इनपुट:आईएएनएस

TAGS

Rakesh Sinha

Trending news

bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: 5 से 15 नवंबर के बीच 2 से 3 चरणों में हो सकती है वोटिंग: सूत्र
Neelam Giri
बिग बास के घर में मना भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम गिरी का जन्मदिन,तकियों को रखकर बनाया 'N'
Akshara Singh news
नीले रंग की साड़ी में अक्षरा सिंह को देख फैंस बोले, 'क्लासिक ब्यूटी तो इसे कहते हैं'
Nidhi Jha News
भोजपुरी एक्ट्रेस निधि झा ने ब्लू साड़ी में बिखेरा जलवा, जीता फैंस का दिल
Bihar bandh
देश में पहली बार बंद का आयोजन कब हुआ था, राजा-महाराजाओं के समय कैसे होता था विरोध?
Ravishankar Prasaad
BJP के नेता सड़कों पर उतरे, राहुल की चुप्पी को लेकर रविशंकर प्रसाद ने साधा निशाना
Bihar Band
बिहार बंद पर लालू यादव का जोरदार अटैक, कहा- BJP के गुंडे-मवाली राह चलती महिलाओं...
pakud news
शांति से निपटे विश्वकर्मा पूजा और ईद मिलाद उन नबी का त्योहार, पुलिस किया मॉकड्रिल
phulwari sharif assembly seat
फुलवारी शरीफ का कौन बनेगा विधायक, देखें क्या कहते हैं जातीय और सियासी समीकरण?
Bakhtiarpur Assembly Seat
यादवों का किला है बख्तियारपुर, जातीय समीकरण साधकर RJD को कड़ी टक्कर देता है NDA
;