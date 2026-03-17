राज्यसभा चुनावः 'तेजस्वी ने गलत उम्मीदवार उतारा था...', कांग्रेस MLA सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा ने क्यों नहीं डाला था वोट? बताया कारण

Rajya Sabha Chunav Bihar: कांग्रेस के तीन और राजद के विधायक से मिले धोखे के कारण महागठबंधन उम्मीदवार एडी सिंह को हार का सामना करना पड़ा. अब कांग्रेस विधायक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लेने का कारण बताया है.
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Bihar Rajya Sabha Chunav 2026: बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर हुए चुनाव में महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा. 5वीं सीट जीतने के लिए एनडीए को जहां 3 तो वहीं महागठबंधन को 6 अतिरिक्त वोटों की जरूरत थी. तेजस्वी यादव ने AIMIM के 5 और बसपा के एक विधायक का समर्थन हासिल करके जरूरी संख्याबल जुटा लिया था, लेकिन आखिरी समय में महागठबंधन के ही 4 विधायकों ने गच्चा दे दिया.
कांग्रेस MLA ने क्यों वोट नहीं दिया?
कांग्रेस विधायक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा ने महागठबंधन की हार के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को ही दोषी ठहराया है. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने गलत उम्मीदवार उतारा है. उन्होंने कहा कि महागठबंधन के पास एक सीट जीतने का मौका था. जिसके लिए दीपक यादव से बेहतर कोई उम्मीदवार नहीं हो सकता था या फिर मुकेश सहनी को मौका दिया जाना चाहिए था, लेकिन तेजस्वी यादव ने ऐसे वर्ग के व्यक्ति को उम्मीदवार बना दिया गया, जिसका जनाधार महागठबंधन के खिलाफ है.
'जब बराबरी नहीं कर पाएगा तो बदनाम ही करेगा'
कांग्रेस विधायक ने कहा कि मैं NDA का साथ दे नहीं सकता हूं और राजद ने उम्मीदवार गलत चुना तो मैने वोट नहीं देना ही बेहतर समझा. सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा ने आगे कहा कि मुझपर आरोप लगाने की बात रही, तो मुख्यमंत्री की सबसे चहेती सीट पर हमने पूरे सरकारी तंत्र को हराकर विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी और जनता के आशीर्वाद का कर्ज उतारने के लिए पूरे बिहार में सबसे तेज गति से विकास कार्यों को कर रहा हूं. कांग्रेस विधायक ने कहा कि विरोधी जब बराबरी नहीं कर पाएगा तो बदनाम ही करेगा. उन्होंने आगे कहा कि आशा है कि जनता दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए मेरे इस त्याग और समर्पण की भावना को समझेगी और विरोधियों के झांसे में नहीं आएगी.
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कौन-कौन MLAs गैरहाजिर रहे थे?
कांग्रेस के तीन और राजद का एक विधायक वोट डालने ही नहीं पहुंचा, इससे सारा गुणा-गणित बिगड़ गया और एनडीए के पांचों उम्मीदवार जीत गए. जिन विधायकों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, उनमें वाल्मीकिनगर से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र कुशवाहा, फारबिसगंज से विधायक मनोज विश्वास, मनिहारी विधायक मनोहर सिंह और बांका से राजद विधायक फैसल रहमान शामिल हैं.