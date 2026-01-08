Patna News: कांग्रेस का 'मनरेगा बचाओ संग्राम', 10 जनवरी से 25 फरवरी तक चलेगा आंदोलन

Patna News: मनरेगा के खिलाफ कांग्रेस ने राज्यव्यापी आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है. इसी क्रम में बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत आज (8 जनवरी) पटना के सदाकत आश्रम में बैठक की, जिसमें पार्टी के तमाम जिलाध्यक्ष, वार्ड स्तर के पदाधिकारी और पार्टी के सभी बड़े नेता मौजूद रहे. राजेश राम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मनरेगा कोई योजना नहीं, बल्कि गरीबों का संवैधानिक अधिकार है.

उन्होंने कहा कि इसे खत्म करने की साजिश बर्दाश्त नहीं होगी. उन्होंने आरोप लगाया कि गांधी की विचारधारा को कुचलकर गोडसे की सोच थोपने की कोशिश की जा रही है, जिसे कांग्रेस सड़क से सदन तक रोकेगी. कांग्रेस ने ऐलान किया कि 10 जनवरी से 25 फरवरी 2026 तक चरणबद्ध आंदोलन चलाया जाएगा. 10 जनवरी को जिला स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, 11 जनवरी को एक दिवसीय उपवास व प्रतीकात्मक विरोध होगा.

यह भी पढ़ें: रात को ड्यूटी पर थे ASI अजय कुमार पांडेय, सीने में उठा तेज दर्द और फिर हो गई मौत

Add Zee News as a Preferred Source

राजेश राम ने आगे बताया कि 12 से 29 जनवरी तक पंचायत चौपाल और जनसंपर्क अभियान, 30 जनवरी को वार्ड-ब्लॉक स्तर पर धरना, 31 जनवरी से 6 फरवरी तक जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन होंगे. इसके बाद 7 से 15 फरवरी तक राज्यभर में विधानसभा घेराव, जबकि 16 से 25 फरवरी के बीच क्षेत्रीय AICC रैलियां आयोजित की जाएंगी. प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह आंदोलन गरीब, मजदूर और मनरेगा श्रमिकों की आवाज बनेगा और सरकार को जनविरोधी फैसलों से पीछे हटने पर मजबूर करेगा.

रिपोर्ट: राम प्रवेश कुमार

यह भी पढ़ें: कांग्रेस के सभी 6 MLA पाला बदलने को तैयार, बस शुभ मुहुर्त का इंतजार! मंत्री का दावा