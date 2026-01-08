Advertisement
Patna News: कांग्रेस का 'मनरेगा बचाओ संग्राम', 10 जनवरी से 25 फरवरी तक चलेगा आंदोलन

Patna News: बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत पटना के सदाकत आश्रम में बैठक की. इस दौरान उन्होंने कहा कि मनरेगा को खत्म करने की साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 08, 2026, 03:05 PM IST

Patna News: मनरेगा के खिलाफ कांग्रेस ने राज्यव्यापी आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है. इसी क्रम में बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत आज (8 जनवरी) पटना के सदाकत आश्रम में बैठक की, जिसमें पार्टी के तमाम जिलाध्यक्ष, वार्ड स्तर के पदाधिकारी और पार्टी के सभी बड़े नेता मौजूद रहे. राजेश राम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मनरेगा कोई योजना नहीं, बल्कि गरीबों का संवैधानिक अधिकार है. 

उन्होंने कहा कि इसे खत्म करने की साजिश बर्दाश्त नहीं होगी. उन्होंने आरोप लगाया कि गांधी की विचारधारा को कुचलकर गोडसे की सोच थोपने की कोशिश की जा रही है, जिसे कांग्रेस सड़क से सदन तक रोकेगी. कांग्रेस ने ऐलान किया कि 10 जनवरी से 25 फरवरी 2026 तक चरणबद्ध आंदोलन चलाया जाएगा. 10 जनवरी को जिला स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, 11 जनवरी को एक दिवसीय उपवास व प्रतीकात्मक विरोध होगा.

राजेश राम ने आगे बताया कि 12 से 29 जनवरी तक पंचायत चौपाल और जनसंपर्क अभियान, 30 जनवरी को वार्ड-ब्लॉक स्तर पर धरना, 31 जनवरी से 6 फरवरी तक जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन होंगे. इसके बाद 7 से 15 फरवरी तक राज्यभर में विधानसभा घेराव, जबकि 16 से 25 फरवरी के बीच क्षेत्रीय AICC रैलियां आयोजित की जाएंगी. प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह आंदोलन गरीब, मजदूर और मनरेगा श्रमिकों की आवाज बनेगा और सरकार को जनविरोधी फैसलों से पीछे हटने पर मजबूर करेगा.

रिपोर्ट: राम प्रवेश कुमार

MNREGAcongressCongress Rajesh Ram

