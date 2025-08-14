कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, 'बिहार बदलाव के लिए तैयार है'

बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जहां एक तरफ 'वोट चोरी' और SIR का मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है. वहीं, कांग्रेस पार्टी की ओर से गुरुवार को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दूसरे दिन भी जारी रही. कमेटी के सदस्य और सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने बताया कि जिस तरह से लोगों के आवेदन आए हैं, वह दिखाता है कि बिहार बदलाव की ओर बढ़ चुका है.

उन्होंने कहा कि बुधवार को 8 घंटे से अधिक चली मैराथन बैठक के बाद, गुरुवार को सुबह 9 बजे से आवेदकों से मुलाकात शुरू हुई. कमेटी को लगभग 3,000 आवेदन प्राप्त हुए, जो ऐतिहासिक है. प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से 10 से 50 उम्मीदवारों ने आवेदन किया. उन्होंने बताया कि स्क्रीनिंग कमेटी ने कई अच्छे नाम चयनित किए हैं और यह प्रक्रिया तब पूरी होगी, जब कमेटी के सदस्य जिला स्तर पर लोगों से मिलेंगे. इमरान ने इस प्रक्रिया से संतुष्टि जताई और कहा कि बिहार बदलाव की राह पर है.

ये भी पढ़ें: राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने सिर्फ झूठ बोला और भ्रम फैलाया : ऋतुराज सिन्हा

बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने 'वोट चोरी' की पोल खोलकर रख दी है. उन्होंने ऐसे लोगों से मुलाकात की है, जिन्हें मृत घोषित किया गया था, जबकि वे जीवित हैं. आयोग को इस मुद्दे पर स्पष्टता लानी चाहिए और वोटरों का भरोसा जीतना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में 'वोट की चोरी' सबसे बड़ा गुनाह है.

कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने कहा कि बिहार में इंडिया ब्लॉक के तहत कांग्रेस जनता का विश्वास जीतने के लिए प्रयासरत है. जनता वर्तमान सरकार से नाखुश है और लोगों का उत्साह इसका सबूत है. उन्होंने विश्वास जताया कि जनता का भरोसा जीतकर कांग्रेस सरकार बनाएगी. सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण पर उन्होंने कहा कि कोर्ट को चुनाव आयोग के गलत और फर्जी दावों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि लोगों की राय को सुनना चाहिए. उन्होंने SIR पर रोक लगाने की मांग की.

ईनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!