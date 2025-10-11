'बिहार में किरासन तेल का बड़ा घोटाला', कांग्रेस सांसद मनोज कुमार का नीतीश सरकार पर बड़ा आरोप

Bihar Politics: कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने बिहार सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि PDS (पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम) के माध्यम से गरीबों को राशन तेल मुहैया कराने में बिहार सरकार ने बड़ा घोटाला किया है. उनके अनुसार, बिहार को हर महीने 48 लाख लीटर किरासन तेल मुहैया कराई गई थी, लेकिन केवल 4 लाख लीटर तेल ही जनता में बांटा गया, जिससे 44 लाख लीटर तेल का घोटाला हुआ है. मनोज कुमार ने इसे बिहार सरकार का बड़ा भ्रष्टाचार करार दिया और कहा कि इस घोटाले के खिलाफ वह संसद में रिपोर्ट पेश करने जा रहे हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से अपील की कि इस घोटाले को गंभीरता से लिया जाए. उन्होंने मीडिया के माध्यम से बिहार के मौजूदा हालात को जंगल राज करार दिया और कहा कि गरीब जनता को लूटने का यह सिलसिला रुकना चाहिए.

इस घोटाले की खबर सामने आने के बाद बिहार के राजनीतिक माहौल में हलचल मच गई है. अब देखना होगा कि इस मामले में सरकार क्या कदम उठाती है और क्या यह मामला राजनीति में नया मोड़ लाता है.

सीट शेयरिंग पर सीपीएम का बयान: गठबंधन में कोई समस्या नहीं

इस बीच, बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों के लेकर CPM (कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया) ने अपनी सीट शेयरिंग की घोषणा की है. पार्टी ने गठबंधन से पहले दो कैंडिडेट उतारे हैं. इस पर पार्टी का कहना है कि यह कोई असहमति या विवाद का संकेत नहीं है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की तरह उनकी पार्टी की भी स्क्रीनिंग प्रक्रिया हो चुकी है और कुछ सीटों पर कैंडिडेट भी फाइनल हो चुके हैं.

सीपीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि गठबंधन में किसी प्रकार की समस्या नहीं है. सभी जाति और धर्म के लोग इस बार बिहार में बदलाव के लिए वोट डालने जाएंगे. पार्टी का दावा है कि बिहार में इस बार बदलाव की बयार चलने वाली है.

इनपुट: सुन्दरम

