'बिहार में किरासन तेल का बड़ा घोटाला', कांग्रेस सांसद मनोज कुमार का नीतीश सरकार पर बड़ा आरोप

Bihar Politics: कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने बिहार सरकार पर पीडीएस के माध्यम से राशन तेल में बड़े घोटाले का आरोप लगाया है, जबकि सीपीएम ने सीट शेयरिंग पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि गठबंधन में कोई समस्या नहीं है और बिहार में बदलाव के लिए जनता मतदान करेगी.

 

Oct 11, 2025, 02:46 PM IST

मनोज कुमार, कांग्रेस सांसद
मनोज कुमार, कांग्रेस सांसद

Bihar Politics: कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने बिहार सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि PDS (पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम) के माध्यम से गरीबों को राशन तेल मुहैया कराने में बिहार सरकार ने बड़ा घोटाला किया है. उनके अनुसार, बिहार को हर महीने 48 लाख लीटर किरासन तेल मुहैया कराई गई थी, लेकिन केवल 4 लाख लीटर तेल ही जनता में बांटा गया, जिससे 44 लाख लीटर तेल का घोटाला हुआ है. मनोज कुमार ने इसे बिहार सरकार का बड़ा भ्रष्टाचार करार दिया और कहा कि इस घोटाले के खिलाफ वह संसद में रिपोर्ट पेश करने जा रहे हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से अपील की कि इस घोटाले को गंभीरता से लिया जाए. उन्होंने मीडिया के माध्यम से बिहार के मौजूदा हालात को जंगल राज करार दिया और कहा कि गरीब जनता को लूटने का यह सिलसिला रुकना चाहिए.

इस घोटाले की खबर सामने आने के बाद बिहार के राजनीतिक माहौल में हलचल मच गई है. अब देखना होगा कि इस मामले में सरकार क्या कदम उठाती है और क्या यह मामला राजनीति में नया मोड़ लाता है.

ये भी पढ़ें: BJP को अब अपने चाणक्य ही उम्मीद, अमित शाह करेंगे चिराग-मांझी और कुशवाहा को सेट

सीट शेयरिंग पर सीपीएम का बयान: गठबंधन में कोई समस्या नहीं

इस बीच, बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों के लेकर CPM (कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया) ने अपनी सीट शेयरिंग की घोषणा की है. पार्टी ने गठबंधन से पहले दो कैंडिडेट उतारे हैं. इस पर पार्टी का कहना है कि यह कोई असहमति या विवाद का संकेत नहीं है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की तरह उनकी पार्टी की भी स्क्रीनिंग प्रक्रिया हो चुकी है और कुछ सीटों पर कैंडिडेट भी फाइनल हो चुके हैं.

सीपीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि गठबंधन में किसी प्रकार की समस्या नहीं है. सभी जाति और धर्म के लोग इस बार बिहार में बदलाव के लिए वोट डालने जाएंगे. पार्टी का दावा है कि बिहार में इस बार बदलाव की बयार चलने वाली है. 

इनपुट: सुन्दरम

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Bihar politics

Trending news

bihar chunav 2025
