'आज कांग्रेस जारी कर सकती है पहली लिस्ट', महागठबंधन में सीट बंटवारे पर क्या बोले मोहम्मद जावेद

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची बुधवार (15 अक्टूबर) को जारी कर सकती है. यह जानकारी कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने दी है. कांग्रेस सांसद ने बताया कि पार्टी ने उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली है. किसी भी समय लिस्ट जारी कर दी जाएगी. कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति (CEC) की दूसरी बैठक पर कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने कहा कि यह कांग्रेस CEC की दूसरी बैठक थी. इस बैठक में भी लगभग 20 से 25 नामों को मंजूरी दी गई. मेरा मानना है कि बाकी नामों को आज तक या संभवतः किसी भी समय अंतिम रूप दे दिया जाएगा. पहली सूची भी आज जारी हो सकती है.

महागठबंधन में चल रही खींचतान पर क्या बोले सांसद

हालांकि, कांग्रेस कितनी सीटों पर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी, इस बारे में उन्होंने कुछ भी कहने से इंकार कर दिया. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके पास सटीक संख्याएं नहीं हैं, लेकिन जो भी होंगी, वे उचित होंगी. महागठबंधन में चल रही खींचतान पर उन्होंने कहा कि घोषणा के बाद भी कुछ रस्साकशी जारी है. गठबंधन होने पर ऐसी स्थिति स्वाभाविक है, क्योंकि हर कोई ज्यादा से ज्यादा और सबसे अच्छी सीटें हासिल करना चाहता है. इस बार हमारे नेतृत्व ने तय किया है कि हम मजबूत सीटों पर चुनाव लड़ेंगे. हम उन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जहां हम जीत सकते हैं.

सांसद ने की राहुल गांधी की छवि की तारिफ

बिहार की जनता पर भरोसा जताते हुए उन्होंने राहुल गांधी की छवि की तारीफ की. उन्होंने कहा कि गांव-गांव में राहुल गांधी की छवि जैसी किसी और की नहीं है. लोग कांग्रेस को पसंद करते हैं. बुजुर्ग, जो 70-80 का दशक देख चुके हैं, उनकी पहली प्राथमिकता कांग्रेस ही रहेगी. जब हमारी सरकार थी, तब बिहार बेस्ट स्टेट था. रोजगार के लिए कोई पलायन नहीं करता था. आज हमारे बच्चे मजदूरी के लिए दूसरे राज्यों की ओर रुख कर रहे हैं. 20 साल की डबल इंजन सरकार में क्या हुआ, यह सभी को पता है.

-आईएएनएस

