'बिहार में हत्या और डकैती आम बात', राजद नेता की हत्या पर बोले कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत
'बिहार में हत्या और डकैती आम बात', राजद नेता की हत्या पर बोले कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत

Bihar Politics: पटना में राजद नेता की हत्या को लेकर कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर सवाल उठाए है. साथ ही साथ मोहन भागवत की तारीफ करने पर पीएम मोदी का भा कटाक्ष किया.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Sep 11, 2025, 03:09 PM IST

सुखदेव भगत, सांसद
Bihar Politics: बिहार की राजधानी पटना में राजद नेता की हत्या को लेकर राजनीति तेज हो गई है. कांग्रेस ने कानून-व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि बिहार में हत्या, लूटपाट या डकैती की घटना आम बात है. कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने पटना में राजद नेता की हत्या पर कहा, बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ चुकी है. हत्या, लूटपाट या डकैती आम बात है, लेकिन कल जब राजद नेता की हत्या हुई और आज भी इलाके के लोग और पूरा समुदाय इन घटनाओं को देख रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि प्रशासन लाचार हो गया है.

कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने पीएम मोदी द्वारा संघ प्रमुख मोहन भागवत की तारीफ पर कटाक्ष करते हुए कहा, यह कितनी बड़ी विडंबना है कि स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस की कोई भूमिका नहीं थी. कई बार तो वे अंग्रेजों के साथ खड़े दिखे. उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन और संविधान का विरोध किया. उनके मुख्यालय में लंबे समय तक राष्ट्रध्वज भी नहीं फहराया गया. ऐसे में पीएम मोदी द्वारा उनकी तारीफ आश्चर्यजनक है. मैं पूछता हूं, राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान क्या रहा?

ये भी पढ़ें:'अभी कप्तान बदलने का वक्त नहीं आया', सच्चिदानंद सिंह ने कर दी नीतीश के मन की बात!

उन्होंने आगे कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने प्रण लिया है कि वे आरएसएस की झूठी प्रशंसा करेंगे, जिसका कोई जवाब नहीं दे पाएगा. मैं पूछता हूं, क्या आरएसएस संविधान के प्रावधानों और मूल्यों के साथ खड़ा है? उन्हें जब भी अवसर मिला, उन्होंने बाबासाहेब का विरोध किया और उनके पुतले तक जलाए. प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए आरएसएस प्रमुख की तारीफ करना संविधान का माखौल उड़ाने वाली बात है.

बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में बुधवार की देर रात राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास अपराधियों ने राजद नेता राजकुमार राय को गोली मारकर हत्या कर दी. मृतक जमीन कारोबार से भी जुड़े हुए बताए जाते हैं. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

