कांग्रेस के कुछ लोग चमक दमक वाले नेताओं को किनारे करना चाहते हैं, शशि थरूर के पक्ष में उतरे शकील अहमद

Controversy Around Congress: कांग्रेस के पूर्व नेता शकील अहमद ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखकर शशि थरूर पर हो रहे राजनीतिक हमलों की निंदा की है. उन्होंने बताया कि पार्टी के कुछ लोग लोकप्रिय नेताओं को किनारे करना चाहते हैं.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 17, 2025, 11:54 PM IST

शकील अहमद और शशि थरूर
Controversy Around Congress: कांग्रेस के पूर्व नेता शकील अहमद ने हाल ही में एक फेसबुक पोस्ट लिखा है, जिसमें उन्होंने पार्टी के अंदर चल रही राजनीति उठापटक को उजागर कर दिया है. उन्होंने बताया कि कांग्रेस के कुछ प्रभावशाली लोग चमक-दमक वाले नेताओं को किनारे करने की कोशिश कर रहे हैं. खासतौर उन्होंने अपने इस पोस्ट में कांग्रेस के कद्दावर नेता शशि थरूर के साथ हो रही राजनैतिक षड़यंत्र का खुलासा कर दिया है. शकील अहमद ने खुलेमा दावा किया है की कांग्रेस शशि थरूर जैसे लोकप्रिय सांसद को निशाना बना रही है. शकील अहमद कहते हैं कि शशि थरूर की बुद्धिमत्ता और पूरे देश में उनकी लोकप्रियता की वजह से उन्हें भाजपा का समर्थक बताकर बदनाम किया जा रहा है. लेकिन शशि थरूर अभी भी कांग्रेस में बने हुए हैं. शकील अहमद को हैरानी है कि ऐसे माहौल में शशि थरूर कितने दिन और पार्टी में टिक पाएंगे. उन्होंने बताया की वे अपने राजनीतिक अनुभवों को किताब की शक्ल देने की योजना बना रहे थे, लेकिन थरूर पर हो रहे हमलों ने उन्हें जल्दी यह पोस्ट लिखने पर मजबूर कर दिया.

2010 की आईपीएल विवाद
शकील अहमद ने 2010 की एक घटना का जिक्र किया. जब IPL में केरल की एक क्रिकेट टीम बनाने के प्रयास में उनके एक करीबी पर आरोप लगे थे और इस मामले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने '70 कड़ोर की गर्लफ्रेंड' कह कर मशहूर कर दिया था. शकील अहमद उस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता थे. उन्होंने मीडिया में थरूर का बचाव किया था और कहा था कि केरल से आईपीएल टीम बनाना अच्छी बात है, क्योंकि दक्षिण भारत के बाकी राज्यों में पहले से टीमें हैं. उन्होंने बिहार से भी ऐसी टीम की मांग की. लेकिन पार्टी से आदेश आया कि शशि थरूर का पक्ष न लें. शकील अहमद ने आदेश माना और कुछ दिनों बाद थरूर ने मंत्री पद छोड़ दिया. शकील अहमद कहते हैं कि उनके 12 साल के प्रवक्ता कार्यकाल में सिर्फ दो बार ऐसा हुआ, जब उन्हें पार्टी नेताओं का बचाव करने से रोका गया.

2018 की घटना
एक और घटना 2018 की है, जब दिल्ली में शशि थरूर की किताब 'व्हाय आई एम ए हिंदू' का विमोचन हुआ. डॉ. करण सिंह ने इसे लॉन्च किया. शकील अहमद थरूर के निमंत्रण पर गए थे. उम्मीद थी कि बड़े कांग्रेस नेता आएंगे. लेकिन वहां कोई प्रमुख चेहरा नहीं दिखा. सिर्फ राहुल गांधी के ऑफिस का एक सहयोगी मिला. राहुल गांधी भी नहीं आए. समारोह खत्म होने पर शशि थरूर ने शकील अहमद को धन्यवाद दिया. शकील अहमद का मानना है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने जानबूझकर इस कार्यक्रम से दूरी बनाई. कांग्रेस के बड़े नेता शशि थरूर को अलग-थलग करने की साजिश कर रहे थे.

कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में शशि थरूर की हार
कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की घटना का भी जिक्र है. जब शशि थरूर ने चुनाव लड़ने की घोषणा की तो मल्लिकार्जुन खड़गे को गांधी परिवार का समर्थित उम्मीदवार बताया गया. पार्टी के ज्यादातर लोग खड़गे के साथ हो गए. शकील अहमद खुद शशि थरूर को वोट देना चाहते थे, लेकिन हालात देखकर मल्लिकार्जुन खड़गे को वोट दिया, क्योंकि गांधी परिवार की इच्छा ही पार्टी में सब कुछ तय करती है. वे कहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अब तक कोई गलत काम नहीं किया और अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं. लेकिन शशि थरूर को चुनाव में कमजोर करने की कोशिश साफ दिखी.

केरल में शशि थरूर का प्रभाव कम करने की कोशिश
शकील अहमद का मानना है कि केरल के कुछ नेताओं को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, ताकि शशि थरूर का प्रभाव न बढ़े. पहले वे सोचते थे कि राहुल गांधी को वायनाड से चुनाव लड़ाने का सुझाव देने वाले नेता को यह महत्व मिला है. लेकिन अब लगता है कि यह शशि थरूर को किनारे करने का हिस्सा है. शकील अहमद, राहुल गांधी से अपील करते हैं कि शशि थरूर को पार्टी छोड़ने पर मजबूर न किया जाए, क्योंकि वे पार्टी के लिए महत्वपूर्ण हैं.

ये भी पढ़ें- 'हम हमेशा दुआ करते हैं कि नीतीश PM बनें', JDU के मंत्री का बड़ा बयान

शकील अहमद की इस पोस्ट ने कांग्रेस की आंतरिक राजनीति पर गंभीर सवाल उठाये हैं. यह साफ हो गया है कि कांग्रेस की आंतरिक कलह उससे कहीं ज्यादा गहरी है जितनी सतह पर नजर आती है, जिसमें लोकप्रिय नेताओं को किनारे करने की साजिशें और परिवारवाद की जड़ें और मजबूत दिख रही हैं. इससे पार्टी के भविष्य को और चुनौतीपूर्ण बना सकती हैं.

कांग्रेस के कुछ लोग चमक दमक वाले नेताओं को किनारे करना चाहते हैं: शकील अहमद
'हम हमेशा दुआ करते हैं कि नीतीश PM बनें', JDU के मंत्री का बड़ा बयान
Know Your District: दरभंगा-सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत से समृद्ध मिथिला का एक जिला
रोहतास में 2 बाइक की आमने-सामने टक्कर, 4 युवकों की मौत, धू-धू कर जल गई गाड़ी
8 नाबालिग लड़कियों का जबरन बेचा जा रहा था जिस्म,पुलिस ने 2 मर्द, 6 महिला को घर दबोचा
हमदर्दी के पीछे छिपा था हवस का सौदा! दो बहनों की आपबीती, जो रूह कंपा देगी
बिहार सरकार ने आवारा कुत्तों से निपटने के लिए बनाया एक्शन प्लान, जानिए पूरी डिटेल्स
शराब पीने के लिए रुपये मांग रहा था, मां ने नहीं दिया तो बेटे ने गोली से उड़ा दिया
थारू समाज को लेकर बिहार सरकार का बड़ा दांव, जानिए क्या है खास
बिहार सरकार का ऐसा फैसला, जिससे मछुआरों को मिलेगा बड़ा फायदा, जानें क्या?