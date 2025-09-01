25 जिले और 1300 किलोमीटर यात्रा के बाद वोटर अधिकार यात्रा का समापन
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2904598
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

25 जिले और 1300 किलोमीटर यात्रा के बाद वोटर अधिकार यात्रा का समापन

Voter Adhikar Yatra: बिहार में कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा सोमवार को पटना में एक पदयात्रा के साथ संपन्न होने जा रही है. पदयात्रा में महागठबंधन के सभी वरिष्ठ नेताओं सहित बड़ी संखया लोग शामिल हुए. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जून खड़गे पटना के अंबेडकर पार्क में जनसभा को संबोधित करेंगे. इस सभा को लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल रांधी भी संबोधित करेंगे.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Sep 01, 2025, 01:00 PM IST

Trending Photos

वोटर अधिकार यात्रा
वोटर अधिकार यात्रा

Voter Adhikar Yatra: बिहार में कांग्रेस की 'वोटर अधिकार यात्रा' सोमवार को पटना में एक प्रतीकात्मक पदयात्रा के साथ संपन्न होने जा रही है. लगभग चार किलोमीटर लंबी इस पदयात्रा को 'गांधी से अंबेडकर' नाम दिया गया है. यह पदयात्रा सुबह 10 बजे गांधी मैदान के गेट नंबर 1 से शुरू हुई, इसके बाद, पदयात्री एसपी वर्मा रोड, डाकबंगला चौराहा, कोतवाली थाना, आयकर गोलंबर, नेहरू पथ होते हुए अंबेडकर प्रतिमा स्थल पहुंचेंगे. महागठबंधन के सभी वरिष्ठ नेताओं सहित बड़ी संख्या में लोग इस पदयात्रा में शामिल होंगे. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पटना के अंबेडकर पार्क में जनसभा को संबोधित करेंगे. इस सभा को लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी संबोधित करने वाले हैं.

पार्टी के मुताबिक, राजद नेता तेजस्वी यादव, भाकपा-माले के दीपांकर भट्टाचार्य और वीआईपी के मुकेश सहनी भी गांधी मैदान से अंबेडकर पार्क तक समापन जुलूस का नेतृत्व करेंगे. 'वोटर अधिकार यात्रा' 25 जिलों से होकर 1,300 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर चुकी है. इंडिया गठबंधन ने इस यात्रा को राज्य में 'वोट चोरी' के खिलाफ एक जन आंदोलन के रूप में पेश किया है. 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई यह यात्रा राज्य की राजधानी पहुंचने से पहले औरंगाबाद, गया, नालंदा, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, छपरा और आरा से होकर गुजरी है. 

ये भी पढ़ें: Voter Adhikar Yatra Live: राहुल-तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा का आज अंतिम दिन, पदयात्रा में शामिल होंगे इंडी गठबंधन के कई नेता

Add Zee News as a Preferred Source

कांग्रेस की 'वोटर अधिकार यात्रा' चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के विरोध में आयोजित की गई. इस महीने की शुरुआत में शुरू हुई इस यात्रा को इंडिया ब्लॉक का समर्थन प्राप्त है. यहां तक कि इस यात्रा में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी शामिल हो चुके हैं.

वहीं, सत्तारुढ़ भाजपा और जदयू को कहना है कि इस यात्रा से बिहार में कुछ नहीं बदलने वाला है. बिहार की जनता एनडीए के साथ है और आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता एक बार फिर से एनडीए को सत्ता की बागडोर सौंपने जा रही है.
इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

rahul gandhi voter adhikar yatra

Trending news

Bihar SIR
'ज्यादातर राजनीतिक दल सिर्फ नाम हटाने के लिए आवेदन कर रहे...', SIR पर ECI का दावा
rahul gandhi voter adhikar yatra
25 जिले और 1300 किलोमीटर यात्रा के बाद वोटर अधिकार यात्रा का समापन
Prashant Kishor
BJP सांसद संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर को भेजा लीगल नोटिस, जानें क्या है पूरा मामला
Irfan Ansari
'कांग्रेस के मंदिर पर हमला किया है भाजपा ने, भाजपा के हर ऑफिस को खंडहर बना दूंगा'
Bihar Crime News
सीतामढ़ी में ससुर ने कराई दामाद की हत्या, समस्तीपुर में भी हत्यारा ससुर गिरफ्तार
Voter Adhikar Yatra
कांग्रेस ने हाईजैक की यात्रा, पोस्टरों से लालू-राबड़ी गायब, तेजस्वी की फोटो भी छोटी
Pawan Singh
'ये छोटी है, लेकिन इसका कुछ भी छोटा नहीं', पवन सिंह के बाद खेसारी भी आ गए लपेटे में
Voter Adhikar Yatra
Voter Adhikar Yatra Live: गांधी मैदान पहुंचे राहुल गांधी-तेजस्वी यादव, अंबेडकर प्रतिमा तक शुरू हुआ मार्च
aurangabad news
औरंगाबाद के एक निजी क्लीनिक में जच्चा-बच्चा की मौत, परिजनों ने जमकर काटा हंगामा
Sitamarhi News
सीतामढ़ी में गणपति पूजा पंडाल में जमकर बवाल, फायरिंग में बाल-बाल बचीं BJP विधायक
;