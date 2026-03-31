बिहार कांग्रेस के 53 जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी, 43 नए चेहरे, 10 को दोबारा मिला मौका

बिहार में कांग्रेस ने सोमवार को 53 जिलाध्यक्षों की सूची जारी कर दी है. इनमें 43 नए चेहरे शामिल हैं, जबकि 10 जिलाध्यक्षों को दोबारा मौका दिया गया है. पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इसकी जानकारी दी. राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और केसी वेणुगोपाल के मुताबिक, बिहार में संगठन को मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए जिलों में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को फिर से तैयार किया जा रहा है. इन नियुक्तियों को संगठन सृजन अभियान के तहत किया गया है.

पहले बिहार में कांग्रेस के 40 संगठन जिला इकाई थी. अब बिहार में कांग्रेस के 53 संगठन जिला होंगे. पार्टी की ओर से संगठन सृजन अभियान चलाया गया था. इसके लिए सभी जिलों में पर्यवेक्षक तैनात किए गए थे. नियुक्ति से पहले जिलाध्यक्ष के दावेदारों का साक्षात्कार हुआ था. इसके बाद पार्टी नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपी गई थी. सभी पर्यवेक्षकों से विमर्श के बाद ही केंद्रीय नेतृत्व ने जिलाध्यक्षों के नामों पर मुहर लगाई है और उसके बाद अब लिस्ट जारी किया गया है.

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बिहार कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की सूची

अररिया: मो मासूम रजा

अरवल: मो. कैफ

औरंगाबाद: आनंद शंकर सिंह

बांका: जितेन्द्र सिंह

बेगूसराय: शिव प्रकाश गरीबदास

भागलपुर: प्रवीण सिंह कुशवाहा

भोजपुर के श्रीधर तिवारी

बक्सर: पंकज कुमार उपाध्याय

दरभंगा ग्रामीण: मिथिलेश चौधरी

दरभंगा ग्रामीण: डॉ. जमाल हसन

शेरघाटी बोधगया: संतोष कुमार

गया: रजनीश कुमार

गोपालगंज: ओम प्रकाश गर्ग

जहानाबाद: संजीव कुमार

जमुई: धर्मेन्द्र कुमार गौतम

कैमूर: राधेश्याम कुशवाहा

कटिहार ग्रामीण: सुनील यादव

कटिहार ग्रामीण: संजय सिंह अमला टोला

खगड़िया: चंदन यादव

किशनगंज: शाहाबुल अख्तर

लखीसराय: अमरेश कुमार अनीश

मधेपुरा: संतोष कुमार सौरभ

मधुबनी पूर्वी: नलिनी रंजन झा

मधुबनी पश्चिम: मीणा देवी कुशवाहा

मुंगेर: जिलाध्यक्ष राजेश मिश्रा

कांटी: कृपा शंकर शाही

मुजफ्फरपुर: अरविन्द कुमार मुकुल

बिहारशरीफ: ओमैर खान

नालंदा: विवेक सिन्हा

नवादा: प्रभाकर कुमार झा

बेतिया: राकेश कुमार यादव

बगहा: नरेश राम

पटना ग्रामीण-एक: चंदन कुमार

पटना ग्रामीण-दो: गुरजीत सिंह

पटना शहरी: कुमार आशीष

पूर्णिया शहरी: कुमार आदित्य

पूर्णिया ग्रामीण: अफरोज आलम

मोतिहारी: अखिलेश दयाल

गोविन्दगंज: शशि भूषण राय

रोहतास: जय प्रकाश पांडेय

सहरसा: मुकेश झा

समस्तीपुर ग्रामीण: सिद्धार्थ क्षत्रिय

समस्तीपुर शहरी: अनिता राम

छपरा: डॉ. शंकर चौधरी

सोनपुर: सुधीर कुमार राय

शेखपुरा: आनंदी कुमार

शिवहर: अफरोज आलम

सीतामढ़ी: अमित कुमार टुन्ना

सीवान: सुशील कुमार

महाराजगंज: जवाहर भाई

सुपौल: अनुपम सिंह

वैशाली ग्रामीण: रंजीत पंडित

वैशाली शहरी: संजय मिश्रा

कांग्रेस ने खगड़िया में चंदन यादव को जिलाध्यक्ष बनाया है. वह कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव थे. औरंगाबाद के जिलाध्यक्ष आनंद शंकर यूथ कांग्रेस में राष्ट्रीय पद पर नेता थे और दो बार के विधायक रह चुके हैं. कांग्रेस जिलों में पार्टी को मजबूत करना चाहती है. इसलिए मजबूत लोगों को अध्यक्ष बनाया गया है. राष्ट्रीय पद से सीधे जिलों में पद दिए गए हैं, ताकि वो कांग्रेस को मजबूत करे सकें.

कांग्रेस के सभी 53 संगठनात्मक जिलों में सबसे अधिक ब्राह्मण और यादव जाति के नेताओं को 10-10 जिलों की कमान सौंपी गई है. 7 मुसलमान, 7 दलित, 7 भूमिहार और 5 राजपूत नेताओं को जिलों का नेतृत्व सौंपा गया है. कांग्रेस ने 10 जिलों में पुराने जिलाध्यक्षों पर भरोसा जताया है. गोविंदगंज में शशि भूषण राय, गोपालगंज में ओमप्रकाश गर्ग, कैमूर में राधेश्याम कुशवाहा, लखीसराय में अमरेश कुमार अनीश, पटना ग्रामीण 2 में गुरजीत सिंह, मुजफ्फरपुर में अरविंद कुमार मुकुल सहरसा में मुकेश झा, सिवान में सुशील कुमार शेरघाटी बोधगया में संतोष कुमार,कटिहार ग्रामीण में सुनील यादव है.

पटना में दो सवर्ण नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है. पटना ग्रामीण-1 के नए जिलाध्यक्ष चंदन कुमार भूमिहार जाति से हैं तो पटना शहरी के जिलाध्यक्ष कुमार आशीष कायस्थ हैं.