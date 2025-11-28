Advertisement
Congress Review Meeting: बिहार कांग्रेस नेताओं ने बताए जमीनी हालात, आलाकमान ने गिना दी हवाई हकीकत

Congress Review Meeting: बिहार कांग्रेस के नेताओं की राय के उलट पार्टी आलाकमान की राय जुदा थी. ऐसा लगा कि आलाकमान पहले ही निष्कर्ष निकालकर बैठा था और बिहार के नेताओं की बैठक बस उनके अहम की संतुष्टि का एक हिस्सा था. ऐसे में बिहार में कांग्रेस की हालत सुधरने के बारे में क्या ही कहा जा सकता है.

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Nov 28, 2025, 04:43 PM IST

Congress Review Meeting: बिहार विधानसभा चुनाव,2025 में  में कांग्रेस की इतनी बुरी हार क्यों हुई? वो कौन से मुद्दे रहे, जिसे पार्टी भांप नहीं पाई? हार के लिए और क्या क्या फैक्टर जिम्मेदार रहे? ऐसे तमाम कारकों की पड़ताल के लिए गुरुवार को दोपहर बाद 3 बजे से समीक्षा बैठक शुरू हुई. सूत्र बताते हैं कि समीक्षा बैठक बहुत गहमागहमी भरी रही. बिहार के दो नेताओं के बीच संग्राम जैसा नजारा कायम हो गया और नौबत गोली मारने की धमकी तक जा पहुंची. हालांकि आलाकमान ने इस पर सख्त रुख दिखाया. खैर, समीक्षा बैठक में कुछ मुद्दे निकले. कुछ नेता मुखर हुए. दोषारोपण हुआ. कई नेताओं ने राजद से गठबंधन को करारी हार का जिम्मेदार बताया. एक नेताजी का तर्क था कि 2019 में राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था तो इस चुनाव में भी किसी एक की जिम्मेदारी फिक्स की जाए. आइए, 10 प्वाइंट में जानते हैं कि समीक्षा बैठक में क्या-क्या निकला?

पहले से इन निष्कर्षों पर पहुंचा हुआ था आलाकमान 

1. 4 घंटे की मैराथन बैठक में मंथन करने के बाद कांग्रेस इस निष्कर्ष पर पहुंची कि चुनाव पूरी तरीके से मैनेज किया गया था और मनमुताबिक नतीजा बनाया गया था. एसआईआर के जरिए चुनिंदा वोटरों के नाम काटे गए और संदिग्ध नाम जोड़े गए.

2. चुनाव से पहले बिहार की नीतीश कुमार की सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लांच की और इसके तहत सवा करोड़ से अधिक महिलाओं को 10-10 हजार रुपये की राशि डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर स्कीम के जरिए भेजे गए, जिससे एनडीए के पक्ष में गोलबंदी हुई.  

3. कई सीटों पर हार जीत का पैटर्न एक जैसा सामने आया, जिसे कोई भी स्वतंत्र चुनाव आयोग इसे नजरंदाज नहीं कर सकता. जैसे कई सीटों पर हार और जीत का अंतर एक जैसा दिखा. बस कुछ वोटों का अंतर अलग-अलग सीटों पर दिखा.

कुछ नेताओं ने SIR/वोट चोरी को जिम्मेदार माना

1. पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने बिहार चुनाव में करारी हार के पीछे SIR/वोट चोरी के मुद्दे को जिम्मेदार माना. ऐसे नेताओं की दलील थी कि चुनाव के दौरान महंगाई, रोजगार, पलायन और भ्रष्टाचार की जगह SIR/वोट चोरी पर फोकस किया गया, जिससे वोटर कनेक्ट नहीं हो पाए. 

2. बिहार कांग्रेस के कुछ नेताओं ने माना कि एक तो नीतीश सरकार ने 10 हजार रुपये देकर महिलाओं को अपने पाले में कर लिया था. इसके अलावा बूथ स्तर पर गड़बड़ी और गठबंधन के साथी दलों में तालमेल की कमी कांग्रेस की करारी हार की बड़ी वजह रही. 

3. बिहार कांग्रेस के कुछ नेताओं का मानना था कि एआईएमआईएम ने सीमांचल में कांग्रेस के वोट में भारी सेंधमारी की और इससे उन इलाकों में पार्टी की दुर्गति हुई. इसके साथ ही कुछ नेताओं ने टिकट बंटवारे की प्रक्रिया को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया. 

4. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, एक नेता ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2019 के बाद जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी ने जो उदाहरण पेश किया था, बिहार चुनाव में भी कुछ ऐसा ही किया जाना चाहिए. उनका इशारा कृष्णा अल्लावुरु की तरफ था. 

5. कई नेता ऐसे भी थे, जिन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन पर सवाल उठाए. ऐसे नेताओं की दलील थी कि राजद कुछ वोट कांग्रेस को दिलाता है, लेकिन उससे कई वोट कट जाते हैं.

