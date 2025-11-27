Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3020071
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

61 में से 6 ​ही क्यों जीते? करारी हार के बाद दिल्ली में कांग्रेस खोलने जा रही 'बिहार फाइल्स'

Congress Review Meeting: अच्छी बात यह है कि कांग्रेस हार को गंभीरता से ले रही है. समीक्षा बैठक से निकले निष्कर्षों के आधार पर अगर पार्टी आगे बढ़े तो बिहार जैसे प्रदेशों में वह अपनी दशा और दिशा ठीक कर सकती है. पार्टी वोट चोरी जैसी राजनीति करती रहे, लेकिन अपना प्रदर्शन सुधारना तो उसी का काम है.

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Nov 27, 2025, 01:31 PM IST

Trending Photos

मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी (File Photo)
मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी (File Photo)

Congress Review Meeting: बिहार विधानसभा चुनावों में राहुल गांधी की अति सक्रियता और वोटर अधिकार यात्रा निकालने के बाद पिछला प्रदर्शन भी रिपीट न कर सकी और 61 सीटों में से मात्र 6 सीटों पर जीत हासिल हो सकी. गुरुवार दोपहर बाद 3 बजे से दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में आलाकमान बिहार चुनाव की समीक्षा बैठक करने जा रहा है. इसके लिए सभी 61 प्रत्याशियों और बिहार के वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली तलब किया गया है. बैठक में प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, विधायक दल के पूर्व नेता, सभी सांसद, विधायक और चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशी शामिल होंगे. सभी 61 प्रत्याशियों को अपने अपने क्षेत्रों की डिटेल रिपोर्ट देने को कहा गया है. इनमें हार के हारण, स्थानीय मुद्दे और संगठनात्मक कमजोरियों को उजागर किया जाएगा, ताकि आने वाले भविष्य में पार्टी अपनी रणनीति उसी आधार पर मजबूत कर सके. बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी शामिल होंगे.

इस बीच बिहार चुनाव के बाद कांग्रेस ने अनुशासनहीनता के आरोपों पर 43 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और 7 नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है. निष्कासित होने वाले नेताओं में सेवा दल, किसान कांग्रेस, युवा कांग्रेस के पूर्व पदाधिकारी शामिल हैं. बैठक में पार्टी की ओर से इस पर भी फोकस किया जाएगा कि वफादार नेताओं के टिकट कैसे कट गए. 

कांग्रेस आलाकमान यह जानना चाहता है आखिर वो कौन से कारण रहे, जिनके चलते तमाम कोशिश करने के बाद भी, बड़े नेताओं की पटना में लैंडिंग के बाद भी पार्टी परिणाम नहीं दे पा रही है. बताया जा रहा है कि वोट चोरी और चुनाव आयोग पर आरोपों को कांग्रेस राजनीतिक मुद्दा भले बनाना चाहती है, लेकिन बिहार चुनाव में करारी हार को हल्के में नहीं लेना चाहती. अब पार्टी का जोर जवाबदेही तय करने पर है, जिनके कंधों पर प्रदेश की बागडोर है. अगर कांग्रेस ने इसे सीरियसली लिया तो बिहार की राजनीति में पार्टी की दशा और दिशा इस बैठक से तय होने वाली है. 

Add Zee News as a Preferred Source

READ ALSO: सही आवाज उठाने वालों के खिलाफ गलत कार्रवाई न हो, शकील अहमद ने उठाई आवाज

बताया जा रहा है कि बैठक के लिए कांग्रेस के नाराज नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं. ऐसे नेताओं में पूर्व विधायक और अन्य पदाधिकारी भी शामिल हैं. इन नेताओं की कोशिश आलाकमान से मिलने की है, ताकि टिकटों की खरीद फरोख्त जैसे मामले को लेकर अपनी व्यथा सुना सकें. 

बैठक को लेकर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बताया कि बिहार चुनाव में करारी हार की समीक्षा बैठक होने जा रही है. किसने जिम्मेदारी को अच्छे से निभाया? कैसे वोट चोरी की गई? कैसे आम जनता के अधिकारों को छीना गया? कैसे SIR को लेकर चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की? बिहार कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ आक्रोश को लेकर पप्पू यादव ने कहा कि यह मुद्दा अनुशासनात्मक कमेटी का है. मैं इसमें नहीं आता हूं. उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग इस्तीफा मांग रहे हैं, उन्हें अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए.

कटिहार से कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने दिल्ली में समीक्षा बैठक को लेकर कहा, चुनाव से जुड़ी बातों पर चर्चा होगी. कांग्रेस कहां सफल रही? हार का क्या कारण रहा? जिसे आने वाले समय में सुधारा जाएगा. 14 दिसंबर को एसआईआर पर कांग्रेस की रैली को लेकर अनवर ने कहा, 12 राज्यों में जो एसआईआर हो रहा है, उस पर हमारा विरोध जारी रहेगा. पूरा विपक्ष इस मसले पर एकजुट है. कई सरकारें इसका विरोध कर रही हैं.

TAGS

congressbihar chunav 2025

Trending news

Rakesh mishra
कोरोना योद्धा से सम्मानित राकेश मिश्रा भोजपुरी पर अब करते हैं राज,जानें इनकी संपत्ति
CM Mahila Rojgar Yojana
क्या है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसमें कल 10 हजार रुपये देंगे CM नीतीश
congress
61 में से 6 ​ही क्यों जीते? करारी हार के बाद कांग्रेस खोलने जा रही 'बिहार फाइल्स'
Samrat Choudhary
1200 से 1300 अपराधियों की लिस्ट तैयार, संपत्ति जब्त के लिए गृह मंत्री और DGP मीटिंग
Shakeel Ahmed
सही आवाज उठाने वालों के खिलाफ गलत कार्रवाई न हो, शकील अहमद ने उठाई आवाज
BSEB D.El.Ed. Result
BSEB ने किया डीएलएड रिजल्ट जारी, अभ्यर्थियों के लिए खुला स्कोर कार्ड पोर्टल
Jharkhand news
झारखंड बोर्ड मैट्रिक-इंटरमीडिएट का टाइम टेबल जारी, 3 फरवरी से होगी परीक्षा
Bihar politics
Bihar Politics: वादे पर आगे बढ़ी नीतीश सरकार, कल फिर आने वाले हैं 10 हजार
Rabri Devi Bungalow
Bihar Politics: लालू ने कानून व्यवस्था के नाम पर आडवाणी को गिरफ्तार किया था, अब बंगल
Jharkhand news
झारखंड में बिजली यूज करने से पहले 10 बार होगा सोचना, प्रति यूनिट अब देने होंगे इतने