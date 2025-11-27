61 में से 6 ​ही क्यों जीते? करारी हार के बाद दिल्ली में कांग्रेस खोलने जा रही 'बिहार फाइल्स'

Congress Review Meeting: बिहार विधानसभा चुनावों में राहुल गांधी की अति सक्रियता और वोटर अधिकार यात्रा निकालने के बाद पिछला प्रदर्शन भी रिपीट न कर सकी और 61 सीटों में से मात्र 6 सीटों पर जीत हासिल हो सकी. गुरुवार दोपहर बाद 3 बजे से दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में आलाकमान बिहार चुनाव की समीक्षा बैठक करने जा रहा है. इसके लिए सभी 61 प्रत्याशियों और बिहार के वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली तलब किया गया है. बैठक में प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, विधायक दल के पूर्व नेता, सभी सांसद, विधायक और चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशी शामिल होंगे. सभी 61 प्रत्याशियों को अपने अपने क्षेत्रों की डिटेल रिपोर्ट देने को कहा गया है. इनमें हार के हारण, स्थानीय मुद्दे और संगठनात्मक कमजोरियों को उजागर किया जाएगा, ताकि आने वाले भविष्य में पार्टी अपनी रणनीति उसी आधार पर मजबूत कर सके. बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी शामिल होंगे.

इस बीच बिहार चुनाव के बाद कांग्रेस ने अनुशासनहीनता के आरोपों पर 43 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और 7 नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है. निष्कासित होने वाले नेताओं में सेवा दल, किसान कांग्रेस, युवा कांग्रेस के पूर्व पदाधिकारी शामिल हैं. बैठक में पार्टी की ओर से इस पर भी फोकस किया जाएगा कि वफादार नेताओं के टिकट कैसे कट गए.

कांग्रेस आलाकमान यह जानना चाहता है आखिर वो कौन से कारण रहे, जिनके चलते तमाम कोशिश करने के बाद भी, बड़े नेताओं की पटना में लैंडिंग के बाद भी पार्टी परिणाम नहीं दे पा रही है. बताया जा रहा है कि वोट चोरी और चुनाव आयोग पर आरोपों को कांग्रेस राजनीतिक मुद्दा भले बनाना चाहती है, लेकिन बिहार चुनाव में करारी हार को हल्के में नहीं लेना चाहती. अब पार्टी का जोर जवाबदेही तय करने पर है, जिनके कंधों पर प्रदेश की बागडोर है. अगर कांग्रेस ने इसे सीरियसली लिया तो बिहार की राजनीति में पार्टी की दशा और दिशा इस बैठक से तय होने वाली है.

बताया जा रहा है कि बैठक के लिए कांग्रेस के नाराज नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं. ऐसे नेताओं में पूर्व विधायक और अन्य पदाधिकारी भी शामिल हैं. इन नेताओं की कोशिश आलाकमान से मिलने की है, ताकि टिकटों की खरीद फरोख्त जैसे मामले को लेकर अपनी व्यथा सुना सकें.

बैठक को लेकर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बताया कि बिहार चुनाव में करारी हार की समीक्षा बैठक होने जा रही है. किसने जिम्मेदारी को अच्छे से निभाया? कैसे वोट चोरी की गई? कैसे आम जनता के अधिकारों को छीना गया? कैसे SIR को लेकर चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की? बिहार कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ आक्रोश को लेकर पप्पू यादव ने कहा कि यह मुद्दा अनुशासनात्मक कमेटी का है. मैं इसमें नहीं आता हूं. उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग इस्तीफा मांग रहे हैं, उन्हें अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए.

कटिहार से कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने दिल्ली में समीक्षा बैठक को लेकर कहा, चुनाव से जुड़ी बातों पर चर्चा होगी. कांग्रेस कहां सफल रही? हार का क्या कारण रहा? जिसे आने वाले समय में सुधारा जाएगा. 14 दिसंबर को एसआईआर पर कांग्रेस की रैली को लेकर अनवर ने कहा, 12 राज्यों में जो एसआईआर हो रहा है, उस पर हमारा विरोध जारी रहेगा. पूरा विपक्ष इस मसले पर एकजुट है. कई सरकारें इसका विरोध कर रही हैं.