कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि बिहार लगातार एनकाउंटर की घटनाओं को लेकर चर्चा में है. उन्होंने कहा कि किसी भी एनकाउंटर से पहले पुलिस और प्रशासन के पास पर्याप्त इनपुट और रिपोर्ट होनी चाहिए. अगर निर्दोष लोगों पर कार्रवाई होती है या उनकी जान जाती है, तो सरकार और संबंधित विभागों को जवाब देना होगा. उन्होंने सवाल उठाया कि निर्दोष लोगों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है?