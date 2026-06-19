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Bharat Tiwari Encounter: भोजपुर में भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. कांग्रेस और राजद ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे कानून व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ा गंभीर मामला बताया है.
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि बिहार लगातार एनकाउंटर की घटनाओं को लेकर चर्चा में है. उन्होंने कहा कि किसी भी एनकाउंटर से पहले पुलिस और प्रशासन के पास पर्याप्त इनपुट और रिपोर्ट होनी चाहिए. अगर निर्दोष लोगों पर कार्रवाई होती है या उनकी जान जाती है, तो सरकार और संबंधित विभागों को जवाब देना होगा. उन्होंने सवाल उठाया कि निर्दोष लोगों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है?
वहीं, राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि एनकाउंटर किसी भी स्थिति में न्याय का विकल्प नहीं हो सकता. उनका कहना है कि ऐसी घटनाएं साक्ष्यों को खत्म करने का काम करती हैं और अगर पुलिस ही सजा तय करने लगे, तो न्यायालयों की भूमिका पर सवाल खड़े हो जाएंगे. उन्होंने भरत तिवारी एनकाउंटर को भी उचित नहीं बताया और सरकार की कार्यशैली की आलोचना की.
दूसरी ओर कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सरकार ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है. उन्होंने कहा कि जहां भी प्रशासनिक लापरवाही सामने आएगी, वहां कार्रवाई की जाएगी. सरकार अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. किसी भी निर्दोष व्यक्ति को परेशान नहीं होने दिया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि अपने दायित्वों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा.