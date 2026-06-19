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भरत तिवारी एनकाउंटर पर सुलगती सियासत, कांग्रेस-राजद ने घेरा, मंत्री बोले- 'लापरवाह अफसर बख्शे नहीं जाएंगे'

Congress-RJD Attack Samrat Government: भरत तिवारी एनकाउंटर पर बिहार की सियासत सुलग उठी है. कांग्रेस-राजद ने सम्राट सरकार को सवालों के साथ घेरा, तो मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि लापरवाह अफसर बख्शे नहीं जाएंगे. सरकार ने मामले को संज्ञान में लिया है.

Written ByShivam RajEdited By:Shailendra
Published: Jun 19, 2026, 05:01 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 05:03 PM IST
भरत तिवारी एनकाउंटर पर सुलगती सियासत, कांग्रेस-राजद ने घेरा, मंत्री बोले- 'लापरवाह अफसर बख्शे नहीं जाएंगे'
Image Credit: भारत तिवारी एनकाउंटर पर बिहार में रार: कांग्रेस-राजद ने घेरा

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Shivam Raj

Shivam Raj

शिवम राज ज़ी बिहार झारखंड में जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब 2 साल का अनुभव है. वह मुख्यतः बिहार पुलिस मुख्यालय की रिपोर्टिंग करते हैं. आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़ी खबरों पर उनकी खास नजर रहती है. इसके अलावा राजनीति से संबंधित मुद्दों को भी कवर करते हैं. इन्होंने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

 

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