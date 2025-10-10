2020 की टीस! कांग्रेस के आधा दर्जन दिग्गज नेता पटना में पर लालू यादव से नहीं मिल रहे, महागठबंधन में सीट शेयरिंग कब?

Mahagathbandhan Seat Sharing: एनडीए 13 अक्टूबर को प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करने जा रहा है. गुरुवार को ही यह खबर मीडिया में छा गई थी. दूसरी ओर, महागठबंधन में इस तरह की अभी कोई डेट नहीं आई है. हालांकि, मुकेश सहनी दशहरा पर ही सीट शेयरिंग फाइनल होने का दावा कर रहे थे. दशहरा के बाद भी मुकेश सहनी की दो डेट फेल हो चुकी है, लेकिन सीट शेयरिंग का मसला अभी सुलझता नहीं दिख रहा है. माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और राजद में पेंच फंसा हुआ है. कांग्रेस इस बार किसी भी कीमत पर कमतर दिखना नहीं चाहती. भले ही वह इस बार भी राजद के बराबर सीटों पर चुनाव न लड़े, लेकिन वह अपनी हैसियत जरूर जता देना चाहती है. तभी तो बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस के कम से कम आधा दर्जन दिग्गज नेता पटना में जमे हुए हैं और लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव से मुलाकात तक नहीं कर रहे. पिछले विधानसभा चुनाव में दबाव में कांग्रेस थी, लेकिन इस बार के चुनाव में राहुल गांधी की पार्टी ने राजद पर ही दबाव बनाया हुआ है.

कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन जयराम रमेश, लोकसभा में विपक्ष के पूर्व नेता रहे अधीर रंजन चौधरी जैसे दिग्गज पार्टी की चुनावी रणनीति को धार देने के लिए पिछले कई दिनों से पटना में मौजूद हैं. हालांकि इन नेताओं ने अभी तक लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करना जरूरी नहीं समझा है. पटना में इन नेताओं के होने भर से राजद नेताओं खासतौर से तेजस्वी यादव पर कितना प्रेशर होगा, यह समझा जा सकता है.

उसमें भी कांग्रेस तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी नहीं मान रही है. कांग्रेस प्रवक्ता टीवी डिबेट में तो दावा करते हैं कि बिहार को इस बार सबसे कम उम्र का मुख्यमंत्री मिलने वाला है, लेकिन वो तेजस्वी यादव का नाम नहीं लेते. छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तो तेजस्वी यादव के बारे में कहा कि वे खुद ही अपने को सीएम फेस मान रहे हैं. बघेल कहते हैं कि अगर महागठबंधन चुनाव में जीतता है तो कांग्रेस हाईकमान घटक दलों की सहमति से मुख्यमंत्री पद का चेहरा तय करेगा.

दरअसल, कांग्रेस 2020 के विधानसभा चुनाव में खुद की बेइज्जती भूली नहीं है. इसके अलावा पूरे पांच साल उसे इस बात का तंज सहना पड़ा कि अगर उसका प्रदर्शन अच्छा रहता तो महागठबंधन की सरकार होती. कांग्रेस नेता अब इन सब बातों की टीस निकाल रहे हैं. राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद से कांग्रेस में नई ऊर्जा का संचार हुआ है. इसके अलावा कांग्रेस इस बात से भी गदगद है कि सीमांचल इलाके में उसके 3 सांसद हैं और इस नाते वह सीमांचल की अधिक से अधिक सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने का दावा कर रही है.

कांग्रेस के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि वोटर अधिकार यात्रा के बाद तेजस्वी यादव से ज्यादा राहुल गांधी की चर्चा हो रही है. राहुल गांधी ने बिहार चुनाव से पहले नया प्रयोग भी किया और लगभग आधे महीने तक बिहार में रहकर यात्रा निकाली. इससे कांग्रेसियों को लग रहा है कि उनके अच्छे दिन आने वाले हैं. कांग्रेस कार्यकर्ताओं की इसी भावना को अधिक से अधिक भुनाना चाहती है और इसलिए वह अधिक सीटों की नहीं, बल्कि जिताऊं सीटों की डिमांड कर रही है. राजद के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब यही बन रहा है.

कांग्रेस को इस बार वो 70 सीटें नहीं चाहिए, जिनमें से 45 सीटों पर पिछले 4 या 5 बार से महागठबंधन का कोई प्रत्याशी नहीं जीता था. कांग्रेस को अब उन सीटों में हिस्सेदारी चाहिए, जहां जीत की गुंजाइश ज्यादा हो. राजद के लिए रही सही कसर पप्पू यादव पूरा करते नजर आ रहे हैं. पप्पू यादव ने तो राजद को नसीहत दे डाली है कि उसे 100 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए और बाकी 143 सीटें गठबंधन के बाकी दलों में बांट देना चाहिए. इस एक लाइन से समझा जा सकता है कि कांग्रेस का टारगेट क्या है. हालांकि इस चुनाव में ऐसा होता प्रतीत नहीं हो रहा है, लेकिन इस बार अगर कांग्रेस के स्ट्राइक रेट में थोड़ा भी सुधार होता है तो आगे के लिए राजद की राह मुश्किल हो सकती है.