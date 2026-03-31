'नीतीश सरकार एक हाथ से देती है और दूसरे हाथ से छीन लेती है', बिजली बिल बढ़ोतरी पर भड़की कांग्रेस

Bihar Congress News: बिहार कांग्रेस की ओर से जारी जिला अध्यक्षों की सूची में कुछ नामों को लेकर उठे सवालों पर राजेश राम ने कहा कि इसमें आगे संशोधन की गुंजाइश है और जरूरत के अनुसार बदलाव किया जाएगा.
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Bihar Congress: बिहार कांग्रेस प्रदेश कार्यालय, सदाकत आश्रम में 31 मार्च, 2026 दिन मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया. इस दौरान नालंदा में मृत परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के अनुयायियों को भी बीजेपी सरकार सुरक्षा देने में विफल रही है. कार्यक्रम स्थल पर एक कांस्टेबल तक की मौजूदगी नहीं थी, जो सरकार की व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है.
वहीं, एक अप्रैल से बिजली बिल में बढ़ोतरी को लेकर उन्होंने नीतीश कुमार सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह फैसला पूरी तरह से गरीब और मध्यम वर्ग विरोधी है. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के समय सरकार ने गरीब कल्याण के नाम पर योजनाओं का ऐलान किया, यहां तक कि 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा भी की, जो कांग्रेस की योजनाओं की नकल थी, लेकिन अब टीओडी (Time of Day) के माध्यम से बिजली बिल बढ़ाकर जनता से वसूली की जा रही है. उन्होंने कहा कि करीब 87 लाख उपभोक्ताओं पर इसका सीधा असर पड़ेगा. सरकार एक हाथ से देती है और दूसरे हाथ से वापस ले लेती है.
उन्होंने यह भी कहा कि उद्योगों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त बिजली बिल लगाने से बिहार के औद्योगीकरण को नुकसान पहुंचेगा और निवेश में कमी आएगी.
प्रदेश अध्यक्ष ने घोषणा की कि इस फैसले के खिलाफ 2 अप्रैल को पूरे राज्य में प्रखंड स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा, जबकि 3 अप्रैल को पटना में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ संघर्ष जारी रखेगी.
इसके साथ ही एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 12 वर्षों में आम जनता को लगातार परेशान किया गया है. उन्होंने कहा, नोटबंदी के समय लोग कतार में खड़े थे, कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए कतार में खड़े रहे, और अब एलपीजी, पेट्रोल और डीजल के लिए लोगों को लाइन में लगना पड़ रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नीतियों ने गरीबों को और गरीब बनाने का काम किया है.
रिपोर्ट: आत्मजा
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