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AAP में बड़ी टूट से टेंशन में कांग्रेस! क्या अब निशाने पर बिहार-झारखंड के विधायक?

Bihar Politics: AAP के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (AAP) छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया है. यह झटका भले ही अरविंद केजरीवाल को लगा हो, लेकिन इस घटनाक्रम से कांग्रेस भी सहम गई है. कांग्रेस को अब बिहार-झारखंड में अपने विधायक टूटने का डर सता रहा है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Apr 25, 2026, 06:53 AM IST

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अरविंद केजरीवाल-राहुल गांधी (फाइल फोटो)
अरविंद केजरीवाल-राहुल गांधी (फाइल फोटो)

Bihar Politics: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार (24 अप्रैल) को बड़ा झटका लगा. AAP के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (AAP) छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया है. इतना ही नहीं राघव चड्ढा के मुताबिक, राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह, राजिंदर गुप्ता, विक्रम साहनी और स्वाति मालीवाल भी बीजेपी में आ रहे हैं. इस घटनाक्रम ने कांग्रेस को टेंशन में डाल दिया है. कांग्रेस को अब अपने विधायक टूटने का डर सता रहा है, खासतौर पर बिहार और झारखंड में. 

बता दें कि बिहार में कांग्रेस के सिर्फ 6 विधायक हैं और इन दिनों पार्टी के सभी विधायकों के टूटकर एनडीए का दामन थामने की चर्चा जोरों पर है. 16 मार्च को बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव हुए थे. इस चुनाव में राजद के एक और कांग्रेस के तीन विधायकों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था. वोट नहीं देने वालों में ढाका सीट से राजद विधायक फैसल रहमान, वाल्मिकी नगर सीट से कांग्रेस के सुरेंद्र मेहता, मनिहारी सीट से मनोहर प्रसाद सिंह और फारबिसगंज सीट से मनोज विश्वास शामिल थे.

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