Vote Adhikar Yatra: क्यों पड़ी वोटर अधिकार यात्रा की जरूरत? जानिए बिहार कांग्रेस ने क्या बताया
Vote Adhikar Yatra: क्यों पड़ी वोटर अधिकार यात्रा की जरूरत? जानिए बिहार कांग्रेस ने क्या बताया

Bihar News: बिहार कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर वोट का अधिकार छिन गया तो कोई नेता आपकी बात नहीं सुनेगा, आपका कोई काम नहीं होगा. वोटर कार्ड छीनकर लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी से ब्लैकलिस्ट करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Aug 17, 2025, 02:55 PM IST

बिहार कांग्रेस ने बताया, क्यों पड़ी 'वोटर अधिकार यात्रा' की जरूरत
बिहार कांग्रेस ने बताया, क्यों पड़ी 'वोटर अधिकार यात्रा' की जरूरत

Vote Adhikar Yatra: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज से बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं. इसमें महागठबंधन में शामिल सभी घटक दलों के नेता शामिल होंगे. इस यात्रा के शुरू होने से पहले बिहार कांग्रेस ने इस यात्रा के मकसद और इसके कारणों को बताया है.  बिहार कांग्रेस का मानना है कि बिहार के लाखों भाई-बहनों की राजनीतिक हत्या हो रही है. बिहार कांग्रेस ने अपने आधिकारिक सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर रविवार को बताया कि क्यों जरूरी है वोटर अधिकार यात्रा.

'आपके सभी अधिकार, संपत्ति और घर-द्वार भी छीन लेंगे'
कांग्रेस ने 'एक्स' पर लिखा कि लाखों दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों एवं पलायित मजदूर भाइयों की नागरिकता खत्म कर, उन्हें अपने ही देश में लावारिस बनाने की साजिश हो रही है और वोट का अधिकार छीन रहे हैं, कल आपके सभी अधिकार, संपत्ति और घर-द्वार भी छीन लेंगे.

'सभी सरकारी योजनाओं से बाहर करने की तैयारी हो रही'
आगे बताया गया कि वोटर कार्ड छीनकर लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी से ब्लैकलिस्ट करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है और लाखों लोगों को सभी सरकारी योजनाओं से बाहर करने की तैयारी हो रही है. पहले लाखों बिहारियों को पढ़ाई और कमाई के लिए बाहर जाने को मजबूर किया गया, अब उन्हें मतदाता सूची से बाहर कर लावारिस बनाया जा रहा है.

'आप जीवन में वार्ड सदस्य का चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे'
बिहार कांग्रेस ने आगे लोगों को सचेत करते हुए लिखा कि अगर वोट का अधिकार छिन गया तो कोई नेता आपकी बात नहीं सुनेगा, आपका कोई काम नहीं होगा. आप राजनीतिक अछूत बना दिए जाएंगे. वोटर अधिकार खत्म होने पर आप जीवन में वार्ड सदस्य का चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे. यह आपकी राजनीतिक हत्या होगी. लोकतंत्र में जनता मालिक और सरकार सेवक होती है, लेकिन आज सेवक ही मालिक की गर्दन पर वार करने की साजिश रच रहा है. सेवक चोर बन चुका है. उसे हटाना होगा.

​यह भी पढ़ें: बिहार में राहुल की वोट अधिकार यात्रा से झारखंड का सियासी पारा चढ़ा, BJP ने घेरा

'आपकी चुप्पी राजनीतिक हत्या में बदल जाएगी'
बिहार कांग्रेस ने कहा कि पूरा बिहार खतरे में है, हमारी पहचान खतरे में है. हमें इसके खिलाफ लड़ना होगा. इसी लड़ाई का नाम है 'वोटर अधिकार यात्रा'. इस बार आपकी चुप्पी राजनीतिक हत्या में बदल जाएगी. आपको बोलना होगा, आपको चलना होगा. बीजेपी ने इस यात्रा को लेकर कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है.

इनपुट: आईएएनएस

यह भी पढ़ें: 'राहुल-तेजस्वी कंस के रास्ते पर, उनका नाश तय...', गिरिराज सिंह के बिगड़े बोल

