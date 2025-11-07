Bihar News: कांग्रेस को नई पीढ़ी पर भरोसा, राहुल गांधी बोले- यहां Gen Z वोट चोरी नहीं होने देगी

Rahul Gandhi in Bhagalpur: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जारी है. इसी क्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भागलपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया. इस दौरान राहुल गांधी ने फिर से GEN Z शब्द का इस्तेमाल किया. राहुल गांधी ने कहा, 'मैंने सबूत के साथ कहा कि इन्होंने लोकसभा चुनाव में चोरी की, महाराष्ट्र में इन्होंने चोरी की, मध्य प्रदेश में चोरी की, छत्तीसगढ़ में चोरी की और अब इनकी पूरी कोशिश है कि ये बिहार का चुनाव चोरी करके ले जाएं. बिहार में लाखों कांग्रेस और महागठबंधन के वोटरों का नाम काटा गया है, नए वोटर जोड़े गए हैं. हमें आखिरी मिनट तक वोटर लिस्ट नहीं मिलता. हरियाणा का चुनाव चोरी हो गया लेकिन बिहार की जनता बिहार का युवा, बिहार का GEN Z यहां वोट चोरी नहीं होने देगा.'

राहुल गांधी ने अडानी-अंबानी का जिक्र करते हुए कहा कि अडानी-अंबानी को आपकी जमीन दे दी जाती है, बुनकरों को खत्म करने के लिए यहां का एयरपोर्ट बंद कर दिया. एयरपोर्ट, सोलर पैनल सब अडानी को सौंप दिया. नरेंद्र मोदी ने ऐसा इसलिए किया, क्योंकि अडानी-अंबानी जैसे लोग मोदी जी को पैसा देते हैं. नरेंद्र मोदी का चेहरा मीडिया में 24 घंटा इसलिए दिखता है, क्योंकि वो इसका पैसा देते हैं. फ्री में कुछ नहीं हो रहा. राहुल गांधी ने अमित शाह के बेटे जय शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि अमित शाह के बेटे को क्रिकेट बैट पकड़ना नहीं आता, लेकिन वो क्रिकेट बोर्ड का चीफ है- क्रिकेट कंट्रोल करता है. ऐसा क्यों?

नेता प्रतिपक्ष ने NDA पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार के किसानों, मजदूरों, बुनकरों, मखाना किसानों को बैंक से लोन नहीं मिलता है और ना ही उनका कर्ज माफ होता है. मगर अडानी-अंबानी को लाखों-करोड़ों का लोन मिल जाता है और आसानी से उनका कर्ज माफ भी हो जाता है. मैं यहां जनता से पूछना चाहता हूं- क्या BJP सरकार ने किसानों, मजदूरों, बुनकरों, मखाना किसानों का कभी कर्ज माफ किया? नरेंद्र मोदी और अमित शाह कई साल से 'वोट चोरी' कर रहे हैं. पहले हमारे पास 'वोट चोरी' के सबूत नहीं थे, लेकिन अब हमारे पास आंकड़ों के साथ सारे सबूत हैं. इसलिए मैं कह रहा हूं- हरियाणा में चोरी की सरकार है.

