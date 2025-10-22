हारे हुए योद्धाओं के दम पर बिहार फतह करना चाहती है कांग्रेस!

Congress News: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने सिपाहियों को मैदान में उतार दिया है. कांग्रेस के धुरंधर प्रदेश की पॉलिटिक्स में चुनावी बिसात बिछाने के लिए रणनीति बनाएंगे. मगर, कांग्रेस के इन योद्धाओं को लेकर सियासी फिजा में बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं. कई तरह के कयास लग रहे हैं, क्योंकि जिनके कंधे पर कांग्रेस को जिताने की जिम्मेदारी है, वह खुद अपना प्रदेश चुनाव हार चुके हैं. राजनीतिक गलियारों में यहां तक चर्चा है कि 'हारे हुए' सिपाहियों के दम पर कांग्रेस आखिर किस जंग को जीतने निकली है? चलिए इस ऑर्टिकल में एक-एक नेता के बारे में जानते हैं कि वह कैसे कांग्रेस के 'हारे हुए' सिपाही हैं.

अशोक गहलोत

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने दिग्गज नेता अशोक गहलोत को स्टार प्रचार की लिस्ट में शामिल किया है. अशोक गहलोत राजस्थान के पूर्व सीएम हैं. वह विधानसभा चुनाव कांग्रेस को नहीं जीता पाए और नतीजा हुआ कि कांग्रेस राजस्थान की सत्ता से बाहर हो गई.

सचिन पायलट

कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में सचिन पायलट का नाम शुमार होता है. हालांकि, ये भी कांग्रेस को राजस्थान विधानसभा चुनाव में जीत नहीं दिला पाए थे. सचिन पायलट राजस्थान के डिप्टी सीएम रहे चुके हैं.

भूपेश बघेल

छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को कांग्रेस में रणनीतिकार माना जाता है. राज्य के विधानसभा चुनाव में चर्चा थी कि भूपेश बघेल कांग्रेस को जीत दिला देंगे, लेकिन जब छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नजीते आए तो कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई.

दिग्विजय सिंह

मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं. इनका कद मध्य प्रदेश कांग्रेस में बहुत बड़ा है, लेकिन राज्य के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार से ये भी नहीं बचा पाए. मध्य प्रदेश में कांग्रेस साल 2018 का चुनाव जीत कर 1 साल 3 महीने 3 दिन तक सरकार में रही, फिर पार्टी में बागावत की वजह से सत्ता से बाहर हो गई.

अधीर रंजन चौधरी

कांग्रेस के बड़े नेताओं में अधीर रंजन चौधरी का नाम शुमार हैं. अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाते हैं, लेकिन राज्य में कांग्रेस सत्ता से कोसो दूर है. राज्य में पार्टी के अभी के हालात को देखते हुए सत्ता में आने का कोई चांस भी दिखाई नहीं दे रहा है.

रणदीप सिंह सुरजेवाला

हरियाणा में कांग्रेस सत्ता से करीब एक दशक से बाहर है. रणदीप सिंह सुरजेवाला राज्य के बड़े नेता माने जाते हैं, लेकिन पार्टी फिर भी चुनाव नहीं जीत पा रही है. अभी हरियाणा का पिछला विधानसभा चुनाव कांग्रेस हारी है.

चरणजीत सिंह चन्नी

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में कांग्रेस राज्य का विधानसभा चुनाव हार गई थी. कांग्रेस पंजाब में अपनी सरकार गंवा दी थी. चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं.

गौरव गोगोई

असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस गौरव गोगोई के नेतृत्व में लड़ी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से उसे करारी हाल झेलनी पड़ी. गौरव गोगोई असम कांग्रेस के बड़े नेता हैं.

अलका लांबा

अलका लांबा अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं. दिल्ली विधानसभा चुनाव में अलका लांबा खुद लड़ी और अपनी सीट तक हार गईं. दिल्ली में कांग्रेस ही हालत लगातार खराब होती जा रही है.

कन्हैया कुमार

कांग्रेस के युवा नेताओं में कन्हैया कुमार का नाम आता है. वह बिहार से लेकर दिल्ली तक में चुनाव लड़े, लेकिन दोनों जगहों पर कन्हैया कुमार हार का सामना करना पड़ा.

जीतू पटवारी

मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी काफी पावरफुल राजनेता माने जाते हैं, लेकिन राज्य में कांग्रेस को सत्ता में नहीं ला पा रहे हैं. मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव पार्टी को हार से नहीं बचा पाए.

अजय राय

कांग्रेस के दिग्गज नेता अजय राय पीएम मोदी के खिलाफ अपना चुनाव हार चुक हैं. वह उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं. अजय राय साल 2024 का लोकसभा चुनाव हार गए थे. कांग्रेस पार्टी यूपी में सत्ता में आने के लिए संघर्ष कर रही है.

जिग्नेश मेवानी

कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवानी भले ही अपनी विधानसभा की सीट जीत गए थे, लेकिन गुजरात विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से हार गई थी.

राजेंद्र पाल गौतम

दिल्ली कांग्रेस के कद्दवार नेता माने जाने वाले राजेंद्र पाल गौतम हैं. हालांकि, दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई. कांग्रेस दिल्ली में एक भी सीट नहीं जीत पायी.

मीरा कुमार

बिहार कांग्रेस बड़ी महिला नेता मीरा कुमार लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष हैं. हालांकि, वह अपना खुद लोकसभा चुनाव हार चुकी हैं.

