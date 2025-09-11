कांग्रेस का 'कल, आज और कल' वाला फॉर्मूला, गश खा जाएंगे लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव!

Bihar Chunav 2025: 25 मार्च, 2025 को हमने एक खबर प्रकाशित की थी, 'केवल 70 सीटें नहीं चाहिए, राजद की 'आत्मा' में भी बंटवारा चाहती है कांग्रेस.' वो खबर अब सच होती प्रतीत हो रही है. महागठबंधन के सूत्रों की ओर से जो खबरें आ रही हैं, उसकी मानें तो कांग्रेस अब सीट शेयरिंग में ज्यादा से ज्यादा ​विधानसभा क्षेत्रों की डिमांड करने पर फोकस नहीं करने वाली. बताया जा रहा है कि कांग्रेस अब उन क्षेत्रों में अपनी हिस्सेदारी चाहती है, जहां जीत की संभावना ज्यादा हो. 2020 में कांग्रेस अधिक सीटों की संख्या के चक्कर में ऐसी सीटों पर चुनाव लड़ गई थी, जहां पिछले 4 बार से एनडीए प्रत्याशियों की धांसू जीत होती आ रही थी. इसलिए उसका स्ट्राइक रेट कम हो गया और उसी आधार पर इस बार कांग्रेस पर कम सीटों पर चुनाव लड़ने का दबाव बढ़ता जा रहा है. सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस इस बार उन सीटों पर अपनी दिलचस्पी ज्यादा बढ़ा रही है, मुसलमानों और दलितों की संख्या अधिक से अधिक है. इनमें सीमांचल की कई सारी सीटें भी आती हैं, जो राजद का गढ़ माना जाता है.

दरअसल, बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से 32 सीटों पर मुसलमानों की संख्या प्रभावी है. इन 32 विधानसभा क्षेत्रों में बिहार की 30 प्रतिशत मुस्लिम आबादी निवास करती है. इन सभी 32 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल का प्रभाव है और लालू परिवार इन सीटों पर दूसरे दलों को लड़ाना नहीं चाहता, क्योंकि यहां जीत की संभावना बाकी सीटों की अपेक्षा ज्यादा है. अब कांग्रेस इन 32 सीटों में से हिस्सेदारी चाह रही है.

कांग्रेस के लिए सबसे परेशानी वाली बात यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर उसे सबसे अधिक मुसलमानों के वोट मिलते हैं, लेकिन विधानसभा चुनावों में वो मात खा जाती है. हिंदी पट्टी में राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी आदि विधानसभा चुनावों में मुसलमानों की पहली पसंद बन जाते हैं. खास बात यह है कि कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक के सहारे ही ये क्षेत्रीय दल अपनी राजनीति चमकाते हैं और समय समय पर कांग्रेस को ही आंख दिखाते हैं.

बताया तो यहां तक जा रहा है कि रणनीतिकारों ने बिहार में कांग्रेस की ओर से लड़ी जाने वाली सीटों की पहचान कर ली है. इस बार वह अधिक से अधिक सीट हासिल करने से ज्यादा इस बात पर फोकस करेगी कि जीत की गारंटी किन सीटों पर ज्यादा है. कहा जा रहा है कि सीमांचल में किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया लोकसभा क्षेत्रों से कांग्रेस के 3 सांसद हैं. ऐसे में सीमांचल में अब राजद का प्रभुत्व कायम नहीं रह पाएगा. कांग्रेस इन क्षेत्रों में अपनी दावेदारी से टस से मस नहीं होनी वाली, ऐसा दावा किया जा रहा है.

बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावुरु का कहना है कि महागठबंधन में इस बार नए साथी भी आए हुए हैं. इसलिए सभी को थोड़ा बहुत एडजस्ट करना होगा. कृष्णा अल्लावुरु का कहना है कि पार्टी ने जिन सीटों की पहचान खुद के लिए की है, उनकी सूची पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी को दे दी गई है. अल्लावुरु ने यह भी कहा कि 15 सितंबर तक महागठबंधन में सीटों का बंटवारा फाइनल हो जाएगा.

अल्लावुरु की बातों से साफ है कि कांग्रेस सीटों की संख्या को लेकर तो कम से कम नरम रुख अपनाए हुए है. बताया जा रहा है कि कांग्रेस का रणनीति यह है कि राजद की ओर से दी गईं सीटों के बदले कांग्रेस अपनी ओर से सीटों की पहचान कर उनकी मांग करने वाली है. पसंद की सीटें मिलीं तभी कांग्रेस सीट शेयरिंग में अपनी ओर से हां बोलने वाली है.

आपको बता दें 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद ने कांग्रेस को जो 70 सीटें दी थीं, उनमें से 45 सीटें एनडीए का गढ़ थीं और इन सीटों पर कांग्रेस पिछले 4 चुनावों से हारती आ रही थी. इन सीटों पर या तो भाजपा या फिर उसके गठबंधन के साथी दलों की जीत हो रही थी. कांग्रेस को छोड़िए, लंबे समय से राजद भी इन सीटों पर जीत को तरस रही थी. 70 में से केवल 23 सीटें ऐसी थीं, जहां पिछले चुनाव में कांग्रेस के विधायक जीते थे.

कांग्रेस के 4 में से 3 सांसद सीमांचल से हैं. इनमें डॉ. मोहम्मद जावेद, पप्पू यादव और तारिक अनवर शामिल हैं. इसलिए कांग्रेस अब सीमांचल में खुद को मजबूत मानकर चल रही है. इन क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी ठीक ठाक है, लिहाजा कांग्रेस इन क्षेत्रों में चुनाव लड़ना खुद को फायदेमंद मान रही है. वैसे भी कांग्रेस का लक्ष्य अपना पुराना वर्चस्व हासिल करने का है और उसे सीमांचल के अलावा और कोई बेहतर इलाका उसे उसका कल नहीं लौटा सकता. माना जा रहा है कि कांग्रेस सीमांचल की 26 में से 16 सीटों पर समझौते के मूड में बिल्कुल नहीं है. साफ है कांग्रेस बेहतर कल के लिए आज बीते हुए कल पर ज्यादा फोकस करने जा रही है.