कांग्रेस का 'कल, आज और कल' वाला फॉर्मूला, गश खा जाएंगे लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव!
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2918206
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

कांग्रेस का 'कल, आज और कल' वाला फॉर्मूला, गश खा जाएंगे लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव!

Bihar Chunav 2025: कांग्रेस की तैयारी और रणनीति देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि इस बार सीट शेयरिंग में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की मनमानी चल पाएगी. अगर कांग्रेस अपनी जिद पर अड़ जाती है तो यह राजद की आत्मा में बंटवारे से कम नहीं होगा.

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Sep 11, 2025, 06:41 PM IST

Trending Photos

कांग्रेस का कल, आज और कल वाला फॉर्मूला, गश खा जाएंगे लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव!
कांग्रेस का कल, आज और कल वाला फॉर्मूला, गश खा जाएंगे लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव!

Bihar Chunav 2025: 25 मार्च, 2025 को हमने एक खबर प्रकाशित की थी, 'केवल 70 सीटें नहीं चाहिए, राजद की 'आत्मा' में भी बंटवारा चाहती है कांग्रेस.' वो खबर अब सच होती प्रतीत हो रही है. महागठबंधन के सूत्रों की ओर से जो खबरें आ रही हैं, उसकी मानें तो कांग्रेस अब सीट शेयरिंग में ज्यादा से ज्यादा ​विधानसभा क्षेत्रों की डिमांड करने पर फोकस नहीं करने वाली. बताया जा रहा है कि कांग्रेस अब उन क्षेत्रों में अपनी हिस्सेदारी चाहती है, जहां जीत की संभावना ज्यादा हो. 2020 में कांग्रेस अधिक सीटों की संख्या के चक्कर में ऐसी सीटों पर चुनाव लड़ गई थी, जहां पिछले 4 बार से एनडीए प्रत्याशियों की धांसू जीत होती आ रही थी. इसलिए उसका स्ट्राइक रेट कम हो गया और उसी आधार पर इस बार कांग्रेस पर कम सीटों पर चुनाव लड़ने का दबाव बढ़ता जा रहा है. सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस इस बार उन सीटों पर अपनी दिलचस्पी ज्यादा बढ़ा रही है, मुसलमानों और दलितों की संख्या अधिक से अधिक है. इनमें सीमांचल की कई सारी सीटें भी आती हैं, जो राजद का गढ़ माना जाता है.

fallback

दरअसल, बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से 32 सीटों पर मुसलमानों की संख्या प्रभावी है. इन 32 विधानसभा क्षेत्रों में बिहार की 30 प्रतिशत मुस्लिम आबादी निवास करती है. इन सभी 32 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल का प्रभाव है और लालू परिवार इन सीटों पर दूसरे दलों को लड़ाना नहीं चाहता, क्योंकि यहां जीत की संभावना बाकी सीटों की अपेक्षा ज्यादा है. अब कांग्रेस इन 32 सीटों में से हिस्सेदारी चाह रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

कांग्रेस के लिए सबसे परेशानी वाली बात यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर उसे सबसे अधिक मुसलमानों के वोट मिलते हैं, लेकिन विधानसभा चुनावों में वो मात खा जाती है. हिंदी पट्टी में राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी आदि विधानसभा चुनावों में मुसलमानों की पहली पसंद बन जाते हैं. खास बात यह है कि कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक के सहारे ही ये क्षेत्रीय दल अपनी राजनीति चमकाते हैं और समय समय पर कांग्रेस को ही आंख दिखाते हैं.

READ ALSO: छोटे दलों की बड़ी डिमांड! NDA हो या महागठबंधन, सीट शेयरिंग आसान नहीं

बताया तो यहां तक जा रहा है कि रणनीतिकारों ने बिहार में कांग्रेस की ओर से लड़ी जाने वाली सीटों की पहचान कर ली है. इस बार वह अधिक से अधिक सीट हासिल करने से ज्यादा इस बात पर फोकस करेगी कि जीत की गारंटी किन सीटों पर ज्यादा है. कहा जा रहा है कि सीमांचल में किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया लोकसभा क्षेत्रों से कांग्रेस के 3 सांसद हैं. ऐसे में सीमांचल में अब राजद का प्रभुत्व कायम नहीं रह पाएगा. कांग्रेस इन क्षेत्रों में अपनी दावेदारी से टस से मस नहीं होनी वाली, ऐसा दावा किया जा रहा है.

बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावुरु का कहना है कि महागठबंधन में इस बार नए साथी भी आए हुए हैं. इसलिए सभी को थोड़ा बहुत एडजस्ट करना होगा. कृष्णा अल्लावुरु का कहना है कि पार्टी ने जिन सीटों की पहचान खुद के लिए की है, उनकी सूची पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी को दे दी गई है. अल्लावुरु ने यह भी कहा कि 15 सितंबर तक महागठबंधन में सीटों का बंटवारा फाइनल हो जाएगा. 

अल्लावुरु की बातों से साफ है कि कांग्रेस सीटों की संख्या को लेकर तो कम से कम नरम रुख अपनाए हुए है. बताया जा रहा है कि कांग्रेस का रणनीति यह है कि राजद की ओर से दी गईं सीटों के बदले कांग्रेस अपनी ओर से सीटों की पहचान कर उनकी मांग करने वाली है. पसंद की सीटें मिलीं तभी कांग्रेस सीट शेयरिंग में अपनी ओर से हां बोलने वाली है. 

READ ALSO: 13 को नड्डा, 15 को PM और 17 सितंबर को शाह, अगले सप्ताह चढ़ेगा बिहार का सियासी पारा

आपको बता दें 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद ने कांग्रेस को जो 70 सीटें दी थीं, उनमें से 45 सीटें एनडीए का गढ़ थीं और इन सीटों पर कांग्रेस पिछले 4 चुनावों से हारती आ रही थी. इन सीटों पर या तो भाजपा या फिर उसके गठबंधन के साथी दलों की जीत हो रही थी. कांग्रेस को छोड़िए, लंबे समय से राजद भी इन सीटों पर जीत को तरस रही थी. 70 में से केवल 23 सीटें ऐसी थीं, जहां पिछले चुनाव में कांग्रेस के विधायक जीते थे.

कांग्रेस के 4 में से 3 सांसद सीमांचल से हैं. इनमें डॉ. मोहम्मद जावेद, पप्पू यादव और तारिक अनवर शामिल हैं. इसलिए कांग्रेस अब सीमांचल में खुद को मजबूत मानकर चल रही है. इन क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी ठीक ठाक है, लिहाजा कांग्रेस इन क्षेत्रों में चुनाव लड़ना खुद को फायदेमंद मान रही है. वैसे भी कांग्रेस का लक्ष्य अपना पुराना वर्चस्व हासिल करने का है और उसे सीमांचल के अलावा और कोई बेहतर इलाका उसे उसका कल नहीं लौटा सकता. माना जा रहा है कि कांग्रेस सीमांचल की 26 में से 16 सीटों पर समझौते के मूड में बिल्कुल नहीं है. साफ है कांग्रेस बेहतर कल के लिए आज बीते हुए कल पर ज्यादा फोकस करने जा रही है.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025

Trending news

Jharkhand news
सूर्या हांसदा एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग को लेकर भाजपा का प्रदर्शन
bihar chunav 2025
कांग्रेस का 'कल, आज और कल' वाला फॉर्मूला, गश खा जाएंगे लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव!
patna news
नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह बन गए हैं: तेजस्वी यादव
Bhojpuri news
अरविंद अकेला कल्लू ने लिया मां शीतला का आशीर्वाद, अदलपुरा में की खास पूजा-अर्चना
Khesari Lal Yadav
'सोचनी की फेर याद दिला दी', PM को लेकर खेसारी ने आखिर ऐसा क्या पोस्ट किया मचा बवाल?
bihar flood
गंगा का जलस्तर बढ़ने से बेगूसराय के कई इलाको में बाढ़ का कहर, लोगों में दहशत
Jehanabad news
गाय को बचाने में नदी में डूबा मजदूर, आकस्मिक निधन से परिवार में कोहराम
bihar jehanabad news
जेल में बंद कैदी की मौत से मचा हड़कप, परिवार ने लगाया पुलिस पर आरोप
Congress MP Sukhdev Bhagat
'बिहार में हत्या और डकैती आम बात', राजद नेता की हत्या पर बोले सांसद सुखदेव भगत
Bihar News
मौका ए वारदात से 6 खोखे बरामद, कार के ड्राइवर से हो रही पूछताछ
;