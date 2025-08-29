PM Modi Abused: 'मुहब्बत की दुकान' लेकर चले थे राहुल गांधी पर भाषा और बोली में तो घृणा और नफरत झलक रही है!

PM Modi Abused Row: लोकसभा चुनाव से पहले देश में भारत जोड़ो यात्रा निकालने वाले राहुल गांधी अब बिहार चुनाव से पहले प्रदेश में वोटर अधिकार यात्रा निकालने में जुटे हैं. भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोली थी, लेकिन वोटर अधिकार यात्रा आते-आते इसमें घृणा, नफरत और बेहूदगी का सामान बिकने लगा है. दोनों यात्राओं का Mo (किसी व्यक्ति को प्रेरित करना), Motive (उद्देश्य) और Movement (गतिविधि) सबकुछ एक समान है. भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 'संविधान को खतरा' बताकर एक प्रोपेगेंडा तैयार किया गया था और जनता को भ्रमित कराकर चुनावों में इसको कैश कराया गया. इसी तरह से वोटर अधिकार यात्रा के जरिए 'वोट चोरी' का माहौल तैयार किया जा रहा है.

दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी को 'मां की गंदी-गंदी गालियां' दीं. इस मामले में कांग्रेस पार्टी की ओर से ना तो माफी मांगी गई और ना ही किसी पर कोई कार्रवाई की गई. उल्टा कांग्रेस नेताओं की ओर से इसे बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है. बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता स्नेहाशीष वर्धन पांडेय ने इस मामले में बीजेपी को ही दोषी ठहराया. कांग्रेस प्रवक्ता के मुताबिक, कांग्रेस पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है और उसके कार्यकर्ता इस तरह के कुकृत्य नहीं कर सकते हैं. बीजेपी ने ही इस तरह का वीडियो बनाकर वायरल किया होगा. इसकी जांच होनी चाहिए.

सोनिया गांधी से हुई थी शुरुआत

स्नेहाशीष वर्धन पांडेय की बातों से लगता है कि कांग्रेस पार्टी में पीएम मोदी को गालियां देने वालों को ही आगे बढ़ने का मौका मिलेगा. तभी तो सुप्रिया श्रीनेत, रागिनी नायक और आलोक शर्मा पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ताओं का सोशल मीडिया अकाउंट अब अभद्रता की सारी सीमाओं को लांघता जा रहा है. ये भी अपने ऊपर वाले से सीख रहे हैं, जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ही पीएम मोदी को खतरनाक व्यक्ति बोल चुके हों, तो किसी छुटभैया नेता की क्या बात करना. पीएम मोदी पर व्यक्तिगत हमला करने की शुरुआत सोनिया गांधी ने की थी. 2007 में हुए गुजरात चुनाव के समय ही कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को सबसे पहले 'मौत का सौदागर' कहा था. तब से यह सिलसिला शुरू हुआ और अब मां की गाली तक आ गया है.

