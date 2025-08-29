PM Modi Abused: 'मुहब्बत की दुकान' लेकर चले थे राहुल गांधी पर भाषा और बोली में तो घृणा और नफरत झलक रही है!
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2901182
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

PM Modi Abused: 'मुहब्बत की दुकान' लेकर चले थे राहुल गांधी पर भाषा और बोली में तो घृणा और नफरत झलक रही है!

Voter Adhikar Yatra: राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में अब घृणा, नफरत और बेहूदगी का सामान बिकने लगा है. तभी तो वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री के लिए तू-तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं. अपने नेता से भी 10 कदम आगे निकलते हुए दरभंगा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली दीं.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Aug 29, 2025, 03:26 PM IST

Trending Photos

राहुल गांधी
राहुल गांधी

PM Modi Abused Row: लोकसभा चुनाव से पहले देश में भारत जोड़ो यात्रा निकालने वाले राहुल गांधी अब बिहार चुनाव से पहले प्रदेश में वोटर अधिकार यात्रा निकालने में जुटे हैं. भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोली थी, लेकिन वोटर अधिकार यात्रा आते-आते इसमें घृणा, नफरत और बेहूदगी का सामान बिकने लगा है. दोनों यात्राओं का Mo (किसी व्यक्ति को प्रेरित करना), Motive (उद्देश्य) और Movement (गतिविधि) सबकुछ एक समान है. भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 'संविधान को खतरा' बताकर एक प्रोपेगेंडा तैयार किया गया था और जनता को भ्रमित कराकर चुनावों में इसको कैश कराया गया. इसी तरह से वोटर अधिकार यात्रा के जरिए 'वोट चोरी' का माहौल तैयार किया जा रहा है. 

दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी को 'मां की गंदी-गंदी गालियां' दीं. इस मामले में कांग्रेस पार्टी की ओर से ना तो माफी मांगी गई और ना ही किसी पर कोई कार्रवाई की गई. उल्टा कांग्रेस नेताओं की ओर से इसे बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है. बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता स्नेहाशीष वर्धन पांडेय ने इस मामले में बीजेपी को ही दोषी ठहराया. कांग्रेस प्रवक्ता के मुताबिक, कांग्रेस पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है और उसके कार्यकर्ता इस तरह के कुकृत्य नहीं कर सकते हैं. बीजेपी ने ही इस तरह का वीडियो बनाकर वायरल किया होगा. इसकी जांच होनी चाहिए.

ये भी पढ़ें- एक गलती से बैकफुट पर चलेगी कांग्रेस, अब पटना से दिल्ली तक BJP खेमा हमलावर

Add Zee News as a Preferred Source

सोनिया गांधी से हुई थी शुरुआत

स्नेहाशीष वर्धन पांडेय की बातों से लगता है कि कांग्रेस पार्टी में पीएम मोदी को गालियां देने वालों को ही आगे बढ़ने का मौका मिलेगा. तभी तो सुप्रिया श्रीनेत, रागिनी नायक और आलोक शर्मा पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ताओं का सोशल मीडिया अकाउंट अब अभद्रता की सारी सीमाओं को लांघता जा रहा है. ये भी अपने ऊपर वाले से सीख रहे हैं, जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ही पीएम मोदी को खतरनाक व्यक्ति बोल चुके हों, तो किसी छुटभैया नेता की क्या बात करना. पीएम मोदी पर व्यक्तिगत हमला करने की शुरुआत सोनिया गांधी ने की थी. 2007 में हुए गुजरात चुनाव के समय ही कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को सबसे पहले 'मौत का सौदागर' कहा था. तब से यह सिलसिला शुरू हुआ और अब मां की गाली तक आ गया है.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Voter Adhikar YatraPM Modi Abusedbihar chunav 2025

Trending news

Jharkhand news
ट्रक ने स्कूली छात्रा और उसकी मां को रौंदा, दोनों की मौत, विरोध में सड़क जाम
Pawan Singh
पवन सिंह की पत्नी ने भोजपुरी सुपरस्टार के लिए लिखा खुला पत्र और कही दिल की ये बात
bihar chunav 2025
PM मोदी को 'मौत के सौदागर' से 'मां की गाली' तक, क्या कांग्रेस से बिहार में गलती हुई?
Bihar News
2,400 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट के लिए अदाणी पावर को मिला लेटर ऑफ अवार्ड
Voter Adhikar Yatra
'मुहब्बत की दुकान' लेकर चले थे राहुल गांधी पर भाषा और बोली में तो नफरत झलक रही है!
VTR News
राजा परीक्षित को जिस तक्षक नाग ने डंसा था, उसका 'वंशज' वाल्मीकिनगर में मिल!
nitish kumar
PM मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी को CM नीतीश कुमार ने अत्यंत अशोभनीय बताया
Patna Civil Court
पटना के सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, परिसर की हो रही तलाशी
RJD
बिहार SIR के खिलाफ राजद ने दर्ज कराई नई याचिका, सोमवार को होगी सुनवाई, जानें मामला
Jharkhand news
दुमका की मयूराक्षी नदी में बहे चार छात्र, एक का शव बरामद, बाकी की तलाश जारी
;