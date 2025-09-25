Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2936328
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Jharkhand News: शराब घोटाले के आरोपियों को बचाने की हो रही साजिश, सीबीआई से हो जांच: बाबूलाल मरांडी

Jharkhand News: बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर घोटाले की जांच में गंभीर लापरवाही के आरोप लगाते हुए कहां कि पूरे मामले की सीबीआई जांच की जानी चाहिए. उन्होंने एसीबी में हुए तबादलों के पीछे के कारणों और किन परिस्थितियों में एसीबी में पदस्थापित किए गए. अचानक इनको क्यों हटाया गया और अब वह किस जगह कार्यरत है. इन सभी का प्रत्यक्ष रूप से जांच की मांग की है.

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 25, 2025, 05:30 PM IST

Trending Photos

पूर्व मुख्यमंत्री, झारखंड विधानसभा, बाबूलाल मरांडी
पूर्व मुख्यमंत्री, झारखंड विधानसभा, बाबूलाल मरांडी

Jharkhand News: झारखंड में शराब घोटाले को लेकर राज्य की सियासत गरमा गई है. पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर घोटाले की जांच में गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं. उन्होंने घोटाले की जांच कर रहे ACB (एंटी-करप्शन ब्यूरो) में शीर्ष स्तर पर हाल में हुए फेरबदल पर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है.

मरांडी ने पत्र में लिखा कि बहुचर्चित शराब घोटाले में सरकारी खजाने को सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ. इस प्रकरण में निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे, पूर्व आईएएस अमित प्रकाश, झारखंड स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन (जेएसबीसीएल) के तत्कालीन महाप्रबंधक सुधीर कुमार दास, कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया और नकली होलोग्राम सप्लाई करने वाले विधु गुप्ता सहित कई बड़े लोगों को आरोपी बनाया गया था. इन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भी भेजा गया, लेकिन एसीबी की लापरवाही से लगभग सभी मुख्य आरोपी जमानत पर बाहर आ गए.

बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि एसीबी ने जानबूझकर इन आरोपियों के खिलाफ 90 दिनों की समयसीमा के भीतर अदालत में चार्जशीट दाखिल नहीं की. इसके चलते निलंबित आईएएस विनय कुमार चौबे, पूर्व आईएएस अमित प्रकाश, जेएसबीसीएल के पदाधिकारी, मार्शन कंपनी के कर्मचारी और छत्तीसगढ़ के कारोबारी सहित कई आरोपियों को राहत मिल गई. यह किसी सामान्य चूक का मामला नहीं, बल्कि आरोपियों को बचाने की सोची-समझी साजिश है. मरांडी ने दावा किया कि जब जांच एजेंसी ही समय पर कार्रवाई नहीं करेगी, तो न्याय की उम्मीद करना कठिन है.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने एसीबी में हालिया फेरबदल पर भी सवाल उठाए हैं. उनके मुताबिक, एसीबी के शीर्ष नेतृत्व में बदलाव के साथ ही पांच अधिकारियों का तबादला कर दिया गया. मरांडी ने पूछा कि ये अधिकारी किन परिस्थितियों में एसीबी में पदस्थापित किए गए थे, फिर अचानक क्यों हटाए गए और अब वे कहां कार्यरत हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग की है कि पूरे घोटाले की निष्पक्ष जांच सीबीआई को सौंपी जाए. साथ ही एसीबी के उन अधिकारियों की भूमिका की जांच की जाए, जिन्होंने चार्जशीट दाखिल करने में लापरवाही बरती.

उन्होंने यह भी कहा कि एसीबी में हुए तबादलों के पीछे के कारणों और संबंधित अधिकारियों की बेनामी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए. भाजपा नेता ने चेतावनी दी कि यदि राज्य सरकार ने इस मामले में तत्काल और ठोस कार्रवाई नहीं की तो यह माना जाएगा कि घोटाले को सरकारी संरक्षण प्राप्त है.

इनपुट: आईएएनएस

ये भी पढे़ं: राहुल-तेजस्वी के 'न्याय संकल्प' के वादे और हकीकत की पहली नजर में परख, यहां देखें

झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  Jharkhand News in Hindi और पाएं Jharkhand latest news in hindi  हर पल की जानकारी. झारखंड की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Jharkhand newsJharkhand PoliticsJharkhand Liquor Scam

Trending news

Jharkhand news
शराब घोटाले के आरोपियों को बचाने की हो रही साजिश, सीबीआई से हो जांच: बाबूलाल मरांडी
amit shah
बेतिया में अमित शाह तो मोतिहारी में होंगी प्रियंका गांधी, सियासत का सुपर फ्राइडे
bihar chunav 2025
बिहार चुनाव में सीट बंटवारे पर नहीं होगा पक्षपात: पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा
Pawan Singh new song
नवरात्रि में पवन सिंह की धूम, 'चुनरिया लहरे माई के' गाना रिलीज
Bihar News
रामायण केवल सांस्कृतिक धरोहर नहीं, जीवन दर्शन में गहराई से रची-बसी
Bihar News
बिहार सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उठाया सराहनीय कदम
Bihar News
युवाओं के लिए सुनहरा मौका, 6 अक्टूबर से शुरू होगा निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण
bihar chunav 2025
धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया बिहार चुनाव प्रभारी, टीम में केशव मौर्य-CR पाटिल शामिल
Bihar News
शाहरुख खान की वजह बिहार में सियासी घमासान, कांग्रेस-बीजेपी में छिड़ी जुबानी जंग
Jharkhand news
नौनिहालों को दिए जाने वाले अनाज की सरकारी गोदाम से चोरी
;