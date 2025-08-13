Constitution Club Election: कांग्रेस, TMC और सपा सांसदों ने राजीव प्रताप रूडी को जिताया! अपने पैनल को लेकर कही ये बात
Constitution Club Election: कांग्रेस, TMC और सपा सांसदों ने राजीव प्रताप रूडी को जिताया! अपने पैनल को लेकर कही ये बात

Constitution Club Election Result: राजीव प्रताप रूडी ने संजीव बालियान को 100 से अधिक वोटों से शिकस्त दी है. उन्होंने कहा कि शायद मैं एक हजार से ज्यादा वोटों से जीता हूं. अगर ऐसा है तो इसे 1000 मतदाताओं से गुणा किया जाए, तो संख्या 1 लाख तक पहुंचती है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Aug 13, 2025, 09:39 AM IST

राजीव प्रताप रूडी
राजीव प्रताप रूडी

Constitution Club Election Result: कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में हुए चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं. इस चुनाव में बीजेपी के ही दो दिग्गज नेताओं सांसद राजीव प्रताप रूडी और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के बीच में मुकाबला था. इस चुनाव में राजीव प्रताप रूडी ने संजीव बालियान को 100 से अधिक वोटों से शिकस्त देकर अपनी 25 साल की पकड़ बनाए रखी. इस जीत पर खुशी जताते हुए रूडी ने सभी मतदाताओं का आभार जताया. उन्होंने कहा कि यह सभी सांसदों और उन सभी के लिए एक शानदार जीत है जिन्होंने पिछले दो दशकों से टीम के निरंतर प्रयासों का समर्थन किया है. 

रूडी ने आगे कहा कि यह एक सुंदर अनुभव है. ये जीत मेरे पैनेल की जीत है. शायद मैं एक हजार से ज्यादा वोटों से जीता हूं. अगर ऐसा है तो इसे 1000 मतदाताओं से गुणा किया जाए, तो संख्या 1 लाख तक पहुंचती है. मेरे पैनल में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और निर्दलीय सांसद थे. मुझे अपने बीते दो दशक की मेहनत का नतीजा मिला है. बता दें कि इस चुनाव में बीजेपी के अमित शाह और कांग्रेस की सोनिया गांधी जैसे प्रमुख सदस्यों ने भी हिस्सा लिया था. 

ये भी पढ़ें- Bihar Election 2025 Live: बिहार SIR पर सियासी घमासान जारी, CM नीतीश आज करेंगे कैबिनेट बैठक

रूडी पिछले 25 सालों से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सचिव हैं और एक बार फिर से उन्होंने चुनाव जीता है. उन्होंने पहली बार 1999 में सचिव पद का चुनाव जीता था. इस चुनाव में रूडी को 392 वोट मिले तो बालियान को 290 ही मिली. 100 से ज्यादा वोटों के अंतर से रूडी ने जीत दर्ज की. 

Constitution Club ElectionRajiv Pratap RudySanjeev Balyan

;