झारखंड में कुछ कर नहीं सके, क्या बिहार में कमल खिला पाएंगे झारखंड बीजेपी के नेता, JMM-कांग्रेस ने कसा तंज

Bihar Chunav 2025: बिहार में इसी साल होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां साफ तौर पर देखी जा रही है. एक तरफ झारखंड कांग्रेस के नेता वोटर अधिकार यात्रा के तहत बिहार में अपनी मौजूदगी पेश कर चुके हैं तो वहीं दुसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी बिहार में जिम्मेदारी दी जा रही है. झारखंड में सत्ता से बाहर रही भारतीय जनता पार्टी अब बिहार के धरती पर कमल खिलाने का दावा कर रही है. कांग्रेस और JMM इसपर तंज करते हुए हवा हवाई ख्वाब बता रहे हैं.

कांग्रेस के पूर्व सांसद राकेश शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए इस दावे पर चुटकी लेते हुए कहा कि मुंगेरीलाल के हसीन सपने हैं प्रधानमंत्री ने कफन तक पर जीएसटी लगा दिया है लेकिन सपने देखने पर कोई जीएसटी नहीं है इसलिए खुले आंखों से सपने देख रहे हैं. बिहार में उनका खाता नहीं खुलने वाला है. बिहार के लोग सजग हैं. यह वोट चोरी करने वाली पार्टी है. बिहार की जनता सब जानती हैं.

झारखंड मुक्ति मोर्चा का तंज

इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा की देखिए कमल के अवसान का दिन शुरू हो चुका है 400 पर का नारा देने वाले लोग 240 पर सिमट गए. उनका जो अहंकार था वह दिखा और उसका परिणाम भी दिखा. अब ज्यादा अहंकार करेंगे तो आने वाले दिनों में इतिहास बनकर रह जाएंगे. अभी जो वर्तमान स्थिति है जो वोट चोरी का आरोप लगा है यह बात तय हो चुका है. कई राज्यों में वोट चोरी करके यह लोग सत्ता में आए हैं. कितने जिंदा व्यक्ति मृत हो गए कितने मृत व्यक्ति ने वोट दे दिया आखिरी घंटे में वोट का प्रतिशत अप्रत्याशित बढ़ गया तमाम चीजे हैं.

बीजेपी नेता आदित्य साहू ने पलटवार करते हुए कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए झारखंड बीजेपी के नेताओं की जिम्मेदारी बिहार में सुनिश्चित की जा रही है, संगठन मंत्री से लेकर पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को प्रमंडल से लेकर विधासनभा का दायित्व सौंपा जा रहा. भारतीय जनता पार्टी को यह भरोसा है बिहार में कमल खिलेगा क्योंकि झारखंड की सरकार कुछ काम नहीं कर पाई है और अब जनता को सिर्फ बीजेपी पर भरोसा है.

इनपुट: धीरज ठाकुर

