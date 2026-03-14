क्या राज्यसभा चुनाव में वोट कर पाएंगे मोकामा विधायक अनंत सिंह, देखें कोर्ट का फैसला?

Anant Singh On Rajya Sabha Chunav 2026: आगामी 16 मार्च को बिहार की 5 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं. पांचवीं सीट के लिए मुकाबला काफी कड़ा माना जा रहा है. विधानसभा में संख्याबल के आधार पर पांचवीं सीट जीतने के लिए एनडीए को 3 तो वहीं महागठबंधन को 6 अतिरिक्त वोट की जरूरत है. ऐसे में दोनों गठबंधनों के लिए एक-एक वोट काफी कीमती हो गया है. राज्यसभा चुनाव से पहले एनडीए के बड़ी अच्छी खबर मिली है.

दरअसल, बेऊर जेल में बंद जेडीयू विधायक अनंत सिंह अब 16 मार्च को राज्यसभा के लिए होने वाले मतदान में भाग ले सकेंगे. एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रवीण कुमार मालवीय की अदालत ने इस मामले में बेउर जेल अधीक्षक को निर्देश दिया है.

कोर्ट के आदेश के अनुसार, जेल प्रशासन आगामी 16 मार्च को अनंत सिंह को कड़ी सुरक्षा में बिहार विधानसभा लेकर आएगा और जेडीयू विधायक अपना वोट डालेंगे. इसके बाद उन्हें वापस बेऊर जेल ले जाया जाएगा. बता दें कि विधायक अनंत सिंह की ओर से राज्यसभा चुनाव में हिस्सा लेने के लिए कोर्ट में आवेदन दिया गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

अनंत सिंह के वकील ने कोर्ट से कहा था कि उनका मुवक्किल जेल में बंद है और एक मतदाता है, इसलिए पुलिस सुरक्षा में भेज कर उन्हें मतदान करने की अनुमति दी जाए. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अनंत सिंह के आवेदन को स्वीकार कर लिया है.

ये भी पढ़ें- Bihar Breaking News Live: बिहार के नए राज्यपाल सैयद अता हसनैन आज लेंगे शपथ, लोक भवन में होगा समारोह

5वीं सीट पर एनडीए ने उपेंद्र कुशवाहा तो हीं महागठबंधन ने अमरेंद्र धारी सिंह को मैदान में उतारा है. इस सीट के लिए ओवैसी की पार्टी AIMIM (5 विधायक) और बसपा (1 विधायक) की भूमिका काफी अहम हो गई है.

तेजस्वी यादव की ओर से भूमिहार समाज से आने वाले अमरेंद्र धारी सिंह को महागठबंधन का उम्मीदवार बनाकर, एनडीए के सवर्ण विधायकों में सेंधमारी करने की कोशिश है. तेजस्वी को उम्मीद है कि यूजीसी बिल के बाद एनडीए के तमाम सवर्ण विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, जिससे अमरेंद्र धारी सिंह को कामयाबी हासिल हो सकती है.