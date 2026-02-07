जेल नहीं अस्पताल: पप्पू यादव को मिली मेडिकल कस्टडी, सोमवार को फिर सुनवाई

Patna News: पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को लेकर बिहार की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है. पुलिस एंबुलेंस के जरिए शनिवार को पप्पू यादव को पटना सिविल कोर्ट स्थित ACJM-1 की अदालत में पेश किया गया. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पप्पू यादव की स्वास्थ्य स्थिति को प्राथमिकता दी. कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि पप्पू यादव को PMCH में मेडिकल कस्टडी में रखा जाए. वहीं, उनकी जमानत अर्जी पर अब सोमवार को दोबारा सुनवाई होगी.

छावनी में बदला कोर्ट परिसर

सांसद पप्पू यादव समर्थकों के हंगामे की आशंका को देखते हुए सिविल कोर्ट कैंपस को छावनी में बदल दिया गया था. चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा. एंबुलेंस से कोर्ट रूम तक ले जाने के दौरान समर्थकों की भारी भीड़ भी देखने को मिली. अब सबकी नजरें सोमवार को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं.

बता दें कि 31 साल पुराने एक मामले में पटना पुलिस ने सांसद पप्पू यादव को शुक्रवार की देर रात गिरफ्तार किया था. सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी ऐसे वक्त में हुई है, जब वे पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत मामले में सरकार को घेरने में जुटे हुए थे.

वहीं, पटना पुलिस की कार्रवाई को लेकर अब लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एनडीए सरकार पर सवाल उठाए हैं. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके लिखा कि पटना में NEET की आकांक्षी छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत और उसके बाद की पूरी कार्रवाई ने एक बार फिर सिस्टम की गहरी सड़ांध को उजागर कर दिया है.

क्या है पूरा मामला जानिए

पप्पू यादव को जिस मामले में गिरफ्तार किया गया है, वह साल 1995 का है. उस वक्त विनोद बिहारी लाल ने पटना के गर्दनीबाग थाने में एक शिकायत दर्ज कराकर पप्पू यादव पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था कि पप्पू यादव ने घर को पर्सनल यूज के लिए लिया था, लेकिन उसे राजनीतिक कार्यालय बना लिया.

उन्होंने कहा कि मकान लेते वक्त इस तथ्य को छिपाया गया. इस मामले में पप्पू यादव के खिलाफ धारा 419, 420, 468, 448, 506 और 120B के तहत मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में अदालत की ओर से सांसद को समन जारी करके पेश होने को कहा गया था. बार-बार समन जारी होने के बावजूद पप्पू यादव कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे. इसके बाद पटना की एक विशेष अदालत ने उनके खिलाफ वारंट और संपत्ति कुर्की के आदेश जारी किए थे, जिसके आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है.

रिपोर्ट: प्रकाश सिन्हा

