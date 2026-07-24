'अब मुझे भी पकड़ने आ गई पुलिस', बिहार बंद से ठीक पहले माले विधायक संदीप सौरव डिटेन

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बिहार बंद के आह्वान के बीच सूबे की राजनीति गरमा गई है. बंद से ठीक पहले पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पालीगंज से भाकपा-माले (CPI-ML) विधायक संदीप सौरव को उनके पटना स्थित आवास से हिरासत में ले लिया है.
डिटेन से पहले माले विधायक संदीप सौरव ने वीडियो जारी कर कहा कि छात्रों से बिहार बंद सफल बनाने की अपील की है. उन्होंने कहा कि छात्रों की मांगें पूरी तरह जायज हैं. संदीप सौरव ने कहा कि अब मुझे भी डिटेन करने पुलिस आवास पर पहुंची.
बता दें कि पुलिस की इस कार्रवाई से पहले ही आइसा (AISA) के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनंजय कुमार समेत कई अन्य छात्र नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा चुका है. इसके बाद पुलिस की टीम सीधे विधायक संदीप सौरव के आवास पर पहुंची और उन्हें हिरासत में ले लिया है.
क्यों बुलाया गया था बिहार बंद? जानिए
दरअसल, नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के आंदोलन पर पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज के खिलाफ बिहार बंद का आह्वान किया गया है. फिलहाल, माले विधायक संदीप सौरव और अन्य नेताओं की हिरासत के बाद पटना समेत पूरे राज्य में तनाव और राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है.
रिपोर्ट: प्रिंस कुमार कुशवाहा