बिहार में 1990 से लगातार कमजोर हुआ वामपंथ, क्या इस बार बुलंद होगा 'लाल सलाम'? देखें क्या कहते हैं आंकड़े

CPI(ML) Political Journey: बिहार विधानसभा चुनाव के पहल चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है. ऐसे में अलग-अलग पार्टियों के दावेदार एक-दुसरे के खिलाफ चुनावी रण में हैं. वहीं बिहार की राजनीति में सीपीआई (एमएल) कभी मजबूत वामपंथी स्थिती में थी. आज अपने अस्तित्व को बनाए रखने की जद्दोजहद करती नजर आ रही है. 

 

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Nov 06, 2025, 08:59 AM IST

CPI(ML) Political Journey: बिहार विधानसभा चुनाव के पहल चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है. इस बार भी मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच माना जा रहा है. एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, लोजपा-रामविलास, हम और रालोमो शामिल हैं. तो वहीं महागठबंधन में राजद और कांग्रेस के अलावा वीआईपी, आईआईपी, सीपीआई, सीपीआई-माले, सीपीएम शामिल हैं. इसके अलावा प्रशांत किशोर की जन सुराज, तेज प्रताप यादव की JJD, असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM और मायावती की BSP भी कई सीटों पर बड़ा उलटफेर कर सकती है. 

इस चुनाव में वामदलों के प्रदर्शन पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि बिहार में वामदल अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं. आइए जानते हैं कि चुनाव दर चुनाव कैसे CPI-ML के प्रदर्शन में गिरावट आई है. पिछले कुछ वर्षों में पार्टी का वोट शेयर और सीटें लगातार घटती ही गई हैं. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी-लेनिनवादी), यानी सीपीआई (एमएल) जो कभी ग्रामीण इलाकों में मजबूत मानी जाती थी, अब अपनी पुरानी चमक खोती नजर आ रही है.  वहीं दूसरी ओर भाजपा ने राज्य में अपनी पकड़ पहले से मजबूत की है.

सीपीआई (एमएल) का चुनावी सफर
आइए आज हम आपको सीपीआई (एमएल) के चुनावी सफर के बारे में बताते हैं.

  • 1990 में पार्टी ने 82 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 7 सीटें जीतीं थीं और तब वोट शेयर 2.77% रहा था.
  • 1995 में सीपीआई (एमएल) ने 89 सीटों पर चुनाव लड़ा और 6 सीटों पर जीत हासिल की थी.
  • 2000 में 107 सीटों पर फिर चुनाव लड़ी लेकिन केवल 6 सीटें ही जीत पाई.
  • 2005 (फरवरी) में हुए चुनावों में 7 सीटें ही मिलीं, जबकि 2005 (अक्टूबर) में हुए चुनावों में घटकर सिर्फ 5 सीटें रह गईं.
  • 2010 में पार्टी को करारा झटका लगा, क्योंकि 104 सीटों पर लड़ने के बावजूद एक भी सीट नहीं मिली थी.
  • 2015 में 98 सीटों पर सीपीआई (एमएल) चुनाव लड़ी और 3 सीटों पर जीत हासिल कर पाई.
  • 2020 में स्थिति बदली थोड़ी बदली, जब पार्टी ने सिर्फ 19 सीटों पर चुनाव लड़ा और 12 सीटों पर जीत हासिल कर सबको चौंका दिया था. इस बार वोट शेयर बढ़कर 3.16% हो गया था.

वामपंथियों के लिए चुनौती
जहां एक ओर सीपीआई (एमएल) अपने खोए जनाधार को वापस पाने की कोशिश में लगातार प्रयास कर रही है, वहीं भाजपा ने बिहार में अपनी जड़ें गहरी कर ली हैं. भाजपा की लगातार चुनावी जीतों ने राज्य में उसके संगठन और नेतृत्व को मजबूत बना दिया है. इससे वामपंथी दलों और छोटे राजनीतिक समूहों के लिए यह लड़ाई और भी कठिन हो गई.

क्या फिर से लौटेगा वामपंथ?
बिहार में राजनीति तेजी से करवट लेती नजर आ रही है. युवा मतदाता अब विकास और रोजगार जैसे मुद्दों पर ध्यान लगा रहे हैं. ऐसे में सीपीआई (एमएल) को अपने पुराने एजेंडे के साथ नए सिरे से जनता के बीच जाना चाहिए. उन्हें गांव-गांव में फिर से जुड़ाव बनाना होगा और जनता को यह भरोसा दिलाना होगा कि वामपंथ आज भी बिहार की राजनीति में जरूरी है.

