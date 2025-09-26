Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2937353
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

सीआर पाटिल ने तो अपनी स्ट्रैटजी से गुजरात में कांग्रेस का गर्दा उड़ा दिया था, अब बिहार में खुलकर खेलने का मौका

CR Patil: पीएम मोदी ने गुजरात में भाजपा के लिए 150 सीटें जीतने का सपना देखा था और उसे पूरा किया था गुजरात भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष सीआर पाटिल ने. सीआर पाटिल के नेतृत्व में भाजपा ने 182 में से 156 सीटों पर जीत हासिल की थी.

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Sep 26, 2025, 12:57 PM IST

Trending Photos

सीआर पाटिल ने तो अपनी स्ट्रैटजी से गुजरात में कांग्रेस का गर्दा उड़ा दिया था, अब बिहार में खुलकर खेलने का मौका
सीआर पाटिल ने तो अपनी स्ट्रैटजी से गुजरात में कांग्रेस का गर्दा उड़ा दिया था, अब बिहार में खुलकर खेलने का मौका

केंद्रीय जलशक्ति मंत्री और गुजरात भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सीआर पाटिल को बिहार चुनाव के लिए पार्टी ने सह प्रभारी बनाया है. सीआर पाटिल यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ मिलकर चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की मदद करेंगे. सीआर पाटिल भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए गुजरात में उन्होंने कांग्रेस को धूल चटाई थी. 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में सीआर पाटिल की अगुवाई में भाजपा ने 182 सीटों में से 156 पर जीत दर्ज करने में सफलता हासिल की थी. दूसरी ओर, कांग्रेस के केवल 17 प्रत्याशी ही चुनाव जीतने में कामयाब हो पाए थे. 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी काबिज हुई थी तो 4 सीटें अन्य के खाते में गई थी. अब धर्मेंद्र प्रधान, केशव प्रसाद मौर्य और सीआर पाटिल पर यह महती जिम्मेदारी है कि वे बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए का पलड़ा भारी करके दिखाएं.

READ ALSO: BJP ने बिहार में तैनात कर दिया सबसे बड़ा रणनीतिकार, जानें प्रधान का विनिंग रेट

सीआर पाटिल ने गुजरात में यह करिश्मा तब की थी, जब पीएम मोदी ने यह इच्छा जताई थी कि विधानसभा चुनाव में पार्टी को कम से कम 150 सीटें जीतनी चाहिए. सीआर पाटिल ने अपने रणनीतिक कौशल और राजनीतिक सूझ बूझ से यह करिश्मा कर दिखाया था. पाटिल ने यह करिश्मा तब करके दिखाया था, जब गुजरात भाजपा की सरकार के बारे में कांग्रेस की ओर से दावे किए जा रहे थे कि राज्य में 27 साल की एंटी इनकमबेंसी की लहर है.

Add Zee News as a Preferred Source

सीआर पाटिल को जुलाई 2020 में गुजरात भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया था. प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के साथ ही सीआर पाटिल ने राज्य की सभी 182 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य रखा था. उनके नेतृत्व में पार्टी ने तय किया था कि 1985 में कांग्रेस के 149 सीटें जीतने का रिकॉर्ड तोड़ दिया जाए. और जब चुनाव परिणाम आया, तब वहीं हुआ. भाजपा ने प्रदेश की 182 विधानसभा सीटों में से 156 पर जीत हासिल करके पीएम मोदी की कल्पना को आकार दे दिया था. पीएम मोदी भी कई मौकों पर सीआर पाटिल की संगठनात्मक क्षमता का लोहा मान चुके हैं.

READ ALSO:  धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया बिहार चुनाव प्रभारी, टीम में केशव मौर्य-CR पाटिल शामिल

सीआर पाटिल की सफलता पर पीएम मोदी ने कहा था, गुजरात में इस बड़ी जीत का श्रेय श्री पाटिल यानी सीआर पाटिल को जाता है. उनकी सफलता का राज है कि वे लोगों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं. बिना किसी आडंबर के वे हर किसी से मिलने को तैयार रहते हैं. पीएम मोदी को सीआर पाटिल की प्रतिभा और उनकी रणनीतिक कुशलता पर पूरा भरोसा है. अब सीआर पाटिल को बिहार विधानसभ चुनाव में वहीं कौशल दिखानी होगी, जो उन्होंने गुजरात विधानसभा चुनाव में दिखाई थी.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

CR Patilbihar chunav 2025

Trending news

Tej Pratap Yadav
क्या अगले शिवपाल यादव तो साबित नहीं हो जाएंगे तेज प्रताप यादव या दिखाएंगे करिश्मा?
Bihar News
बिहार में 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार' योजना का PM मोदी ने किया शुभारंभ
CR Patil
गुजरात के चुनाव में सीआर पाटिल ने धुआं-धुआं कर दिया था, अब बिहार में दिखाएंगे जौहर
patna news
I LOVE मुहम्मद को पटना से मिला तगड़ा जवाब, लगा पोस्टर- आई लव महादेव
Bhojpuri news
'जया बच्चन ने मुझे डंडे से मारा था, वह बहुत गुस्सैल हैं', भोजपुरी सुपरस्टार खुलासा
Women Employment Scheme
क्या है महिला रोजगार योजना? जिसके तहत बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में आ गए 10000
Bhojpuri news
काजल के 'चिकन समान' का नेवान करना चाहते हैं निरहुआ! निकला 'आशिक आवारा' का कनेक्शन
Tej Pratap Yadav
तेज प्रताप यादव ने लॉन्च की जनशक्ति जनता दल पार्टी, चुनाव चिह्न मिला 'ब्लैक बोर्ड'
Begusarai News
राजा की बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर पायी गुड़िया खातून, लगा ली फांसी, इश्क का खौफनाक अंत
Muzaffarpur News
'इनडिसिप्लीन बर्दास्त नहीं..' NDA कार्यकर्ता सम्मेलन में बवाल से CM नीतीश नाराज
;