Muzaffarpur News: महागठबंधन की यात्रा में विवाद, PM मोदी की माता पर टिप्पणी को लेकर कानूनी कार्रवाई
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2901826
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Muzaffarpur News: महागठबंधन की यात्रा में विवाद, PM मोदी की माता पर टिप्पणी को लेकर कानूनी कार्रवाई

Muzaffarpur News: बिहार की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी की दिवंगत माता पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर मुजफ्फरपुर कोर्ट में आपराधिक मामला दर्ज हुआ है. अदालत ने सुनवाई के लिए 11 सितंबर 2025 की तारीख तय की है.

Edited By:  Shubham Raj|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 29, 2025, 10:38 PM IST

Trending Photos

PM मोदी की माता पर टिप्पणी को लेकर कानूनी कार्रवाई
PM मोदी की माता पर टिप्पणी को लेकर कानूनी कार्रवाई

Muzaffarpur News: बिहार में चुनावी माहौल गरमाने लगा है और इसी बीच 'महागठबंधन' की ओर से निकाली जा रही वोटर अधिकार यात्रा अब कानूनी विवादों में फंसती नजर आ रही है. दरअसल, दरभंगा में इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत माता को लेकर कथित तौर पर की गई, आपत्तिजनक टिप्पणी के चलते मुजफ्फरपुर की एक अदालत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित कई लोगों के खिलाफ आपराधिक परिवाद दर्ज किया गया है.

यह भी पढ़ें: Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान

यह परिवाद मुजफ्फरपुर के वकील अनिल कुमार सिंह द्वारा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) की अदालत में दायर किया गया है. अधिवक्ता के अनुसार, दरभंगा में महागठबंधन के एक जनसभा मंच से प्रधानमंत्री की दिवंगत माता के लिए अभद्र और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया, जिससे न सिर्फ प्रधानमंत्री की छवि को ठेस पहुंची, बल्कि उनके समर्थकों की भावनाएं भी आहत हुईं. उन्होंने कहा कि मंच से की गई टिप्पणी अत्यंत आपत्तिजनक थी और इससे देश के नागरिकों की गरिमा और सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचा है.

Add Zee News as a Preferred Source

कोर्ट ने इस परिवाद को स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई के लिए 11 सितंबर 2025 की तारीख निर्धारित की है. परिवाद में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के अलावा कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को भी आरोपी बनाया गया है. वकील अनिल कुमार सिंह ने कहा कि अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो दोषियों को दो साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है.

यह मामला ऐसे समय पर सामने आया है जब बिहार में राजनीतिक दलों के बीच चुनावी जंग तेज होती जा रही है. महागठबंधन जहां जनता से जुड़ाव बढ़ाने के लिए 'वोटर अधिकार यात्रा' निकाल रहा है, वहीं अब यह विवाद उनके अभियान को बाधित कर सकता है. विपक्षी दल इस मुद्दे को जनता के बीच भावनात्मक रूप से भुना सकते हैं, जिससे राजनीतिक समीकरण प्रभावित हो सकते हैं. अब सबकी निगाहें 11 सितंबर को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया क्या दिशा लेगी.

इनपुट- मणितोष कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

Muzaffarpur Newscrime newsBihar News

Trending news

Prashant Kishor
'सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी, पीएम को गाली देने वालों को सजा मिले': प्रशांत किशोर
Bihar Chunav GK
Bihar Chunav GK: सबसे कम समय के लिए बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे?
Amrapali Dubey news
आम्रपाली दुबे ने अरविंद अकेला के 'कजरा कमर में' पर बनाई रील, जीता फैंस का दिल
Jharkhand news
सूर्या हांसदा मुठभेड़ की सीबीआई जांच की मांग, राज्यपाल से मिला भाजपा का शिष्टमंडल
Bihar SIR
मतदाता सूची में दावे और आपत्तियों के लिए सिर्फ 3 दिन शेष, अब तक 117 आपत्तियां दर्ज
PM Modi
PM मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी: राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पुतला दहन
Satish Chandra Dubey
'विपक्ष कर रहा लोगों को गुमराह', राहुल, पप्पू और तेजस्वी पर सतीश चंद्र दुबे का हमला
Chandeshwar Prasad Chandravanshi
पीएम मोदी को गाली को लेकर JDU नेता चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी भड़के
Bokaro News
बोकारो में एक युवक की चाकू मारकर हत्या, मोबाइल को लेकर हुआ था विवाद
Ravi shankar prasad
Bihar Politics: कांग्रेस पर बरसे रविशंकर प्रसाद और संजय जयसवाल
;