Muzaffarpur News: महागठबंधन की यात्रा में विवाद, PM मोदी की माता पर टिप्पणी को लेकर कानूनी कार्रवाई

Muzaffarpur News: बिहार में चुनावी माहौल गरमाने लगा है और इसी बीच 'महागठबंधन' की ओर से निकाली जा रही वोटर अधिकार यात्रा अब कानूनी विवादों में फंसती नजर आ रही है. दरअसल, दरभंगा में इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत माता को लेकर कथित तौर पर की गई, आपत्तिजनक टिप्पणी के चलते मुजफ्फरपुर की एक अदालत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित कई लोगों के खिलाफ आपराधिक परिवाद दर्ज किया गया है.

यह परिवाद मुजफ्फरपुर के वकील अनिल कुमार सिंह द्वारा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) की अदालत में दायर किया गया है. अधिवक्ता के अनुसार, दरभंगा में महागठबंधन के एक जनसभा मंच से प्रधानमंत्री की दिवंगत माता के लिए अभद्र और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया, जिससे न सिर्फ प्रधानमंत्री की छवि को ठेस पहुंची, बल्कि उनके समर्थकों की भावनाएं भी आहत हुईं. उन्होंने कहा कि मंच से की गई टिप्पणी अत्यंत आपत्तिजनक थी और इससे देश के नागरिकों की गरिमा और सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचा है.

कोर्ट ने इस परिवाद को स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई के लिए 11 सितंबर 2025 की तारीख निर्धारित की है. परिवाद में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के अलावा कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को भी आरोपी बनाया गया है. वकील अनिल कुमार सिंह ने कहा कि अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो दोषियों को दो साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है.

यह मामला ऐसे समय पर सामने आया है जब बिहार में राजनीतिक दलों के बीच चुनावी जंग तेज होती जा रही है. महागठबंधन जहां जनता से जुड़ाव बढ़ाने के लिए 'वोटर अधिकार यात्रा' निकाल रहा है, वहीं अब यह विवाद उनके अभियान को बाधित कर सकता है. विपक्षी दल इस मुद्दे को जनता के बीच भावनात्मक रूप से भुना सकते हैं, जिससे राजनीतिक समीकरण प्रभावित हो सकते हैं. अब सबकी निगाहें 11 सितंबर को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया क्या दिशा लेगी.

इनपुट- मणितोष कुमार

