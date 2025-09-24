Bihar Politics: कांग्रेस के लिए बिहार में तेलंगाना दोहराना आसान नहीं, CWC की बैठक के बाद भी राह बड़ी मुश्किल
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2934971
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Politics: कांग्रेस के लिए बिहार में तेलंगाना दोहराना आसान नहीं, CWC की बैठक के बाद भी राह बड़ी मुश्किल

Bihar Politics: तेलंगाना में पार्टी लंबे समय से सत्ता से बाहर थी और CWC मीटिंग के बाद ही उसने सत्ताधारी BRS को धूल चटा दी थी. पार्टी को उम्मीद है कि तेलंगाना वाला नुस्खा बिहार में भी काम कर जाएगा. हालांकि, कांग्रेस के लिए बिहार और तेलंगाना में सबसे बड़ा अंतर यहां है कि यहां पार्टी को अपना खोया हुआ वोट बैंक वापस पाना है, जोकि आसान नहीं है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Sep 24, 2025, 03:51 PM IST

Trending Photos

कांग्रेस
कांग्रेस

Bihar Politics: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार कांग्रेस पार्टी बड़ी गंभीर नजर आ रही है. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी काफी लंबे समय से बिहार में एक्टिव हैं. उन्होंने हाल ही में प्रदेश में वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी. इस यात्रा को मिले अपार समर्थन से कांग्रेसी काफी उत्साहित हैं. कांग्रेसियों को आगामी विधानसभा चुनाव में उम्मीद की एक किरण नजर आ रही है और इसी से अपने सियासी जीवन का अंधेरा मिटाने की कोशिश में जुटी है. यही वजह है कि पार्टी ने आजादी के बाद पहली बार बिहार में CWC की बैठक कर रही है. तेलंगाना में पार्टी लंबे समय से सत्ता से बाहर थी और CWC मीटिंग के बाद ही उसने सत्ताधारी BRS को धूल चटा दी थी. पार्टी को उम्मीद है कि तेलंगाना वाला नुस्खा बिहार में भी काम कर जाएगा. हालांकि, कांग्रेस पार्टी को यह समझना होगा कि यह तेलंगाना नहीं बल्कि बिहार है.

तेलंगाना नहीं है बिहार

तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी का केसीआर की पार्टी BRS से सीधा मुकाबला था. 10 साल से सत्ता में काबिज BRS के खिलाफ एंटी-इनकंबेंसी हावी थी. बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर युवा वोटर केसीआर से काफी नाराज था. यही वजह थी कि BRS का वोट शेयर 10% गिरा, जबकि कांग्रेस का उतना ही बढ़ा. वहीं बिहार में कांग्रेस पार्टी बीते 35 साल अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सकी है. 1090 से वह राजद के साथ गठबंधन में है और इस गठबंधन को राजद सुप्रीमो लालू यादव अपने हिसाब से चलाते रहे हैं. राजद के साथ गठबंधन में कांग्रेस लगातार कमजोर हुई है. गठबंधन में रहने बावजूद लालू यादव ने कांग्रेस से मुस्लिम वोटर्स को छीनने में कोई नरमी नहीं बरती. वहीं सवर्ण और दलित वोटर एनडीए की ओर चले गए. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- 'देश भर में लाखों लोगों के वोट काटने की साजिश रची जा रही...', CWC बैठक में बोले खरगे

बिहार में कांग्रेस की राह आसान नहीं

कांग्रेस के लिए बिहार और तेलंगाना में सबसे बड़ा अंतर यहां है कि यहां पार्टी को अपना खोया हुआ वोट बैंक वापस पाना है, जो राजद को कतई रास नहीं आएगा. सियासी जानकारों के मुताबिक, सिर्फ बैठकों से पार्टी का पुराना जनाधार लौटना भी बड़ा मुश्किल है. उनके हिसाब से कांग्रेस की ओर से यह पूरी कवायद सिर्फ और सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है, ताकी उसे ज्यादा से ज्यादा सीटें मिल सकें. बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में बिहार की 243 सीटों में कांग्रेस पार्टी को 70 सीटें ही मिली थीं, जबकि राजद 144 पर लड़ी थी. 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के हिस्से में सिर्फ 9 सीटें आई थीं. वहीं इस बार लालू यादव कांग्रेस को सिर्फ 50 सीटें देना चाहते हैं, जबकि राजद 140 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ सकती है. 

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

congressCWC meetingbihar chunav 2025

Trending news

Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर में नदी में नहाने गए 3 किशोरों की डूबकर मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
congress
बिहार और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की खोई हुई पहचान लौटेगी: पप्पू यादव
Navratri 2025
Navratri 2025: पुलिस ने सजाया माता रानी का दरबार, 121 कलश स्थापित की भव्य पूजा
JDU
'कांग्रेस ने बिहार को लूटा...', JDU ने साधा निशाना तो कांग्रेस ने ऐसे किया पलटवार
Patna Metro
सुकून से कीजिएगा पटना में मेट्रो का सफर,बिहार पुलिस की यह स्पेशल यूनिट करेगी सुरक्षा
Prashant Kishor
प्रशांत किशोर के आरोपों पर अशोक चौधरी ने तोड़ी चुप्पी
patna news
मनेर को मिला 52 लाख का गिफ्ट, सम्राट अशोक भवन RJD MLA भाई वीरेंद्र ने किया शिलान्यास
Akshara Singh news
स्टेज शो छोड़ माता की भक्ति के रंग में नजर आती अक्षरा सिंह, शेयर किया वीडियो
Patna CWC Meeting
मल्लिकार्जुन खड़गे के झंडा फहराने के बाद शुरू हुई कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक
Rohini Acharya
लालू प्रसाद को किडनी दान करने पर उठे सवाल तो रोहिणी आचार्य ने दिया ये जवाब
;