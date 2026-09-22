'8 से शुरू होने वाले नंबरों से बनाते थे शिकार', पटना में साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, सरगना समेत 4 गिरफ्तार

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बिहार की राजधानी पटना में साइबर पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. 22 सितंबर, 2026 दिन मंगलवार को पटना साइबर थाना पुलिस ने एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है. इस कार्रवाई के दौरान साइबर पुलिस ने गिरोह के सरगना प्रतोष कुमार समेत कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों के तार पटना और नालंदा से जुड़े बताए जा रहे हैं.
'गिरफ्तार आरोपियों के तार पटना और नालंदा से जुड़े बताए जा रहे'
मामले की जानकारी देते हुए साइबर थाने की डीएसपी संगीता कुमारी ने बताया कि सीसीएसयू टीम से सूचना मिली थी कि कुछ साइबर अपराधी ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में सक्रिय हैं. सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया. उसकी निशानदेही पर नालंदा और पटना से तीन अन्य आरोपियों को पकड़ा गया है.
असली कस्टमर केयर समझकर इनसे संपर्क कर लेते थे ग्राहक: डीएसपी संगीता कुमारी
उन्होंने आगे बताया कि जांच में सामने आया कि गिरोह के सदस्य एक्सिस बैंक के कस्टमर केयर नंबर से मिलते-जुलते नंबर हासिल करते थे. ये नंबर 8 से शुरू होते थे, जिससे ग्राहक असली कस्टमर केयर समझकर इनसे संपर्क कर लेते थे. इसके बाद नेट बैंकिंग और बैंकिंग समस्या के समाधान के नाम पर ग्राहकों से जानकारी लेकर उनके खातों से पैसे निकाल लिए जाते थे.
गिरोह में सभी आरोपियों का काम था अलग-अलग
पटना साइबर थाने की डीएसपी संगीता कुमारी ने बताया कि गिरोह में सभी आरोपियों का काम अलग-अलग था. कोई सिम उपलब्ध कराता था, कोई नंबर देता था, तो कोई कस्टमर केयर अधिकारी बनकर बात करता था. पुलिस के अनुसार, अब तक की जांच में इस गिरोह से जुड़े 2 करोड़ रुपये से अधिक की साइबर ठगी के मामले सामने आए हैं.
पुलिस आगे की जांच में जुटी
डीएसपी संगीता कुमारी ने मामले के बारे में आगे बताया कि साइबर पुलिस ऐसे गिरोह पर एक्शन ले रही है. फिलहाल, पुलिस आगे की जांच में जुटी है.
रिपोर्ट: प्रकाश कुमार सिन्हा