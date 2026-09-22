'8 से शुरू होने वाले नंबरों से बनाते थे शिकार', पटना में साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, सरगना समेत 4 गिरफ्तार

'गिरफ्तार आरोपियों के तार पटना और नालंदा से जुड़े बताए जा रहे'

मामले की जानकारी देते हुए साइबर थाने की डीएसपी संगीता कुमारी ने बताया कि सीसीएसयू टीम से सूचना मिली थी कि कुछ साइबर अपराधी ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में सक्रिय हैं. सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया. उसकी निशानदेही पर नालंदा और पटना से तीन अन्य आरोपियों को पकड़ा गया है.



असली कस्टमर केयर समझकर इनसे संपर्क कर लेते थे ग्राहक: डीएसपी संगीता कुमारी

उन्होंने आगे बताया कि जांच में सामने आया कि गिरोह के सदस्य एक्सिस बैंक के कस्टमर केयर नंबर से मिलते-जुलते नंबर हासिल करते थे. ये नंबर 8 से शुरू होते थे, जिससे ग्राहक असली कस्टमर केयर समझकर इनसे संपर्क कर लेते थे. इसके बाद नेट बैंकिंग और बैंकिंग समस्या के समाधान के नाम पर ग्राहकों से जानकारी लेकर उनके खातों से पैसे निकाल लिए जाते थे.