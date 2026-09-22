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'8 से शुरू होने वाले नंबरों से बनाते थे शिकार', पटना में साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, सरगना समेत 4 गिरफ्तार

पटना साइबर थाना पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने गिरोह के सरगना प्रतोष कुमार समेत कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 22, 2026, 05:52 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 05:52 PM IST
'8 से शुरू होने वाले नंबरों से बनाते थे शिकार', पटना में साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, सरगना समेत 4 गिरफ्तार
Image Credit: पटना में साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश (Z News)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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