Makar Sankranti: जहां से शुरू हुआ था दही-चूड़ा का भोज, वहीं नहीं होगा आयोजन, लालू-राबड़ी आवास के बाहर पसरा रहेगा सन्नाटा

Bihar Politics: एक समय था, जब लालू प्रसाद यादव का दही चूड़ा भोज की पूरे देश में चर्चा होती थी. बिहार की राजनीति वहां से टर्न लेती थी, शक्ति प्रदर्शन होता था. मेहमाननवाजी और मेजबानी का शानदार प्रदर्शन होता था, लेकिन आज जब यह खबर आ रही है कि राबड़ी आवास पर कोई आयोजन नहीं होगा तो कार्यकर्ताओं में मायूसी छा गई है.

Edited By:  Sunil MIshra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 13, 2026, 02:49 PM IST

जब नीतीश कुमार थे मेहमान और लालू प्रसाद यादव ने की थी मेजबानी (File Photo)
जब नीतीश कुमार थे मेहमान और लालू प्रसाद यादव ने की थी मेजबानी (File Photo)

10, सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास पर इस बार दही-चूड़ा भोज का आयोजन नहीं होगा. आम तौर पर मकर संक्रांति के अवसर पर लालू प्रसाद यादव के घर दही-चूड़ा भोज का भव्य आयोजन किया जाता रहा है. इस दिन लालू प्रसाद यादव नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ-साथ आम लोगों के लिए भी भोज का आयोजन करते थे. कई बार मकर संक्रांति का दही-चूड़ा भोज राजनीतिक बदलाव का संकेतक भी होता था और शक्ति प्रदर्शन का एक जरिया भी माना जाता था. बिहार के राजनीतिक गलियारों में दही-चूड़ा भोज की परंपरा 1994-1995 में लालू प्रसाद यादव ने ही शुरू की थी और अब उन्हीं के आवास पर इस बार मकर संक्रांति के दिन सन्नाटा पसरा रहेगा.

लालू प्रसाद यादव के आवास पर मकर संक्रांति का दही-चूड़ा भोज न सिर्फ बिहार, बल्कि देशभर में चर्चा का विषय रहा है. इस आयोजन में आरजेडी के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और सहयोगी दलों के प्रमुख नेता शामिल होते रहे हैं. कई बार इसे बिहार की राजनीति में समीकरण बदलने वाला मंच भी माना गया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई दिग्गज नेता अतीत में इस भोज में शिरकत कर चुके हैं.

इस बार दही चूड़ा भोज न होने के पीछे के कारण गिनाते हुए राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव का कहना है कि वे दिल्ली प्रवास के बाद लौटे हैं. डॉक्टरों की राय के अनुरूप कई सारे परहेज बताए गए हैं. अभी तक की सूचना के हिसाब से कोई चूड़ा-दही का कार्यक्रम नहीं है. प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि दही-चूड़ा कार्यक्रम इस बार 10, सर्कुलर रोड में नहीं है.

READ ALSO: लालू यादव ने कभी दही चूड़ा भोज के लिए मांगी थी जमानत, क्या टूटने जा रही यह परंपरा

अभी आंख का आपरेशन हुआ है, इसलिए टला होगा भोज: समीर सिंह

कांग्रेस के एमएलसी समीर सिंह ने कहा कि हमको लगता है कि लालू जी अस्वस्थ हैं. उन्होंने अभी कुछ ही दिनों पहले आंख का ऑपरेशन भी कराया है तो इसीलिए भोज का आयोजन टाला गया होगा. लालू यादव जी ने ही इसकी शुरुआत की थी और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में वो सभी पार्टी के लोगों को बुलाते थे. मकर संक्रांति में सभी पार्टी के लोग जुटते हैं. ये पार्टी और सभी दल से ऊपर उठकर ये भोज का आयोजन होता था. हमको लग रहा है कि वो जल्दी स्वस्थ हों ताकि आने वाले दिनों में इस तरह का भोज का आयोजन होता रहे.

तेजस्वी यादव जी क्रिसमस ही मनाएंगे या फिर दही चूड़ा भी खाएंगे: अनवर

जेडीयू के MLC खालिद अनवर ने इस मामले को तेजस्वी यादव की पत्नी के धर्म से जोड़ते हुए कहा, देखिए बहुत सारी रिवायतें टूट रही हैं और लालू प्रसाद यादव जी का तिलिस्म खत्म हो रहा है. जो जादू था लालू यादव का, जो फरेब का, धोखे का, करप्शन का जादू था, वो धीरे-धीरे खत्म होता जा रहा है. अब लालू यादव जी की जो विरासत संभाल रहे हैं तेजस्वी यादव जी, उनका दिल बाहर के देशों में ज्यादा लगता है, बिहार में कम लगता है. अब उनको ये तय करना है कि उनको बिहार की जो संस्कृति है, बिहार की जो रिवायतें हैं, उससे उनको प्यार है या नहीं. वो सिर्फ क्रिसमस ही मनाएंगे या दही-चूड़ा भी मनाएंगे? 

अब दही चूड़ा भोज यूरोप और वियतनाम में होगा: जायसवाल

बीजेपी सांसद डॉ. संजय जायसवाल ने कहा कि लालू जी अच्छे से अब जान रहे हैं कि राजद का भविष्य अंधकारमय है. जिस प्रकार से हरियाणा, दिल्ली के लोग आकर राष्ट्रीय जनता दल को हड़पे हुए हैं, उससे जो हश्र होना था वही हश्र हुआ उनका. 32 साल तक की जेल की सजा उनको अभी तक हो चुकी है और इस देश में इतने भ्रष्टाचारी नेता कोई नहीं हुए. जिस प्रकार का उन्होंने भ्रष्टाचार किया और भ्रष्टाचार ही नहीं किया, अपने भ्रष्टाचार में परिवार को भी शामिल कर लिया. वे राजनैतिक तौर पर अप्रासंगिक हो चुके हैं. अब दही-चूड़ा भोज यूरोप में होगा, वियतनाम में होगा, अच्छी बात है. बिहार की राजनीति से अब राजद का कोई संबंध नहीं रह गया.

कई बार राबड़ी आवास पर नहीं हुआ है भोज का आयोजन

हालांकि ऐसा भी नहीं है कि राबड़ी आवास पर पहली बार दही चूड़ा का भोज नहीं हो रहा है. 2018 में राबड़ी आवास पर दही-चूड़ा भोज का आयोजन नहीं हुआ था. 2018 में चारा घोटाले में सजा होने और लालू यादव के जेल में होने के कारण भोज रद्द करना पड़ा था. 2019 में भी लालू यादव के जेल में रहने और खराब स्वास्थ्य के कारण भोज नहीं हुआ था. 2020 में लालू यादव की अनुपस्थिति और पार्टी की राजनीतिक स्थितियों के कारण लगातार तीसरे साल भी आयोजन नहीं किया गया था.  2021 और 2022 में कोरोना महामारी (COVID-19) के कारण सुरक्षा प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक भोज का आयोजन नहीं हुआ था. 2023 में भोज की तैयारी पूरी थी, लेकिन आयोजन से ठीक पहले दिग्गज नेता शरद यादव के निधन के कारण इसे अंतिम समय पर रद्द कर दिया गया था. हालांकि 2024 और 2025 में भोज का आयोजन हुआ, लेकिन अब एक बार फिर 2026 में भोज का आयोजन नहीं हो रहा है.

दही का टीका लगाने पर भी चल गया था भाजपा का जादू टोना

साल 2017 में नीतीश कुमार महागठबंधन सरकार के मुखिया थे. वर्षों बाद राबड़ी आवास पर आयोजित दही-चूड़ा भोज में वे शामिल होने गए थे. दही-चूड़ा भोज के बाद लालू प्रसाद ने 2017 में नीतीश को दही का टीका लगाया था. इसके बाद लालू प्रसाद यादव ने मीडिया से कहा था कि भाजपा के जादू-टोने का असर अब नहीं होगा लेकिन भोज के कुछ महीने बाद ही नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़ एनडीए में शामिल हो गए थे.

