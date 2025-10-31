Bihar Chunav 2025: दानापुर से RJD कैंडिडेट रीतलाल यादव के घर छापेमारी, पत्नी ने लगाया बड़ा आरोप

Ritlal Yadav House Raid: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दानापुर से बड़ी खबर सामने आई है. यहां राजद प्रत्याशी रीतलाल यादव के खिलाफ ठिकानों पर पटना पुलिस की छापेमारी ने सियासी पारे को काफी चढ़ा दिया है. जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने रीतलाल यादव के घर के अलावा उनके रिश्तेदारों और अन्य करीबियों के घरों पर भी एक साथ छापा मारा. बताया जा रहा है कि राजद प्रत्याशी के समर्थकों पर आरोप है कि वे जनता को डरा-धमका कर और पैसों का लालच देकर वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं. पुलिस को इसकी सूचना मिलने पर दबिश पड़ी है. बता दें कि विधायक रीतलाल यादव अभी भागलपुर जेल में बंद हैं. पार्टी ने उन्हें जेल से ही चुनाव लड़ाया है.

खबर अपडेट हो रही है...