Bihar Politics: तेजस्वी यादव के खिलाफ FIR के लिए दानिश रिजवान ने दी अर्जी, जानें पूरी बात

राजद के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के अकाउंट से एक वीडियो साझा किया गया है, जिसमें दानिश रिजवान को फायरिंग करते हुए दिखाया गया है. इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए दानिश रिजवान ने कहा कि यह वीडियो पूरी तरह भ्रामक और संदिग्ध है. उन्होंने इस मामले को अत्यंत गंभीर मानते हुए तेजस्वी यादव के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराने के लिए लिखित आवेदन दिया है. रिजवान का कहना है कि उनकी छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से यह साजिश रची गई है.

दानिश रिजवान ने वीडियो की सत्यता पर सवाल उठाते हुए इसे 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' (AI) का कमाल बताया है. उन्होंने तकनीकी दलील देते हुए कहा कि वीडियो में महज आधे सेकंड के भीतर चार राउंड फायरिंग दिखाई गई है, जो किसी भी साधारण रिवॉल्वर या हथियार से मुमकिन नहीं है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि शायद तेजस्वी यादव का सोशल मीडिया हैंडल कोई और चला रहा है जो उनके नाम का दुरुपयोग कर रहा है. रिजवान ने तेजस्वी को सलाह दी कि वे किसी भी पोस्ट को साझा करने से पहले उसकी सच्चाई की जांच जरूर कर लें.

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वायरल वीडियो के जवाब में दानिश रिजवान ने पारदर्शिता बरतते हुए बताया कि फायरिंग से जुड़ा एक पुराना मामला साल 2017 में ही सामने आ चुका है. उस वक्त प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके हथियार का लाइसेंस रद्द कर दिया था. उन्होंने स्पष्ट किया कि जब उनके पास लाइसेंस ही नहीं है और मामला पुराना है, तो वर्तमान में इस तरह के वीडियो को वायरल करना केवल राजनीतिक द्वेष है. उन्होंने राजद पर झूठी अफवाहें फैलाने का आरोप लगाया है.

इनपुट- शिवम राज