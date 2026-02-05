Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3098835
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

हरिनगर में शांति की पहल: जातीय हिंसा के बाद SDM और SDPO की मौजूदगी में शांति समिति की बैठक, ग्रामीणों ने की 'निर्दोषों' को बचाने की मांग

Darbhanga Caste Conflict Update: जातीय विवाद के बाद 200 से ज्यादा ब्राह्मण युवकों पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और 12 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है. अब गांव में शांति समिति की बैठक हो रही है. बैठक में गांववाले निर्दोष लोगों पर से मुकदमा हटाने की मांग की.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 05, 2026, 01:48 PM IST

Trending Photos

हरिनगर में शांति की पहल
हरिनगर में शांति की पहल

Darbhanga Caste Conflict: दरभंगा के कुशेश्वरस्थान के हरिनगर गांव में मजदूरी विवाद से शुरू हुआ झगड़ा जातीय हिंसा में बदल गया. 70 नामजद और 150 अज्ञात लोगों पर मुकदमे के बाद अब वहां शांति समिति की बैठक हो रही है. शांति समिति की बैठक में बिरौल के एसडीएम, एसडीपीओ, थाना प्रभारी, सभी समुदाय, जातियों के ग्रामीण और सभी दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे. इस बीच जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जल्द शांति बहाल करने की दिशा में प्रसाशन को दिशा-निर्देश जारी किया है. शांति समिति की बैठक में सभी पक्ष अपनी बात रख रहे हैं. गांववाले निर्दोष लोगों पर से मुकदमा हटाने की मांग कर रहे हैं. 

हरिनगर गांव में बीते 30 जनवरी की सुबह बकाया मजदूरी को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था. बताया जा रहा है कि कैलाश पासवान नाम का व्यक्ति हेमकांत झा की बहन के मकान का निर्माण करने केरल गया था, जिसका पैसा पिछले 4 वर्षों से बकाया था. ​विवाद उस समय शुरू हुआ, जब हेमकांत झा की बहन अपने मायके हरिनगर से ससुराल के लिए निकल रही थी. उसी दौरान कैलाश पासवान ने पैसे की मांग को लेकर उन्हें रोक लिया. 4 साल पुराने इस लेन-देन के विवाद ने मौके पर काफी गहमागहमी पैदा कर दी. स्थानीय स्तर पर मामले को सुलझाने के प्रयास किए जा रहे हैं.

बताया जा रहा है कि 30 जनवरी को हेमकांत झा के बहन-बहनोई के रास्ते से गुजरने के दौरान कैलाश पासवान ने मजदूरी के बकाया लगभग 2 लाख 47 हजार रुपये मांगने के लिए उनकी बाइक रोक दी, जिसके बाद कहासुनी और धक्का-मुक्की हुई. विवाद बढ़ा तो पंचायत हुई. वहां भी तनाव बना रहा. 31 तारीख को ब्राह्मण समुदाय और पासवान के बीच हिंसक झड़प हो गई. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- नीट छात्रा मामले में DGP बोले- शंभू हॉस्टल ने इन्फॉर्म नहीं किया, अब होगी कार्रवाई

पीड़ित पक्ष का आरोप है कि मजदूरी मांगने पर दबंगों ने दलित परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें 11 लोग घायल हो गए और डीएमसीएच में उनका इलाज चल रहा है. अशर्फी पासवान की तहरीर पर पुलिस ने 70 नामजद और 150 अज्ञात लोगों पर SC/ST सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया. अब 12 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है. 

दूसरे पक्ष का कहना है कि मुकदमे में ऐसे लोगों को भी नामजद कर दिया गया है, जो गांव में थे ही नहीं या या बाहर रहते हैं. ये बातें खुद SC-ST के लिए काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता ने भी माना है. उनकी मांग है कि जिन आरोपियों के नाम छूटे हैं, उनका नाम मुकदमे में जोड़ा जाए और जो दोषी नहीं है, उनका नाम हटाया जाए.

रिपोर्ट- मुकेश कुमार

TAGS

Darbhanga Caste ConflictDarbhanga News

Trending news

Patna NEET Student Death Case
नीट छात्रा मामले में DGP बोले- शंभू हॉस्टल ने इन्फॉर्म नहीं किया, अब होगी कार्रवाई
Darbhanga News
दरभंगा जातीय विवादः 70 नामजद, गिरफ्तारी के डर से ब्राह्मणों ने छोड़ा गांव छोड़ा
Jharkhand news
होली पर घर आना आसान: सांसद रेल मंत्री को लिखा पत्र होली स्पेशल ट्रेनों की उठाई मांग
bihar chunav 2025
विधायकों के चुनावी खर्च का लेखा-जोखा: प्रचार वाहनों पर लुटाया सबसे ज्यादा पैसा
Nawada News
नवादा को जाम से मिलेगी मुक्ति: रेलवे क्रॉसिंग पर बनेगा रेल ओवर ब्रिज
Chatra News
पटना में 8 साल की बच्ची से रेप, चतरा से 15 साल की बच्ची रहस्यमय ढंग से लापता
Giridih news
बिना फिटनेस और इंश्योरेंस दौड़ रही थी स्कूल वैन, हादसे में 3 बच्चे घायल
Nawada News
नवादा में 2 ट्रक की भिड़ंत में एक चालक की दर्दनाक मौत, 10 किमी. तक लगा लंबा जाम
Bihar News
पटना-मधेपुरा कांड के बाद जागी सरकार: बदले गर्ल्स छात्रावास के नियम, शंभू हॉस्टल बंद!
Bihar News
बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी! स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए नीतीश सरकार ने खोला खजाना