दरभंगा मासूम रेप-हत्याकांडः पीड़ित परिवार से मिले VIP सुप्रीमो मुकेश सहनी, बोले- वर्तमान सरकार में बिहार की बेटियां सुरक्षित नहीं

Mukesh Sahani Met Darbhanga Victim Family: दरभंगा में 6 साल की मासूम से रेप और हत्या मामले में अब राजनीति शुरू हो चुकी है. महागठबंधन के नेता और VIP सुप्रीमो मुकेश सहनी ने अब पीड़ित परिवार से मुलाकात की है. इस दौरान मुकेश सहनी ने नीतीश कुमार की सरकार पर जमकर निशाना साधा. मीडिया से बातचीत में मुकेश साहनी ने घटना पर गहरा दुःख जताते हुए कहा कि वर्तमान सरकार में बिहार की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं. उन्होंने मुजफ्फरपुर बालिका गृह और नीट छात्र पटना का उदाहरण देते हुए कहा कि ऐसी घटनाये समाज में सामने आती रहती हैं, लेकिन सजा देने के बजाय बचाने का काम हो रहा है. मुकेश सहनी ने कहा कि सरकार के इस रवैये के कारण ही ऐसी घटनाओ में बढ़ोतरी हो रही है.

वीआईपी चीफ ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्हें अस्वस्थ बताया. सहनी ने कहा कि नीतीश राज में प्रशासन खुद को मुख्यमंत्री समझने लगा है, जिससे कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है. मुकेश सहनी ने इस दौरान शराबबंदी कानून पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि बिहार में खुलेआम नशा सेवन और नशे की बिक्री हो रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में नशे का कारोबार इस कदर बढ़ गया है कि पुलिस थानों के आसपास तक शराब बेची जा रही है. मुकेश सहनी का कहना था कि इस तरह की जघन्य घटनाओं के पीछे नशा एक बड़ी वजह बनता जा रहा है.

मुकेश सहनी ने निष्पक्ष जांच की मांग की

मुकेश साहनी ने पूरे मामले में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की. साथ ही घटना के विरोध में हुए प्रदर्शन के बाद पत्थरबाजी की घटनाओं को लेकर पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि न्याय की मांग करने वालों को गिरफ्तार किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है. सहनी ने बताया कि उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर दरभंगा के एसएसपी से बातचीत की है और निष्पक्ष जांच व पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय दिलाने की मांग की है.

क्या है पूरा मामला?

रविवार (8 फरवरी) को दरभंगा विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत पटवा पोखर के पास एक 6 साल की बच्ची का शव बरामद हुआ था. बच्ची के कपड़े खून से सने हुए थे. आरोप है कि पड़ोसी युवक ने बच्ची से दुष्कर्म करके हत्या की है और शव को सूनसान जगह पर फेंक दिया. बताया जा रहा है कि बच्ची देर शनिवार (7 फरवरी) की देर शाम से ही गायब थी.

मृतका के साथ खेल रही दो अन्य बच्चियों ने बताया कि पड़ोसी विकास महतो (22 साल) उसे खींचकर ले गया था. वो लोग मौके से भाग आई थीं. बच्चियों के बयान पर पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है. इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी जताते हुए सड़क पर उतरकर बवाल काटा था. अब उपद्रवियों पर भी कार्रवाई की जा रही है.

रिपोर्ट- मुकेश कुमार