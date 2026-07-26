/गिरफ्तारी के डर से मीटिंग छोड़कर भागीं दरभंगा की डिप्टी मेयर नाजिया हसन! छात्र आंदोलन के दौरान हिंसा भड़काने का आरोप

वहीं, इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के जिला मंत्री बालेंद्र झा ने कहा कि जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया है, तो हिंसा के मामले में नामजद डिप्टी मेयर नाजिया हसन को भी हिंसा की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए. उन्होंने प्रशासन से नाजिया हसन की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की. इस मामले में वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी ने कहा कि हिंसा मामले में जिन-जिन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. डिप्टी मेयर से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि एफआईआर में नामजद सभी आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.