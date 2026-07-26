/गिरफ्तारी के डर से मीटिंग छोड़कर भागीं दरभंगा की डिप्टी मेयर नाजिया हसन! छात्र आंदोलन के दौरान हिंसा भड़काने का आरोप

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दरभंगा में छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा मामले में अब पुलिस एक्शन मूड में है. इस मामले में कांग्रेस नेत्री और दरभंगा नगर निगम की डिप्टी मेयर नाजिया हसन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. पुलिस ने नाजिया हसन के खिलाफ छात्रों को भड़का कर हिंसा कराने के मामले में FIR दर्ज की है और उन्हें गिरफ्तार करने की तैयारी में है. वहीं, डिप्टी मेयर नाजिया हसन अब पुलिस से बचती घूम रही हैं. शनिवार को पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती, लेकिन उससे पहले ही वह मीटिंग छोड़कर फरार हो गईं.
जानकारी के मुताबिक, डिप्टी मेयर नाजिया हसन शनिवार (25 जुलाई) को नगर निगम बोर्ड की बैठक में शामिल हुई थी. पुलिस को इसकी भनक लग गई. उनकी मौजूदगी की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले नाजिया हसन मीटिंग को बीच में छोड़कर वहां से फरार हो गईं. इसके बाद पुलिस उनके घर भी पहुंची, लेकिन वे वहां भी नहीं मिली. पुलिस ने नामजद और चिंहित उपद्रवियों के गिरफ्तारी के लिए रात भर छापेमारी की, लेकिन नाजिया हसन का कुछ सुराग नहीं हासिल हो सका.
वहीं, इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के जिला मंत्री बालेंद्र झा ने कहा कि जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया है, तो हिंसा के मामले में नामजद डिप्टी मेयर नाजिया हसन को भी हिंसा की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए. उन्होंने प्रशासन से नाजिया हसन की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की. इस मामले में वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी ने कहा कि हिंसा मामले में जिन-जिन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. डिप्टी मेयर से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि एफआईआर में नामजद सभी आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.