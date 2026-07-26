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गिरफ्तारी के डर से मीटिंग छोड़कर भागीं दरभंगा की डिप्टी मेयर नाजिया हसन! छात्र आंदोलन के दौरान हिंसा भड़काने का आरोप

Darbhanga Violence: दरभंगा हिंसा मामले में पुलिस ने डिप्टी मेयर नाजिया हसन के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की है और उनको गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है. डिप्टी मेयर नाजिया हसन शनिवार (25 जुलाई) को नगर निगम बोर्ड की बैठक में शामिल हुई थी. पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले नाजिया हसन मीटिंग को बीच में छोड़कर वहां से फरार हो गईं.

Written ByMukesh KumarEdited ByK Raj Mishra
Published: Jul 26, 2026, 08:14 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 08:25 AM IST
गिरफ्तारी के डर से मीटिंग छोड़कर भागीं दरभंगा की डिप्टी मेयर नाजिया हसन! छात्र आंदोलन के दौरान हिंसा भड़काने का आरोप
Image Credit: गिरफ्तारी के डर मीटिंग छोड़कर भागीं दरभंगा की डिप्टी मेयर नाजिया हसन! (Zee Media)

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Mukesh Kumar

Mukesh Kumar

जहानाबाद में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत एक अनुभवी और भरोसेमंद पत्रकार हैं. उन्हें मीडिया जगत में 15 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव प्राप्त है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई (सत्र 2002–2005) पूर्ण की है. पिछले 8 वर्षों से वे जी मीडिया से जुड़े हुए हैं और जहानाबाद जिले की छोटी-बड़ी घटनाओं, सकारात्मक खबरों, सामाजिक मुद्दों एवं महत्वपूर्ण विकास कार्यों का निरंतर, निष्पक्ष और तथ्यपरक कवरेज कर रहे हैं. जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग, जनहित से जुड़े विषयों को प्रमुखता देना और सटीक समाचार प्रस्तुति उनकी कार्यशैली की विशेषता है. वे क्षेत्रीय समस्याओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और जिम्मेदार पत्रकारिता के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं.

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