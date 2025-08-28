Voter Adhikar Yatra: राहुल गांधी तू-तड़ाक पर उतरे तो कार्यकर्ता गंदी गालियां देने लगे, PM को अपशब्द मामले में अब केस दर्ज

Abused PM Modi In Voter Adhikar Yatra: दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंच से प्रधानमंत्री मोदी को उनकी दिवंगत मां से जुड़ी गंदी-गंदी गालियां दी. कांग्रेसियों की ओर से कहीं बातें किसी भी सभ्य समाज में इस्तेमाल नहीं की जाती हैं. इसको लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति सदस्य कृष्णा सिंह कल्लू ने पटना के गांधी मैदान थाना में मुकदमा दर्ज कराया है.
Voter Adhikar Yatra Abused PM Modi In Darbhanga: बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा जारी है. राहुल गांधी जैसे-जैसे यात्रा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, विवादों का दायरा भी बड़ा होता जा रहा है. दरभंगा में पीएम मोदी को लेकर राहुल गांधी शब्दों की मर्यादा भूल गए और तू-तड़ाक वाली भाषा पर उतर आए. यहां कांग्रेसी कार्यकर्ता अपने नेता से भी आगे निकल गए और मंच से प्रधानमंत्री को गंदी-गंदी गालियां दीं. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंच से प्रधानमंत्री मोदी को उनकी दिवंगत मां से जुड़ी गंदी-गंदी गालियां दी. कांग्रेसियों की ओर से कहीं बातें किसी भी सभ्य समाज में इस्तेमाल नहीं की जाती हैं. बता दें कि यह कार्यक्रम यूथ कांग्रेस से जुड़े मोहम्मद नौशाद ने करवाया था. अब यह मामला पुलिस तक पहुंच गया और पटना के गांधी मैदान थाना में बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति सदस्य कृष्णा सिंह कल्लू ने मुकदमा दर्ज कराया है.
कौन है मोहम्मद नौशाद?
दरभंगा के जाले विधानसभा का रहने वाला मोहम्मद नौशाद यूथ कांग्रेस से जुड़ा हुआ है. वह इस बार जाले विधानसभा से कांग्रेस पार्टी की ओर से टिकट का दावेदार है. दरभंगा में राहुल की यात्रा में भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी. पार्टी नेतृत्व को खुश करने के लिए उसने जनसभा का आयोजन किया था. जिसमें लोगों के खाने-पीने की व्यवस्था भी की गई थी. मंच पर मौजूद कांग्रेसी कार्यकर्ता माइक से प्रधानमंत्री को गंदी-गंदी गालियां दे रहे थे, लेकिन उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था.
इस मामले में सियासी बयानबाजी शुरू
पीएम मोदी को गाली देने का वीडियो वायरल होने पर बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता डॉ स्नेहाशीष वर्धन पाण्डेय ने कहा कि वह इस वीडियो की पार्टी जांच कराएगी. उन्होंने बीजेपी पर ही इस तरह के वीडियो वायरल करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का काम हो सकता है. उनका पुराना इतिहास रहा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है और उसके कार्यकर्ता इस तरह के कुकृत्य नहीं कर सकते हैं. इस मामले में राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि भाषा की मर्यादा को इंडिया गठबंधन की ओर से नहीं तोड़ा जाता है. जो लोग मर्यादा का पाठ पढ़ा रहे हैं, वही भाषाई आतंक फैलाते हैं. किसने गाली दिया, क्या दिया यह जांच का विषय है.
जेडीयू ने इसकी कड़ी निंदा की
जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता मनीष यादव ने कहा कि मोदी जी और नीतीश कुमार जी के विकास मॉडल के आगे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ध्वस्त हो चुके हैं. इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है. बिहार में वोटर अधिकारी यात्रा के बहाने अराजकता फैलाना चाहते हैं. कहीं पत्रकार को पीट रहे हैं तो कहीं ड्राइवर को पीट रहे हैं. नवादा में पोस्टर लगाने के लिए गुंडागर्दी की और दरभंगा में अपने नेताओं से आदरणीय मोदी जी को गाली दिलवा रहे हैं. लोकतंत्र में गाली गलौज का कोई स्थान नहीं होता है. उन्होंने राहुल-तेजस्वी को मुद्दों पर बात करने और गाली-गलौज नहीं करवाने की सलाह दी.
